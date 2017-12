50 álbumes imperdibles del rap en español del 2017

El 2017 fue un año más en el que el rap contió con su conquista mundial. Una vez más el género más reproducido en Spotify, ha demostrado versatilidad y madurez para hacer parte de grandes éxitos del pop así como del circuito independiente. Si de relevancia, tamaño e impacto se trata, estamos en la edad dorada del hip hop.

Pero aunque artistas como Kendrick Lamar y Drake encabezan las listas de éxitos rapeando en inglés, el 2017 fue un año fértil para el rap en español. Desde Argentina hasta España, pasando por Chile, Uruguay, Venezuela, Colombia, Costa Rica, México y Cuba, sobraron los álbumes que muestran que no es necesario hacerlo en inglés para hacerlo bien.



Esta no es una tendencia nueva, desde hace varios años el rap en español viene cogiendo cada vez más fuerza, presentando más discos, subiendo de calidad consistentemente. Pero vale la pena destacar un buen año para el género con 50 álbumes que no se pueden perder para estar al tanto de la movida. Aquí están:

50. Papá Humbertico – Rap, Amor y Odio

Papá Humbertico - Rap, Amor y Odio Foto: Papá Humbertico

Papá Humbertico está irritado: “No preguntes mi rapero preferido, porque yo no escucho rap, ya me resulta aburrido. Tanto ego tanta envidia tantos niñitos creídos, y el mejor de aquí soy yo, de eso siempre convencido”, advierte de buenas a primeras en Como Lo Siento Yo. Cumpliendo el rol que su nombre le otorga, empieza con un regaño, y se reafirma como real en una época de apariencias y likes. Ante este panorama, Papá Humbertico, una rima a la vez, expresa todos sus agravios, y aboga por una sociedad y un hip hop distintos.



No lo hace desde la superioridad moral, pues admite en El hip hop nos hace iguales sus imperfecciones y defectos. Más bien, lo hace desde el amor por su país y por el rap, como un zorro viejo que cuenta sus años con las cicatrices que estos le han tatuado. Los beats son sombríos, sobrios y solemnes, así como la voz de Papá Humbertico. “Yo no tengo flow ni na’”, admite citando a Rxnde Acozta. Pero definitivamente sí tiene rimas, y una experiencia que lo autoriza para manifestarse con fuerza.



Canciones recomendadas: Como lo siento yo, El Hip Hop nos hace iguales, Idealismo Vs. Barras y Estrellas.

49. Reis Belico - Sinestesia

Reis Belico - Sinestesia Foto: Reis Belico

Con una versión propia de los sonidos del trap, Reis Belico hace canciones sencillas pero pegajosas y efectivas. El estilo del venezolano en Sinestesia, entre rapeado y cantado, deslizándose sobre los hi hats, hace que las canciones sean amables; suena como una fiesta en la playa en un día de sol intenso. Whisky en rama, en colaboración con Akapellah, sintetiza esta imagen: una canción lasciva que, simplemente, se siente bien. También hay canciones de amor con más sentimiento, como Desnuda. Asimismo, en Primera Cita sigue con las mujeres como discurso, pero esta vez al ritmo del dancehall.



Su versatilidad en los estilos, registros y flows evita que Sinestesia sea un álbum de trap monótono. Sería equivocado, entonces, pensar a Reis Bélico como un artista unidimensional: Sinestesia empieza con Metal, un tema agresivo y peligroso, que les recuerda a los que lo duden que el rapero de Guarenas se hace respetar. Con Dealer, aunque el sonido es sereno, relata su afiliación a las calles. Mezclando momentos oscuros y pesados con otros más suaves y coloridos, en concordancia con su Venezuela natal, Reis Bélico logra balancear la experiencia que creó en Sinestesia.



Canciones recomendadas : Metal, Whisky en Rama, Dealer.

48. Alex Orellana & Jayder – School of Hard Knocks

Alex Orellana - School of Hard Knocks Foto: Alex Orellana

El de los integrantes de Murcia Finest es un disco que se enorgullece del esfuerzo que implicó poder hacerlo. Tantos pasos dados ya les generaron pie de atleta, recuerdan en No te atreves. Cobijado por la producción boom bap que golpea en el pecho y acaricia los oídos de Jayder, Alex Orellana despliega un arsenal de rimas honestas y crudas, que se comprometen con una misión artística sin importar las consecuencias, una que viene desde hace más de 20 años, como lo indica en Omerta.



“Me voy joven como Basquiat pero libre, dando gracias por el día que agarré esta fiebre”, vaticina y complementa el MC español en Bullshit. La pasión es evidente, y las letras suenan a mitad tinta y mitad cicatrices. Como lo indica el título y la atmósfera oscura y sucia de los beats de Jayder, ambos crecieron en una escuela donde cada medalla se ganaba con sangre. Quizás por eso, aunque Alex Orellana rapea con furia, también se nota el orgullo y la confianza de quien estudió de sobra para el examen.



Canciones recomendadas : School of Hard Knocks, Omerta, Bullshit.

47. Silvito El Libre – Canciones Inéditas, Vol. 1

Silvito El Libre - Canciones Inéditas, Vol. 1 Foto: Silvito El Libre

En esta compilación de canciones, Silvito El Libre se despacha con energía y fuerza contra la mediocridad que ve en el mundo hoy, una que contagia por igual por perros y policías, advierte en La Plaga, y también que las mentes son las alcancías modernas. Los beats son solemnes y serios, acorde con el tono molesto y harto del cubano. Además de los males que han azotado a Cuba recientemente, también relata los que lo han golpeado a él, y cómo ha resistido con el hip hop. En Mi Constitución, introspectivo, describe su cañón que dispara balas de meditación y bases para darle lecciones a los falsos de principios, y su afiliación al rap underground.



Como una marcha militar, constante y determinada Silvito va avanzando con sus lecciones. Se aparta de los asuntos serios para dejar que su estilo brille y se deslice sobre una guitarra en Flow, pero luego vuelve a su actitud de guerra. Como explica en Open Mic (Aventura 3), no rapea para impresionar a nadie ni para obtener logros. Parecería que, como un monje budista, rapea porque es lo que hay que hacer, lo que su disciplina dicta; por eso lo hace con urgencia.



