Los estudiantes / El lenguaje en el tiempo

Pregunta: He oído que en el colegio donde estudian mis hijas dicen “las estudiantas”. ¿Es correcto?, Oliva Díaz.



Respuesta: No es correcto. Los participios activos terminados en -nte (que hoy son sustantivos y adjetivos), como amante, de amar; caminante, de caminar, etc., son de género común, iguales para hombre y para mujer, el amante y la amante, el caminante y la caminante.

Otra categoría de nombres de género común es la de palabras terminadas en -ista, referidas a profesiones y oficios, el ciclista y la ciclista, el internista y la internista. También son de género común las palabras canciller, terapeuta, testigo, miembro.



Algunas de ellas tienen opción para el femenino. De la primera categoría (terminados en -nte), se puede decir la presidente o la presidenta, la gerente o la gerenta, para referirse a la mujer. En la segunda categoría (terminados en -ista), se puede decir el modista o el modisto, para referirse al hombre. Y del último grupo, son igualmente válidas la juez y la jueza, la líder y la lideresa, para referirse a la mujer. En cambio, una mujer no es administrador, sino administradora; no es magíster, sino magistra. Y un hombre no es analfabeta, sino analfabeto.



En cuanto a los animales, hay palabras de género epiceno, gorila, lince, colibrí, que carecen de femenino, por lo que hay que decir “el gorila hembra”, “el lince hembra”, “el colibrí hembra”, “el avestruz hembra”.



Serpiente, culebra, águila carecen de masculino, y hay que decir “la serpiente macho”, “la culebra macho”, “el águila macho”, cuando sea necesaria tal especificación.

No se dice “la águila”, porque águila comienza con a tónica, lo mismo que agua, área, ama. Como bien se sabe, las palabras femeninas que empiezan con a tónica van precedidas de el, un, algún y ningún, adjetivos masculinos, para evitar la cacofonía, “el agua pura”, “un área”, “algún ama de casa”, “ningún águila calzada”.



Ya no son de género epiceno hipopótamo, rinoceronte ni elefante, que ahora tienen sus femeninos hipopótama, rinoceronta y elefanta.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción

y creación literaria

