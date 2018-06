Bill Gates recomienda cinco libros para el receso de mitad de año

He leído varios libros fantásticos últimamente. Cuando hice esta lista para www.gatesnotes.com, con algunos que ustedes podrían disfrutar en esta temporada de mitad de año, me di cuenta de que mis elecciones tienen que ver con grandes preguntas: ¿Qué mueve a un genio? ¿Por qué les pasan cosas malas a las personas buenas? ¿De dónde viene la humanidad y hacia dónde va?



A pesar de la profundidad de los temas, todos estos libros son divertidos de leer y la mayoría son cortos. Incluso los más largos (como ‘Leonardo da Vinci’) se abordan rápidamente. Si están buscando algo para leer en las próximas semanas, no se equivocarán si eligen alguno de los siguientes títulos.

‘Leonardo Da Vinci’, por Walter Isaacson

Dada mi fascinación por Leonardo, estuve ansioso por leer ‘Leonardo da Vinci’, la nueva biografía escrita por Walter Isaacson.



Más que cualquier otro libro que haya leído sobre este personaje, el de Isaacson ayuda a ver a Leonardo como un ser humano completo, a entender lo especial que era alguien que estuvo cerca de comprender casi todo lo que se conocía en el planeta en ese momento.



Sorprendentemente, lo hizo casi sin educación formal. Debido a que nació fuera del matrimonio, no fue enviado a la escuela. Eso resultó ser una bendición. Tuvo tiempo libre para deambular, observar la naturaleza y comenzar a crear cuadernos llenos de observaciones e ideas. Se convirtió, según sus propias palabras, en “un discípulo de la experiencia”.



Isaacson también hace un gran trabajo al explicar por qué la obra de Leonardo es tan reverenciada. A menos que seas un historiador del arte, podrías preguntarte por qué es famosa una pintura como la Mona Lisa. Walter muestra cómo el genio de Leonardo está en los detalles. “Se fascinó con la manera como comienza a formarse una sonrisa y se encargó de analizar cada movimiento posible de cada parte de la cara y determinar el origen de cada nervio que controla cada músculo facial –escribe–. Puede no haber sido necesario para pintar una sonrisa, pero Leonardo necesitaba saberlo”.



Entre las muchas habilidades de Leonardo, destaca su sentido de la maravilla y la curiosidad. Hoy, cuando es más fácil que nunca satisfacer las dudas sobre el mundo a través de internet, ese es un arte perdido. Es irónico que un hombre que vivió hace 500 años nos recuerde las maravillas de la vida moderna.

‘No todo pasa por una razón’, las conmovedoras memorias de Kate Bowler

Kate Bowler muestra en su maravilloso libro de memorias, ‘Everything Happens for a Reason and Other Lies I’ve Loved’, que algunas preguntas no pueden responderse satisfactoriamente.



Cuando le diagnosticaron cáncer, con 35 años, casada con su novio de la escuela secundaria y con un hijo pequeño, no quería saber qué hacía que las células de su cuerpo mutaran y se multiplicaran fuera de control. Tenía preguntas más profundas: ‘¿Por qué yo?’. ‘¿Esta es una prueba a mi carácter?’.



Dado el tema, no me sorprendió encontrar que el libro de Bowler es desgarrador a veces. Lo que no esperaba era que también fuera divertido. En una escena, Bowler descubre que su cáncer es parte del 3 por ciento susceptible de ser tratado con un tratamiento experimental, y comienza a gritar: “¡Tengo el cáncer mágico!”.



Las preguntas centrales en este libro realmente resonaron conmigo. Por un lado, es nihilista pensar que cada resultado es simplemente aleatorio. Tengo que creer que el mundo es mejor cuando actuamos moralmente. Pero, si lo llevas al extremo, esa visión de causa y efecto puede ser dañina. Bowler relata el caso de uno de sus abuelos, devoto de una secta cristina que atribuía la enfermedad a una consecuencia por un mal acto. Cuando se enfermó, el hombre luchó por descubrir qué podría haber hecho mal. No se le ocurrió nada, así que culpó a su esposa. Murió pensando que ella había causado su enfermedad al cometer un pecado desconocido.



No voy a echar a perder el final, excepto para decir que Bowler tiene demasiada integridad como escritora para ofrecer soluciones mágicas y que es inspirador ver a esta mujer pensante enfrentarse a esos temas de peso con honestidad y humor.

Una historia de fantasmas totalmente estadounidense

‘Lincoln in the Bardo’, de George Saunders, a pesar de ser una ficción, me dio una nueva perspectiva sobre el 16.° presidente de Estados Unidos. La novela tiene lugar en el transcurso de una noche, poco después de la muerte de Willie, el hijo de 11 años de Lincoln.