Canciones recomendadas: La Plaga, Flow, Open Mic (Aventura 3).

46. Mime871 – L.I.B.R.E.

Mime871 - L.I.B.R.E. Foto: Mime871

Lo imposible busca razón de existir, plantea Mime 871. En un diálogo intenso con sus emociones y aspiraciones, el mexicano plantea su punto de vista desde el título de L.I.B.R.E., uno que permea todo el álbum. Sus letras no incluyen grandes metáforas, potentes punchlines o juegos de palabras malabáricos, pero la honestidad e intensidad con la que se desahoga sobre las instrumentales hace que los efectos especiales sean prescindibles. Con el concepto del álbum, Mime871 defiende ideas de autoconfianza, de romper los límites para perseguir lo imposible, en particular en el tema L.I.B.R.E.



Pero las joyas de sabiduría de vida de Mime están desperdigadas por todas las canciones. “No debes darte el lujo de escoger entre los libros y la esquina”, aconseja en Hip Hop Es. También muestra su lado más pesado y hardcore en canciones como ¿Qué esperabas? Los beats sobre los que rapea son atléticos y enérgicos, y aunque el MC se mantiene positivo, los sonidos no son particularmente luminosos, sino más oscuros. Con un enfoque minimalista, Taxi Dee, Universus, y los Nacidos Bastardos, entre otros, proveen el lienzo que Mime necesita para que lo imposible exista.



Canciones recomendadas : ¿Qué Esperabas?, L.I.B.R.E., Seda al mar.

45. Cidtronyck - Pasado, presente y libertad

Cidtronyck - Pasado, Presente y Libertad Foto: Cidtronyck

El virtuoso productor y DJ Cidtronyck diseña un álbum en el que destacados artistas del rap de Santiago de Chile hacen presencia: Funky Flu, Stailok, Búfalo Dit, Portavoz, NFX, Niel, Gloria Allel, Antioch, Evelyn Cornejo y más, para Pasado, presente y libertad. A medida que avanza el proyecto, las temáticas fluctúan: Portavoz le rima al amor, Freeman a la actitud que toma ante la vida y Bufalo Dit al hip hop. También cambia el estilo de beats; Cidtronyck exhibe su amplio rango jugando con las baterías y líneas de bajo, e incluso con los samples, como el de Nina Simone que incluye en No hay empate.



La diversidad de rimas y de sonidos enriquece a Pasado, presente y libertad, y cada MC rapea con propósito, sabiendo que solo tienen un tema para demostrar su habilidad. La atmósfera que construye el integrante de Salvaje Decibel es suave y de sensación calmada, con un bpm lento que permite que los artistas encuentren un flow cómodo y tranquilo, y deja que las instrumentales respiren, brillando él también como artista. Al final del disco, es claro cómo suena un beat de Cidtronyck, y ese es el concepto que unifica Pasado, presente y libertad.



Canciones recomendadas : Nuevo comienzo, Disfruta, Sentimental Groove.

44. Dostrescinco – Recordis

Dostrescinco - Recordis Foto: Dostrescinco

Es difícil ser un artista que complace a todo el público y que, a la vez, se mantiene auténtico a sí mismo. Lo sabe la agrupación uruguaya Dostrescinco, que se burla de las expectativas de sus seguidores y se compromete con la música auténtica sin maquillaje en Lo que la gente espera. El resto de Recordis incluye reflexiones igual de interesantes, preguntas que son a la vez urgentes y cotidianas para los raperos, y también para los uruguayos.



El país de origen de Dostrescinco es importante en cuanto ellos lo resaltan, y no solo con sus letras: construyen su rap charrúa con guitarras milongueras, por ejemplo, para hacerlo propio, y no limitarse a copiar esquemas. Los sonidos del funk de Atrapasueños, con una atmósfera feliz y veraniega encuentran su contraparte en cortes como Cuando Suene La Campana, una canción mucho más agresiva en la que adoptan la identidad de púgiles para enfrentar los ganchos que les lanza la vida. Así, a pesar de su estética en general alegre y descomplicada, Recordis es una placa que también es visceral e introspectiva, y plasma las inquietudes, dudas y preocupaciones del grupo en el momento.



Canciones recomendadas: Lo que la gente espera, Atrapasueños, Vine a perderme.

43. Gera MXM – Los Niños Grandes No Juegan

Gera MXM - Los Niños Grandes No Juegan Foto: Gera MXM

El rap de Gera MXM en Los Niños Grandes No Juegan suena a boom bap duro y certero. También a un G-Funk cálido y líquido, y a un trap doble tempo y vertiginoso. La producción de Los Pájaros Cumbia (Roy Güemes y Pech Beat Fuentes) no se queda estática, rebota y salta de un estilo a otro. Como un atleta, Gera va sorteando cada espacio sonoro, mostrando destreza para desenvolverse en varios flows y estilos. En Los Niños Grandes No Juegan es un jugador de equipo: colabora con Daniela Calvario, Akapellah, Charles Ans, entre otros, e integrantes de su sello JB Entertainment: Bipo Montana, Teaam Revolver, Jay Romero e Hispana.



Las letras dan cuenta de su crecimiento personal y de la forma en que afronta verdades que solo se aprenden viviéndolas, como en Me Toca Perder. La personalidad del MC criado en San Luis de Potosí es carismática desde la primera pista, Plasticos, y se hace más evidente en su creatividad para hablar de un tema común como la marihuana en El Humo Llama. Antes Gera rapeaba con la urgencia del que busca el camino, hoy lo hace con la parsimonia de quien lo ha encontrado.



Canciones recomendadas : Nunca te pude alcanzar, Me toca perder, El humo llama.

42. Movimiento Original – Mov Rap and Reggae

Movimiento Original - Mov Rap and Reggae Foto: Movimiento Original

La fusión de reggae, dancehall y rap que ha caracterizado a la agrupación chilena Movimiento Original sigue firme en Mov Rap and Reggae. Este álbum da cuenta de la madurez tanto musical como emocional de la banda compuesta por Stailok, Aerstame y Dj Acres, proponiendo un camino claro y directo. Sus letras siguen con una carga positiva y motivacional, e indicen políticamente en temas coyunturales. En Mujer, por ejemplo, reconocen al ritmo del dancehall la desigualdad de género a la vez que alaban a las mujeres por su fortaleza y valentía.



