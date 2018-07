'Los zares del ballet': los clásicos de esta danza en una sola noche

Anastasia Ledovskaya comenzó en el ballet a los 3 años. "No he parado ni un solo día -afirma ahora que es una de las primeras figuras del Ballet Stanislavsky de Moscú-. Siempre he trabajado y buscado superarme. He bailado en los principales teatros del mundo. La verdad, el ballet no es una profesión, es un estilo de vida, es mi vida entera".

Ledovskaya está en Bogotá como parte del elenco de la 'Gala de los zares del ballet' que se presenta este jueves 26 de julio en el Teatro de Colsubsidio. Se trata de un montaje en el que varias figuras consagradas del Ballet Ruso interpretarán momentos cumbre de piezas clásicas de este arte.



Ledovskaya comparte protagonismo con Mikahil Pukhow, también del Ballet Stanislavsky y con el principal bailarín del Ballet Marinsky de San Petersburgo, Iván Sitnikov, así como Kirill Safín. Juntos transportarán al público a pasajes de 'El lago de los cisnes', 'Sherezada', 'Esmeralda' y 'Cascanueces', entre otras obras mundialmente conocidas.



"El objetivo es acercar la danza clásica a todos aquellos que gustan y no gustan de ella, las obras escogidas para esta gira por América Latina son las más conocidas y amadas por el público", le explicó Ledovskaya a EL TIEMPO, vía correo electrónico.



Al hacer un balance de su carrera, la solista indica que ha interpretado todos los personajes importantes del ballet mundial, y no escoge alguno por encima de los demás. "Todos son igualmente amados y a cada uno le pongo el corazón y la piel", afirma.



"Mi carrera ha sido próspera, todo lo que he deseado lo he logrado. He sido la princesa en todos los ballets famosos. Construí mis sueños desde el ballet". Por lo mismo, la bailarina afirma que si sigue una tendencia, es permanecer en lo clásico.



Acerca de lo que verán los asistentes al Teatro de Colsubsidio, en Bogotá, este jueves, el productor del espectáculo en la gira del ballet por Latinoamérica, Alexander González, explica que no es común este tipo de selección de clásicos.



"Por lo general, en un ballet normal hay un cuerpo de baile y dos solistas. Este es un espectáculo donde no habrá dos protagonistas sino ocho, donde se trata de mostrar lo mejor de cada artista, la capacidad y destreza de cada bailarín. Olvidamos la tecnología que trata de disfrazar el espectáculo con cosas que alejan al espectador de lo realmente importante: el artista".



Así, el público no verá telones, decoraciones o luces mágicas, pero sí un "despliegue de lirismo, magia en los pies, con años y años de preparación y trabajo -agrega el productor-, con una disciplina ortodoxa que durante siglos ha formado a los mejores del mundo. Veremos las principales corrientes del ballet ruso, que ha nutrido a todos los ballets del mundo".



Junto con el grupo de ballet está también la meso soprano de San Petersburgo María Ratkova, que estará a cargo de célebres arias durante el espectáculo.



¿Dónde y cuándo?

Gran Gala Los zares del ballet. Jueves 26 de julio, teatro de Colsubsidio, calle 26 carrera 28, Bogotá. 8 p. m. Boletas: 106.000, 151.000, 171.000, 191.000 y 211.000 pesos en tuboleta.com.