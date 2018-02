Los K Morales y Farina llegan a la final en Viña del Mar

Esta noche será la final de las competencias folclórica e internacional del Festival de la Canción de Viña del Mar. En ambas competencias, Colombia tuvo representantes. En el lado del folclor, los elegidos fueron Los K Morales y Omar Geles, con la canción de este último titulada 'El fulano' y en la competencia internacional Farina interpretó 'Portarme mal'.



Ambas canciones pasaron a la final que se decidiría hoy en el escenario de la Quinta Vergara, en Viña del Mar.

Así que esta parece ser la noche en la que más artistas colombianos subirán al escenario del Festival de Viña del Mar. Además de los concursantes de las dos competencias, Carlos Vives hará su show como artista internacional, con el que también aspira a que el público le conceda las gaviotas de plata y oro.



Y, por otro lado, Alejandra Azcarate será la cuota colombiana en el apartado que el encuentro les dedica a los comediantes.

Cómo entender las competencias

Tanto Farina como Los K Morales (hermanos de Kaleth Morales) y Omar Geles llegaron a Viña del Mar después de que sus canciones fueran elegidas entre numerosas aspirantes. Una vez llegaron a la ciudad chilena, tuvieron que trabajar en rigurosos ensayos de las que serían sus presentaciones.



Cada competencia seleccionó seis canciones, una de cada país. Colombia y Chile fueron los únicos países con representantes en ambas modalidades. Y durante los primeros cuatro días del festival cada canción se sometió ante el jurado en dos oportunidades.



Sumados y promediados los puntajes de ambas presentaciones se eligieron a los tres mejores en cada categoría para llegar a la final. Así que en este momento, a pocas horas de la final los puntajes están así:



Competencia folclórica:

Los K Morales y Omar Geles (Colombia), canción: 'El fulano'. 6,2 y 6,5

Astrid Veas (Chile), canción: 'Mundo al revés'. 6,2 y 6,4

Cosa Nuestra (Perú), canción: 'La rumba pa'l bailador'. 6,3 y 6,3





Competencia internacional

Gabigar (Chile), canción: 'Cobarde', 6,2

Mirella Cesa (Ecuador), canción: 'La corriente', 6,1

Farina (Colombia), canción: 'Portarme mal', 5,6.

La experiencia de Omar Geles

Desde Viña del Mar, vía whatsapp, el compositor de 'El fulano', el rey vallenato, compositor y productor musical Omar Geles manifestó: "La experiencia ha sido maravillosa. Es el festival más grande en el que he estado en mi carrera musical. Es una cosa impresionante, rigurosa desde los ensayos hasta la presentación. Lo transmiten varios canales así que nos ven muchas personas en vivo al mismo tiempo".



Sobre la canción, cuya letra parece recrear la historia de un hombre que le dice a una exnovia que no podrá encontrar en otro lo que tenía con él, Geles relató: "Se la compuse a un amor que tuve y se fue con otra persona. Me dio muy duro. Con el pasar de los días, esa persona se fue dando cuenta de que había un sentimiento grande entre los dos, lo fue reconociendo poco a poco e intentaba como devolverse. A raíz de eso compuse la canción".

La recta final

La transmisión de toda la jornada del festival comienza a las 7 p.m. de Colombia, se verá por los canales pagos TNT y HTV. Las competencias se han venido realizando cerca de la medianoche, en medio de la programación de los shows centrales en los que hoy estarán Carlos Vives, Alejandra Azcarate y Ha*Ash.



El fallo se conocerá en esta misma jornada y el Festival terminará mañana con otra noche de shows que cerrará con Zion & Lenox.