La espiritualidad del reggae aparece en temas como Luz, Vuelva Vuela, y Ser Interior, en la que cantan sobre el alma y cómo se relacionan con ella. También exploran sonidos propios de los Andes chilenos en Tren. Uno de los momentos más personales de Mov Rap and Reggae llega con Brother, una canción potente y emocional en la que Aerstame abre la puerta de su relación fraternal. A su vez, en Orgullo resaltan su lado rapero y exhiben una estética más de calle. Sólido y consistente, Mov Rap and Reggae trae canciones para todos los gustos y complace a los que esperaban un nuevo álbum de Movimiento Original.



Canciones recomendadas : Orgullo, Brother, Soldjah.

41. Wk – Síndrome del Péndulo

Wk - Síndrome del Péndulo Foto: Síndrome del Péndulo

La música del mexicano Wk se siente bien. Con sonidos del soul y líneas de bajo que invitan a tararearlas, y con una aproximación muy propia a los sonidos del trap, construye una grata experiencia de escucha en Síndrome del Péndulo. Las letras son sencillas, con pocos punchlines, pero se notan trabajadas y con un origen del fondo del alma de Wk. Para comunicarlas balancea sus raps con tonadas más melódicas, lo que evita que el álbum sea plano. En ese sentido, Síndrome del Péndulo oscila entre varios sonidos, nunca se queda estático, y sus detalles sorprenden constantemente.



El oriundo de Campeche es real en el sentido de que cuenta lo que vive, logra llevar a cabo un cuidado ejercicio autobiográfico que ofrece diversos puntos de entrada – desde sus inicios en el hip hop hasta sus metas hacia el futuro - para relacionarse con su historia. Canciones como Saber perdonarme, una confesión sobre su vida en relación con su pareja, y Solo Déjate Llevar, un himno de positividad que refuerza la libertad, son pruebas de su capacidad para transmitir sensaciones.



Canciones recomendadas : Solo Déjate Llevar, Me mudo a Siberia, Saber perdonarme.

40. Frainstrumentos – Recortes

Frainstrumentos - Recortes Foto: Frainstrumentos

Recortes es un gran homenaje a la labor del beatmaking, y una reivindicación de su musicalidad. El experimentado beatmaker chileno Frainstrumentos organiza con cuidado samples que provienen de una extensa labor de arqueología y ‘digging’. Con el calor de los scratches, invita a rapear a la crema del hip hop chileno: Portavoz, Niel, Búfalo Dit, Gran Rah, Sinsímil MCs, Bronko Yotte, ZitaZoe, ChysteMC o Terrible, Gastón Gabarró, Cidtronyck y más. Con un pie en la tradición del boom bap y otro en la innovación y transgresión, Frainstrumentos crea beats cálidos y seductores, y también otros poderosos y desafiantes, que obtienen las mejores rimas de todos los MCs que riman en ellos.



El chileno, integrante de Criminal Beats, puede hacer alarde de su habilidad para cortar y pegar sonidos, para resignificarlos y darles un nuevo propósito en sus beats. En Recortes, demuestra por qué su firma está presente en varios de los trabajos más significativos del hip hop chileno de los últimos años. También demuestra su habilidad como curador, al darle una narrativa al disco que lo hace más que la suma de sus canciones.



Canciones recomendadas: Música, Mugre, Chofer del Trueno.

39. Rick Santino & DJ Ropo – Interurbano

Rick Santino - Interurbano Foto: Rick Santino

La disciplina y compromiso de Rick Santino es incuestionable después de escuchar Interurbano. Con un enfoque estricto y espartano, que privilegia solo lo necesario, el MC chileno, acompañado por los scratches de DJ Ropo, narra historias de amistad, aventuras que vienen con vivir en una ciudad vertiginosa y demás experiencias vividas. En estas anécdotas el rap como un personaje que ha acompañado a Santino siempre que este lo ha necesitado es la constante.



A cambio, él sigue militante en el boom bap: “esto no podría ser trap, I don’t fuck with that shit”, exclama en So Sick. Ese boom bap se lo proveen beatmakers como Elías Roca, Bin Nahuel y Willdafriq, que con un bpm lento y fuerte presencia de notas de piano y melodías de viento diseñan un espacio sonoro preciso para que retumben las rimas de Santino. “Desde un rincón de la quinta en el litoral central. Con pantalón ancho y una cinta marginal”, anuncia en C.R.U., un grito de guerra y una declaración de principios, a los que el chileno se mantiene fiel a lo largo del disco mientras reflexiona sobre la ciudad.



Canciones recomendadas: C.R.U, Suave, So Sick.

38. Stailmic – Desconocido

Stailmic - Desconocido Foto: Stailmic

Un grito de la juventud en el punto de ebullición, una búsqueda de un camino, un aviso de una próxima partida. En Desconocido, el MC y beatmaker bogotano Stailmic reflexiona sobre su identidad, su entrada en la adultez y la posibilidad de hacer rap para cuidar de su familia. Con una estética cuidada del rap de los años 90, el líder de La Caverna Del Calvo Collective se presenta como alguien que no encaja en el 2017, como un alma vieja que está buscando su propósito. “He visto tan poco y he visto tanto”, sentencia en 21 vueltas. Él mismo se encarga de casi todos los beats, que con suavidad y tino recrean una época anterior.



Además de sus raps desesperados e inquisitivos también muestra ser capaz de entonar melodías, que endulzan y profundizan Desconocido. Sus pretensiones son sencillas, y no busca demostrarle a nadie que es el mejor. Eso no quita que en Desconocido deje ver su confianza en su trabajo y sus críticas a las dinámicas sociales de hoy: “Estoy listo así que vamos al ruedo. Para qué desnudo el alma en las canciones si la gente solo ve la ropa que te pones”, aventura en Gold.



Canciones recomendadas : 21 vueltas, Frío, Gold.

37. Juaninacka - Del Amor y Otros Vicios

Juaninacka - Del Amor y Otros Vicios Foto: Juaninacka

¿Dan mejor caldo las gallinas viejas? El caso de Juaninacka parece indicar que sí. El veterano rapero español, siempre incisivo y reflexivo, lo es aún más con su amplia experiencia. Con una vida cotidiana y rimas extraordinarias, hace un recorrido por distintos temas que lo inquietan y le permiten expresar su punto de vista y lamerse las heridas de la guerra que es la vida, y reafirmarse como una voz relevante e indiferente al paso del tiempo.



