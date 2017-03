Los Rolling Ruanas estrenaron su primer álbum de estudio

En septiembre del 2015, el grupo Los Rolling Ruanas unió a Liverpool y a Ráquira en un video, al interpretar ‘A Hard Day’s Night’, de The Beatles, con los instrumentos y la sonoridad típica de la música carranguera.



A partir de ese momento, la banda, que nació en Bogotá en el 2014, se convirtió en un fenómeno en YouTube por sus versiones ‘a la boyacense’ de temas como ‘Paint in Black’ (Rolling Stones), ‘I was Made for Loving you’ (Kiss) y ‘Toxicity’ (System of a Down), entre otros.

“Los ‘covers’ (versiones) nos abrieron una puerta muy grande porque esas canciones ya estaban en el inconsciente colectivo de la gente. Nos gusta escoger vertientes del ‘rock and roll’ como ‘blues’, ‘bluegrass’ y ‘country’, que están más cercanas al formato carranguero y quedan muy bien en este tipo de ensambles”, dice Juan Diego Moreno, vocalista y guacharaquero del grupo.



Tras haber encontrado un sonido propio en 'Origen' —como se llama su EP de cuatro canciones—, el jueves pasado el grupo bogotano hizo el lanzamiento oficial de su primer álbum de estudio, titulado ‘La balada del carranguero’, con una presentación en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, de Bogotá.



Se trata de un trabajo que a lo largo de 10 canciones narra el viaje de un misterioso músico de origen campesino que emprende una travesía por las tierras colombianas con el fin de descubrir su destino.



“Nos dimos a la tarea de separarnos de este ambiente tan urbano, lleno de tantas cosas, y nos fuimos a un municipio en Boyacá que se llama Oicatá. Allá duramos una semana y media trabajando en el disco, inspirados en los colores de la tierra, los sonidos y los animales”, cuenta Guillermo González, guitarrista de la banda.



Además, González afirma que hacer este disco “fue algo muy bonito, porque nos dimos la oportunidad de explorar interiormente las ideas que tenemos en composición e interpretación, pero siempre manteniendo nuestro formato tradicional y sin dejar de experimentar”.



‘La balada del carranguero’ mantiene ese poderoso contraste entre lo urbano y lo rural, combinando las raíces musicales del altiplano cundiboyacense con sonidos más experimentales y vanguardistas de diversas partes del mundo.



Un ejemplo claro de esto se puede percibir en ‘Maleza’, el primer sencillo de este disco, que integra efectos sonoros como la reverberación y el ‘delay’, y cuya imagen juega con figuras en 3D, también llamadas estereoscópicas.



“ ‘Maleza’ es una canción muy influenciada por el rock psicodélico, desde la sonoridad hasta la imagen. Su ambiente es más oscuro, más denso y muestra otra faceta, un poco más introspectiva, de ese pensamiento artístico y musical que tenemos”, sostuvo Moreno.



El nuevo disco incluye, entre otras canciones, ‘Ojos brujos’, ‘Dos mitades’, ‘Hoy para siempre’ y ‘Carrantá’.



DANIEL TORRES

Cultura y Entretenimiento