El “bardo” en el título se refiere a un lugar similar al purgatorio donde los espíritus permanecen después de la muerte, en este caso, una versión espectral del cementerio de Washington D. C. donde enterraron a Willie. Es peligroso para los niños permanecer allí, pero Willie se niega a irse después de que su padre visita su tumba. La mayor parte del libro se centra en el intento de los otros espíritus por convencer a Willie para que se vaya. Saunders usa un formato de guion para dejar en claro quién habla en cada momento, y combina historia y ficción a la perfección en todo el libro.



Perder a un niño es insoportable para cualquier padre, pero en el libro Lincoln también está agobiado por el tiempo. Willie murió menos de un año después de que comenzara la Guerra Civil. El presidente tiene una nueva comprensión del dolor que está creando en otras familias al enviar a sus hijos a morir en la batalla. Debe tomar una decisión. ¿Debería continuar la guerra?



Hasta donde yo sé, no hay evidencia que vincule la decisión de Lincoln de ir a la guerra por la muerte de su hijo, pero Saunders establece hábilmente la conexión. Aunque no se menciona el Discurso de Gettysburg en el libro, algunas de sus líneas más famosas hacen eco de la elección de Lincoln: “Que de estos muertos, a los que honramos, tomemos la mayor devoción a la causa por la que dieron la última prueba completa de devoción; que resolvamos aquí que estos muertos no habrán dado su vida en vano”.

Por qué quiero dejar de hablar sobre el mundo ‘en desarrollo’

Hablo sobre el mundo desarrollado y en desarrollo todo el tiempo, pero no debería. Mi difunto amigo Hans Rosling calificó estas etiquetas de “obsoletas” y “sin sentido”. Cualquier categorización que agrupe a China y la República Democrática del Congo es demasiado amplia para ser útil. Pero seguí usando esos términos en público porque no había una alternativa más precisa y fácil de entender, hasta ahora.



Recientemente leí el nuevo libro de Hans, ‘Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World—and Why Things Are Better Than You Think’. En él, Hans propone clasificar a las personas en cuatro grupos, según sus ingresos diarios.



¿Por qué eso importa? Es difícil darse cuenta del progreso si divides el mundo en países ricos y países pobres. La vida es significativamente mejor para los que están en el nivel 2 que en el nivel 1, pero es difícil ver eso desde el nivel 4 si no sabes buscarlo.



Los cuatro niveles son solo una de las muchas ideas en ‘Factfulness’ que te ayudarán a comprender mejor el mundo. La mayor parte del libro está dedicada a diez instintos que nos impiden ver el mundo de los hechos. Estos van desde el instinto de miedo (prestamos más atención a las cosas que nos asustan) hasta el instinto de tamaño (los números sin contexto a menudo parecen más impresionantes de lo que realmente son). Hans argumenta que esos instintos hacen más difícil poner los eventos en perspectiva.



En otras palabras, el mundo puede ser tan malo como mejor. La mayoría de los milagros de la humanidad son cosas construidas a largo plazo. Esa idea impulsa el trabajo que mi esposa y yo hacemos todos los días, y Hans lo articula bellamente en ‘Factfulness’.

Un libro sobre la historia de todo

Todos tenemos una historia de origen. En algunas sociedades se manifiesta en mitos de creación. En otras, en libros de historia. La naturaleza humana es tener curiosidad acerca de dónde venimos. Pero ¿y si toda la humanidad compartiera una historia de origen? ¿Cómo sería ese relato? El historiador David Christian intenta responder esas preguntas en su nuevo libro, ‘Origin Story’.



Como creador del curso en línea Big History, mi favorito de todos los tiempos, David es muy apto para escribir sobre cómo llegamos a ser lo que somos. ‘Origin Story’ es esencialmente ese curso condensado en un libro corto. Divide 13.800 millones de años de existencia en lo que David llama “umbrales”: momentos de la historia que marcan puntos claves de transición, como la formación de nuestro sistema solar y la aparición de los primeros humanos.



El libro termina en un capítulo sobre hacia dónde se dirigen la humanidad y el universo. David es más pesimista sobre el futuro que yo. Se queda un poco atrapado en el actual malestar económico y político de Occidente, y me gustaría que hablara más sobre el papel que jugará la innovación en la prevención de los peores efectos del cambio climático. Pero señala la importancia de este momento en la historia: “Las cosas están sucediendo tan rápido que los detalles de lo que hagamos en las próximas décadas, como si fuera un accidente en cámara lenta, tendrán enormes consecuencias para nosotros y para la biosfera en escalas de miles de años”.



Comprender de dónde viene la humanidad es crucial para dar forma a dónde vamos después. ‘Origin Story’ es una historia actualizada de todo lo que te dejará con una mayor apreciación de nuestro lugar en el universo.



BILL GATES