No presume de lujos y se mantiene agradecido con lo que ha conseguido y los que lo han ayudado. “Hay tantos que quieren ver la planta crecer, pero no plantan semillas que se fertilizan con cenizas. Somos gente sencilla, pero no todo es amor y sonrisas”, sugiere en Deudas, tema que muestra su habilidad de hacer canciones con el día a día, y que evidencia el esfuerzo y proceso del que brotan sus palabras. Un equipo diverso, liderado por Ciclo, El Cirujano y Acción Sánchez, se encarga de los beats. Al igual que Juaninacka, estos no destacan por sus florituras ni arreglos, sino por su efectividad, y le hacen justicia al estilo sobrio, serio y curtido que plantea el MC.



Canciones recomendadas : Deudas, Nos Vimos Entre el Humo, Sepia.

36. TSH Sudaca – Equilátero

TSH Sudaca - Equilátero Foto: TSH Sudaca

La geometría sagrada y su contacto con el caos bogotano resultan en Equilátero. De forma introspectiva y reflexiva, TSH muestra cómo habita esta urbe desde la perspectiva de la Nación de los Dioses y las Tierras. Desde temas de su interior – literalmente: Hemisferio habla de su cerebro – hasta propuestas de cómo acercarse al día a día (Slow Life). Acompañado por los scratches precisos de DJ Kamikaze, el MC bogotano explora e innova tanto en conceptos como en flows. El sonido del disco es un gran atractivo: beatmakers como Afromak, DopeMind, Euri Beats, Taste My Beat le dan a Equilátero un sonido pulido y preciso, aunque no monótono: hay desde boom bap hasta trap, incluyendo juegos intensos con sintetizadores, cortesía de Camilo Zúñiga.



A lo largo del proyecto, la espiritualidad del MC es una constante, como queda claro en Mecca. La niñez y su condición de dioses también es un motivo recurrente. Con la perspectiva de los valores que promueve la Nación de los Dioses y las Tierras, TSH también es crítico con los patrones de consumo y la banalidad de Bogotá, lo que lo incita a querer escapar con su bicicleta.



Canciones destacadas : 60°, Hemisferio de Akbar, Refrán.

35. Residente – Residente

Residente - Residente Foto: Residente

Una prueba de ADN de la saliva de Residente lo llevo a varios países para rastrear su herencia, y a que cada canción de su debut como solista Residente busque capturar los sonidos de aquellos lugares que la prueba reveló, como Somos Anormales, tema en el que hace rap con el canto difónico o de garganta de Tuvá. También hay ritmos de Burkina Faso, Serbia y Ghana, entre otros, antes de volver a su Puerto Rico natal con Hijos del cañaveral. Este enorme proyecto reflexiona sobre la diversidad cultural como un valor en sí misma, pero también explora los posibles conflictos que pueden nacer de este crisol de cosmologías.



Residente deja ver a un Residente maduro y seguro, que – cansado de que todo en la radio suene igual – decidió crear una obra de música mundial, imposible de atar a un solo lugar, así como su código genético. Él se adapta y evidencia su alcance para llegar a altos picos de energía, así como raps más personales y serenos, según lo dicte la situación. Sin que el álbum sea cohesionado, sí es coherente, preciso y real con quien es Residente.



Canciones recomendadas: Somos Anormales, Dagombas en Tamale, Hijos del Cañaveral.

34. Nethone - Causas perdidas

Nethone - Causas Perdidas Foto: Nethone

Con beats gélidos que congelan el agua producidos por Dano, el MC español Nethone impacta con letras igual de frías en Causas perdidas. Lo anuncia desde la primera frase del álbum: “Disculpen las molestias, vine a hablar de causas perdidas, de heridas que están abiertas. De la raza humana y de noches juveniles, de su talón de Aquiles”, exclama en Disculpen las molestias el integrante de Ziontifik. La advertencia de Nethone resume precisamente el contenido del álbum: una suerte de auto exorcismo que abarca sus estados de ánimo fluctuantes, historias coloridas e intensas que ha vivido en Anécdotas de barrio y, en general, lo duro que puede ser el asfalto cuando caes sobre él.



También aborda el impacto de las decisiones que ha tomado y sus consecuencias sin vuelta atrás en Irreversible. Sobre la producción boom bap de mediados de los 90 de Dano, Nethone deja fluir su pesimismo verbal, rimado de forma contagiosa. Son pocos los momentos de calor en Causas perdidas, como advierte él al principio. Pero la intensidad y vigor con los que rapea Nethone sí iluminan.



Canciones recomendadas : Causas Perdidas, Anécdotas de Barrio, Irreversible.

33. Mëlmak69 – Abducción

Mëlmak69 - Abducción Foto: Mëlmak69

Antes de apuntar su ironía y crítica aguda que lo caracterizan hacia los demás, Xar Xuplex pone la mira en sí mismo. El MC de Mëlmak69 se burla de él primero, y por eso puede comentar con sátira lo que ve en el día a día. Junto con los ritmos electrónicos que firma DJ PHO – que construyen, en efecto, un ambiente que le hace justicia al nombre del álbum –, las palabras del MC integrante de Delirium Tremenz propone un viaje intergaláctico. Una vez que la nave espacial abduce al oyente empieza una travesía que repele la hipocresía, y privilegia la experimentación y la creatividad: tanto en los beats de PHO como en las rimas de Xar Xuplex.



Su destreza para abordar desde lo ridículo de las redes sociales en ¿Cuánta atención necesitas? hasta el amor casi insano por la música en Sedatefobia, pasando por un diálogo con la muerte en Tánatos. También demuestra su habilidad neta para rimar en cortes como Ctrl + Xar + Suprimir. La búsqueda de Mëlmak69 por una propuesta que sea distinta a cómo se ha hecho el rap en Colombia históricamente, entonces, es exitosa.



Canciones recomendadas : Tánatos, Ctrl + Xar + Suprimir, Sedatefobia.

32. Foyone & Sceno – Rico Sin Censura

Foyone - Rico Sin Denuncia Foto: Foyone

Foyone rapea con urgencia: su voz desgarrada parecería indicar que esta pueda ser la última oportunidad que tenga de montarse en una instrumental. En Rico Sin Censura, esa intensidad se mantiene, y viene acompañada de la seguridad y compostura que dan la experiencia. El malagueño aborda temas espirituales y de energías en Guerrero Psicodélico, reflexiona sobre la soledad de la época de las redes sociales en Robótica Generación, y afirma su lema vital ‘¡Arte, puta!’ en Atupetra. No escatima disparos en temas como Aviso maternal, cuando dice “El mejor soy yo (…) Disparo ráfagas como una Uzi, ellos burbujitas como los jacuzzi”.



El MC español incluso encuentra espacio para la pausa y la reflexión sobre sus metas y el bienestar suyo y de los que lo rodean en canciones más pausadas como Atraco del 97 o Rico Sin Censura. Foyone se demuestra elástico: rapea sobre distintos estilos de instrumentales y adapta su flow a estas. Los beats de Sceno logran que lo viejo, el color noventero que a todos encanta, suene actual y novedoso. Son beats gordos y retumbantes, cada bombo estallando tímpanos; a la vez, también suenan atmosféricos y oscuros, como si ocultaran algo.



Canciones recomendadas : Aviso Maternal, Atraco del 97, Rico Sin Denuncia.

31. Tortu – Número 4

Tortu - Número 4 Foto: Tortu

Número 4 son viñetas indistintas sobre instrumentales de boom bap bañada en notas bañadas de jazz, saxofones y pianos. En Somos Iguales, Tortu rapea con energía sobre cómo encuentra su camino en una tarde gris, en Más de una vez sobre amistades y traiciones, y en Gergo entra en un modo de competencia. En todas las canciones en todo caso, el argentino rapea de muchas cosas más, con su mente abordando varias situaciones por segundo.



No se queda en un tema por muchas líneas, y suelta líneas súbitamente que rompen con el relato, si lo hay. La estética que le provee a Número 4 el productor Dr. Die es borrosa y de baja fidelidad, inasible y experimental. Tortu transita con facilidad y garbo del hip hop tradicional de los años 90 a un flow más rápido, acorde con el repiqueteo de los hi hats de Gergo, a cantar y arriesgarse con melodías en Salgo a caminar. Libre de ataduras, puede apostar por distintos caminos. Él lo dice mejor en N2: “Libre de decirte las cosas como son, nunca subestimes a un perro viejo, son”.



Canciones recomendadas : N 2, Somos iguales, Gergo.

30. Apache – Ahora o Nunca

Apache - Ahora o Nunca Foto: Apache

En Ahora o Nunca, el rapero venezolano rima sobre la fiesta, el amor, las personas que no pagan, los inescrupulosos que quisieron lucrar con la muerte de su amigo Canserbero y la situación actual de Venezuela, entre otros. Ninguna situación escapa al ojo atento y la pluma incisiva de Apache, que se ha caracterizado por poder hacer canciones sobre cualquier temática. En Ahora o Nunca lo hace con tracks de hip hop duro, como En Defensa Propia y No a la Exclusión, otros con una onda más divertida y ligera, como 360 Grados o Mala Paga, y algunas canciones en las que explora nuevas melodías de fiesta, junto con sonidos de dancehall y rancheras mexicanas: Tonight y Únicamente tú.



Este popurrí conceptual y sonoro se mantiene unido por el la capacidad de contar historias y el estilo versátil de Apache, que sale con un punchline letal de competencia con la misma facilidad que canta sobre una noche en la playa. Mctematico, su viejo aliado en la producción firma la mayoría de los beats, y demuestra que no hay un ritmo o estilo o sensación que no pueda capturar en una potente instrumental.



Canciones recomendadas : 360 Grados, Mala Paga, En Defensa Propia.

29. Urbanse & Uzetaele – Literal.

Urbanse & Uzetaele - Literal. Foto: Urbanse & Uzeteale

En Literal, el MC de Buenos Aires tiene claro quién es, y el lugar que debe ocupar en la escena nacional y regional del hip hop. Sabe cuál es su identidad, y lo que lo diferencia de los demás: “Mi rap dice lo mismo, el tuyo no dice nada (…) No necesito demostrarle nada a un gil, estuve ahí”, apunta en Prueba y error. Su opinión de su importancia no surge desde la arrogancia, sino desde la experiencia, el compromiso y el análisis. El integrante de La Conección Real, es clásico y novedoso a la vez, con miradas frescas sobre lo cotidiano.



El productor argentino Uzetaele también mantiene constante su sonido boom bap, fijo en los 87 beats por minuto, perfil bajo y efectivo que crea un entorno para que el MC de 19XL fluya. Y cuando Urbanse fluye lo hace de manera sobria y segura, sin escatimar en detalles ni cuidado de su escritura. Sus afirmaciones sobre su calidad e historia no se sienten pretenciosas, sino fundamentadas. Sin luces de neón, Urbanse construye un relato claro y efectivo, muestra clara de que las buenas rimas y el boom bap es de los pocos matrimonios que sí son eternos.



Canciones recomendadas : Mi gente, Familia, respeto y salud, Identidad.

28. Lasser – La Isla

Lasser - La Isla Foto: Lasser

“Si no me invento un plan todos los días son largos. Querer encontrar algo da derecho a buscarlo”, relata en T Rex el rapero español. “Si hace un buen día no me encierro en mi cuarto, mejor guardo la partida y me largo”, apunta en Tesoro. Así, en los primeros tracks de La Isla queda claro el temperamento del álbum: videojuegos, marihuana, juegos que construyen un lugar en verano eterno donde el tiempo no pasa y todo se ve como si fuera una cinta de VHS. Producido por Juan Ríos y Made in M, La Isla continúa la apuesta de Guayaba Récords por el sonido de baja fidelidad y analógico, así como por texturas ralentizadas y lisérgicas que transmiten algo de la dosis psicotrópica a los oyentes.



Las rimas vaporosas del integrante de Fanso son entregadas con pereza, como quien deja salir de unas palabras después de despertarse. El suyo es un estilo adolescente y cotidiano, que sabe a sol, playa y días de verano. Con su flow y frescura, y la simpleza y belleza de la isla imaginaria que construye, Lasser hace que sea inevitable no querer estar con él comiendo pizza en el sofá.



Canciones recomendadas : Tesoro, Kickflip, Elizabeth.

27. Bejo - Hipi Hapa Vacilanduki

Bejo - Hipi Hapa Vacilanduki Foto: Bejo

Con un rap onomatopéyico y repleto de juegos lingüísticos, encontrando nuevas sonidos y ritmos en las palabras más comunes, el rapero de Canarias creó Hipi Hapa Vacilanduki. Estirando las palabras incluso más allá de su límite lógico, su flow plástico y maleable, el integrante de Locoplaya se vacila con carisma haciendo canciones pegajosas y certeras. Las instrumentales exóticas y de buen clima sobre las que se desliza incluyen pistas con potentes líneas de bajo ‘funkeras’ como protagonistas, descendientes de la fusión del jazz y el soul con el rap, trap e incursiones en ritmos más latinos.



Nico Miseria es el único productor con más de una canción en Hipi Hapa Vacilanduki, mientras que alquimistas como KJS Beats, Sume Beats y EllegaS se encargan del resto. Bejo rapea con desenfado, crea melodías atrapantes y no se toma muy en serio. La creatividad con el lenguaje y la dicción no se debe confundir con que Bejo sea descuidado: la atmósfera hedonista y ligera de Hipi Hapa parece ser una apuesta concreta por superar el lenguaje formal como el único vehículo para transmitir sensaciones en el rap. Canciones recomendadas: 8=D, Mucho, Sílaba Tónica R.I.P.

26. Cálido Lehamo & Spaced Out Family – Alegría de Vivir

Cálido Lehamo - Alegría de Vivir Foto: Cálido Lehamo

Con una atmósfera adormilada y un tanto psicotrópica, el artista de Las Palmas busca la libertad en Alegría de Vivir. La onda del proyecto es personal, como si no debiera ser escuchado por nadie más que su creador. También es un tanto esquizofrénico, tanto por las tribulaciones líricas de Cálido Lehamo (“Ahora estoy solo o con mi café”, indaga en Solo), como por el vaivén de los beats de la Spaced Out Family. “Tengo que mediar con mil fantasmas aquí arriba”, advierte en Por Dentro, quizás refiriéndose a su cerebro, para a la vez dar su solución: “Me pincho por aburrimiento, me tatúo por dentro”.



La producción, como su nombre lo indica, es flotante y espaciada, inestable y en un corto circuito constante. También es progresiva. A pesar del caos inicial, a lo largo del proyecto este se va organizando – aunque su flow se mantiene arrítmico e inasible – y encontrando un cauce; Alegría de Vivir está en un proceso de cambio constante, que muestra también los cambios en Cálido Lehamo, que parece desdoblarse, transformarse y exorcizarse desde que el álbum empieza hasta que acaba.



Canciones recomendadas: Réquiem 4 1/2, Por Dentro, Jodiéndola.

25. DJ Swet – Mudra

DJ Swet - Mudra Foto: DJ Swet

En el rap contemporáneo, por momentos todo suena digital y pulcro, como si las máquinas hubieran eliminado el fallo humano. Para recordar el calor que da el sonido de las manos sobre los acetatos llega Mudra, el nuevo álbum del español DJ Swet. Artistas enormes como Foyone, Dano, Nathy Peluso, Rosalía, Dann Niggaz y Ríal Guawankó aparecen sobre sus pistas, pero las protagonistas son las yemas de los dedos de Swet. Mudra es, sobre todo, un álbum de tornamesismo: Swet despliega todas sus habilidades para hacer crujir los vinilos, jugando con el pitch y el crossfader, recordando la importancia de lo análogo.



Es un proyecto elegante y abstracto lleno de trucos. La energía de los beats de Swet es oscura, impactante y esotérica, pues las mudras son gestos con las manos de la meditación hindú, que canalizan la energía por el cuerpo para sanarlo. La fuerza de las manos, la importancia de cómo se posicionan a la hora del show, es transversal a Mudra. En total, Swet da cabida a versos cuidados e innovadores – como la versión oscura de Rosalía -, pero nunca pierde el control de la nave que, con sus manos, va piloteando.



Canciones recomendadas : Retsu, Aleluya, Mantra Zai.

24. INDIO – Compilado Vol. 1

INDIO - Compilado, Vol 1 Foto: INDIO

El colectivo bogotano INDIO tiene la convicción de que la música no debe ser fácil. Coherente con esta premisa, su compilado reta a los seguidores del rap: la cadencia suena fuera de lugar, las rimas a destiempo y se siente como si algo no cuadrara. Detrás de ese shock inicial hay una serie de instrumentales y rapeos creados con cuidado, que recompensan la atención intensa del oyente con capas de detalles que se pierden a primera oída. Con una atmósfera entre taciturna y acuática, los beats de Alma, Charles Haggard, Las Hermanas, Cultura Americana y Plboy suenan como si hubieran estado aguardando a que alguien los recuperara de un desván que, a la vez, se encontraba en el futuro.



Mientras tanto, las rimas son creativas y transgresoras, con flows destartalados y arrítmicos que llaman la atención. Ruzto narra una noche de copas y amor en Drama Drama, y Error 999 aúlla sus convicciones viscerales de rap y grafiti en Dulce Amargo. El episodio más retador de este Compilado puede ser Arroyo, pista en la que N. Hardem oscila con virtuosismo acuático sobre la instrumental para desafiar la idea convencional que es una buena canción de rap.



Canciones recomendadas : Dulce Amargo, Drama Drama, Arroyo.

23. La Banda Bastön – Luces Fantasma

La Banda Baston - Luces Fantasma Foto: La Banda Baston

En la aldea global que es la Tierra en el siglo XXI, lo verdaderamente universal primero es local. La Banda Bastön – con su rap mexicanísimo que cocina en la misma olla trompetas de los corridos y la música norteña con las baterías y el ritmo del hip hop clásico – lo demuestra en Luces Fantasma. Todo el álbum tiene una onda carnavalesca que demuestra, por si ya no estaba claro, que el rap también es música bailable. La música de Muelas de Gayo y Dr. Zupreeme es flexible: salta con agilidad de un tema agresivo y desafiante como Loco para aterrizar en No Me Porto Bien o Solo Como Amigos, que son más suaves y calmada en su humor.



Asimismo, las letras de los de Baja California van de la exploración autobiográfica a la crítica social al amor al humor. Estos hilos son acompañados por una producción versátil, que mantiene su identidad mientras cada canción tiene un propósito propio. La Banda Bastön también reafirma su capacidad de contar historias coloridas y escalofriantes, como en Hasta la muerte y después. Luces Fantasma, pues, es rap de México, pero, sobre todo, es rap muy mexicano.



Canciones recomendadas : Hasta la muerte y después, Barriobajeros, Haces mal

22. Nakury – Via

Nakury - Via Foto: Nakury

El empoderamiento individual y colectivo, la relación con la naturaleza, la política y la búsqueda de la libertad son las distintas aristas a las que se acerca la rapera costarricense Nakury en su álbum. Producido en su totalidad por Barzo, Via combina elementos del boom bap y el hip hop tradicional con la música electrónica, el breakbeat, e incluso evidencia influencias del trip hop.



Este viaje de reflexión e introspección parece plantear la vida como un viaje, en el que Nakury está inmersa. Trasciende los tópicos comunes del género para empezar a cuestionarlos: la vida en las calles, el machismo, el ego trip. Ella es la protagonista de Via, y por eso el álbum aborda su trabajo con comunidades indígenas, su feminismo, su lucha con la depresión y la forma en que se acerca a la política regional. Así pues, no es un trabajo genérico, sino que sacude lo convencional. “Agárrate bien duro, cuida que no te sueltes. Los sueños que van alto, meditando, elevando”, advierte en Agárrate. Esa es la propuesta de Nakury para llegar a la libertad, que termina siendo la columna vertebral que sostiene a Via.



Canciones recomendadas : Aunque Quieras, Despierto, Agárrate.

21. Bronko Yotte – Nimbo EP

Bronko Yotte - Nimbo EP Foto: Bronko Yotte

En Nimbo, el rapero chileno sigue haciendo música con elegancia y tacto para construir un lugar sonoro irresistible. Mantiene estables las principales columnas de su álbum Gala, pero también parece estar cambiando de dirección, pues los coqueteos con la producción electrónica son más fuertes, e incluso incursiona en una onda con chispas de trap en Tumbo. Nimbo crea un ambiente de tranquilidad y energía, con letras variadas y algo gaseosas, pero lo suficientemente claras para entender mejor quién es él.



Su estilo, entre cantado y rimado, es cautivante y dulce a la escucha, y se amalgama suavemente con los beats. Estos, con padres de la escena chilena como Cheo O’Brown y Elías Roca, son variados: Bronko Yotte no se compromete con ningún camino sonoro, se mantiene flexible para coger lo que más le convenga para sonar bien. Nimbo no tiene un concepto unificador y tiene varios momentos abstractos, pero cada canción deja varias perlas para la reflexión. Más allá de los sonidos espaciales, canciones como Adrede dejan mensajes concisos positivos que calan: “Salud y vida todo lo puede, hay caídas que son adrede, desvariamos al pensar que la alegría deja el hogar”.



Canciones recomendadas : Lumbre, Tumbo, Adrede.

20. C. Tangana – Ídolo

C Tangana - Ídolo Foto: C Tangana

¿Cómo se construye un ídolo? ¿Qué consecuencias trae esto? C. Tangana intenta responder a estas preguntas en su álbum debut Ídolo. Lo hace con un ego incontrolable que se derrama por los parlantes, pero también consciente de sí mismo y vulnerable. Con una amplia paleta de sonidos que le provee el productor Alizz, se mueve con facilidad del repiqueteo oscuro de los hi hats que caracterizan al trap, a un sonido con sintetizadores que ha conquistado el pop contemporáneo, a un dembow más caribeño que ha hecho lo mismo.



También demuestra una habilidad especial para lograr melodías infecciosas Aunque los caminos varían, todos se dirigen a la intoxicación que el poder le produce; enfocado, logra mantener el concepto a lo largo del álbum. Con una atmósfera inundada de Auto-Tune, presume de haber firmado “el contrato más caro en España de to el gremio” (Espabilao), pero también se presenta como un producto y al público como un cliente en Inditex. Contrastando con el brillo de Mala Mujer, pues, Ídolo es un confesionario: como muestra está Caballo ganador, que ilustra la angustia que implica ir de primero: “le sabe amargo cuando muerde el oro”.



Canciones recomendadas : Tiempo, Caballo Ganador, Mala Mujer.

19. Dano & Skyhook – Braille

Dano & Skyhook - Braille Foto: Dano & Skyhook

Denle al César lo que es del César y Dano lo que es de Dano. Una colaboración con Nas, el mítico rapero de Queens, Nueva York, por ejemplo. Sobre una atmósfera opaca y nocturna construida por los beats un tanto paranoicos de trap del español Skyhook, el MC argentino radicado en España reclama su lugar en la escena del rap, y recuerda que es pionero de su generación a quien, por despiste, lo haya olvidado, en Tiramillas. Lo hace de forma temeraria, incluso aspirando a ser como Tutankamón: morir joven y dejar un buen cuerpo (Bellagio).



Sus rapeos cortopunzantes los mezcla con entonaciones melódicas en los coros, que se engranan con algunas notas de piano y saxofones de las instrumentales de Skyhook. Hay barras concretas en Braille, pero son más las imágenes oníricas, como cuando describe al infierno como azul y de bambú en Collabo con Nas o explica que ha visto el cielo como Jesucristo en Ser Así. Dano se mueve con fluidez en los doble tempos y sobre el repiqueteo de los hi hats: rapea con apatía y algo de irritación, pero también con concentración y un propósito, enfocado.



Canciones recomendadas: Tiramillas, Bellagio, Ser Así.

18. 1703 – Cero Stress

1703 - Cero Stress Foto: 1703

Una Bogotá sucia y peligrosa – oscura incluso cuando el sol la alumbra y enigmática aun para el que la habita –, como se narra en Tranza, es el escenario de Cero Stress, un álbum que podría hacer las veces de una película de terror cómico. Las rimas de El Kalvo, desganadas, esbozadas con una voz opaca y con fragancia a litros de licor barato, dibujan escenas absurdas con un hiperrealismo sobrecogedor. En los beats esquizofrénicos y desordenados de Tripa, quien también rapea en el álbum con una voz desgarrada y emociones golpeadas, contrasta las imágenes más heladas y desalmadas con notas de humor ácido. Ejemplo de esto es cuando le roba la novia a su amigo solo porque está aburrido en Jolgorio.



Sus momentos introspectivos logran el cénit de Cero Stress: Bacatá, una canción en la que la capital colombiana se viste de mujer. El álbum funciona como un relato de una realidad paralela, en la que los antihéroes que son El Kalvo y Tripa fabrican pinturas con la pintura que generan sus heridas sin cicatrizar. Son una amenaza como un villano de un cómic y, a la vez, víctimas de la explotación laboral y la falta de pesos para llenar el estómago.



Canciones recomendadas : Achaques, Tranza, Bacatá.

17. Buhodermia 夜 – K.E.P.L.E.R.: Konishiwa

Buhodermia - K.E.P.L.E.R Foto: Buhodermia

Un viaje extraterrestre y epiléptico hacia el planeta Kepler da inicio a una sucesión de imágenes empapadas de licor y alucinógenos en diálogo con realidades trascendentales, ridículas y convincentes a partes iguales: “Cortándome las venas con agua bendita”, anuncia el rapero de Medellín en K.E.P.L.E.R. Los beats son espaciales y espaciados coloreados con precisas notas de jazz o teclas de piano, la mayoría de ellos construidos por B. Brain.



Sobre este paisaje sonoro, la voz de Buhodermia 夜 – apagada, monótona y perfecta para enunciar estas rimas – logra ser graciosa y trágica, describiendo a los malos como jugadores de waterpolo en Visión nocturna y audiencia de Nacho Vidal en Aves de Paso. A pesar de su identidad alienígena, este anfibio de piel amarilla no es ajeno a las dinámicas de competencia del rap: “El que más habla de sexo más rápido se ha corrido, unos van de Adidas y otros van ardidos”, se burla en Saturnalia. Quizás lo que mejor resume su actitud contradictoria, que impulsa el poder del álbum, lo expresa en Hotel Yubaba: “Besar la vida, aunque su ‘fucking’ boca apeste”.



Canciones recomendadas: K.E.P.L.E.R., Aves de Paso, Hotel Yubaba

16. Mente Sabia Crú – Elefante

Mente Sabia Crú - Elefante Foto: Mente Sabia Crú

El escuadrón dorado del hip hop chileno, compuesto por MC Unabez, Terrible, Matiah Chinaski, DJ Pére y Dr. Bene, golpea con fuerza desde el principio con Elefante, que le hace honor a su nombre. A pesar de que son varios integrantes con estilos divergentes, todos suenan coherentes entre sí, y cada uno logra brillar con luz propia en este álbum. Mente Sabia Crú puede presumir de su interminable paleta de estilos con temas de rap duro y con cortes más suaves que beben del jazz, y mantiene constante un sonido gordo y selvático, similar al de una estampida.



“Traje la guerra en cada track de flow perverso, traje la paz en cada tema de un cuarto universo”, resumen sobre el balance que logra el grupo en Mal Humor Necesario. Hay, pues, críticas sociales, y también demostraciones de sus amplias habilidades, con punchlines de competencia que pesan toneladas en Aterriza y flows intrépidos en ¿Clásicos?, una reflexión sobre la escena del hip hop y su relación longeva con ella. El humor hace presencia a lo largo de Elefante, uno muy suyo, ácido y agudo, pues no necesitan vestirse de payasos para hacer reír, como acotan en Aterriza.



Canciones recomendadas : Aterriza, ¿Clásicos?, Loop 42

15. Ruzto – Efecto Espectador

Ruzto - Efecto Espectador Foto: Ruzto

De un concepto de la psicología social y de un viaje a Nueva York nació un álbum lleno de himnos para quien entra con una sonrisa a su entrevista de trabajo después de haber sido rechazado varias veces en los días anteriores (Aprendiz). El MC y beatmaker bogotano perfora con relatos comunes, de lucha y fracaso, inmigración y búsqueda. Ruzto les da voz a inmigrantes latinos que conoció en Estados Unidos; y aunque no son sus experiencias, su empatía, honestidad y calidez hacen que las historias se sientan cercanas en su voz.



“Sé que mañana puede cambiar el mundo, en el que todo lo planeado quede en puntos suspensivos”, exclama en Puntos Suspensivos, creando esperanza incluso ante las condiciones más adversas. No cabe el ego trip ni el ostento de habilidades en Efecto Espectador: solo crónicas que respiran, y cuya fuerza se encuentra en el conjunto interminable del que hacen parte. Estas las acompaña con samples que se alejan del jazz para privilegiar el bolero en sus crudos, mínimos y acertados beats. Las cicatrices son bellas, las ruinas brillan y los errores son enseñanzas con las rimas del integrante de Aerophon Crew.



Canciones recomendadas : Piloto, Aprendiz, Trueque de Paz.

14. Vic Deal – De Ego Tripas

Vic Deal - De Ego Tripas Foto: Vic Deal

Alejado de las típicas excusas del alcohol y las drogas como las causas del mal comportamiento como buen straight edge, en De Ego Tripas el rapero de Turbo, Antioquia, les pone el pecho a sus errores y narra con una honestidad encantadora sus experiencias de vida. Es rap adulto, enunciado desde una perspectiva madura y crítica, que disecciona la hipocresía con la que parte de la sociedad le da la cara al sol cada mañana. Este contenido más espeso Vic Deal lo espolvorea con una saludable dosis de buen humor e ironía, y unos punchlines ingeniosos que sorprenden como una novedad en su repertorio.



El equilibrio de las canciones más personales (como Mystical Shit y 1 A.M.) son temas como Un Minuto Es Suficiente, por su energía y el filo con el que entra Vic Deal, y 6 Horas, un corte sensual y sexual que no cae en lugares comunes. Crudo Means Raw, The Equation Beats, Frank Jhonson, El Arkeologo y el mismo Vic Deal como Hakim Al-Khaliq son los padres de los beats, que hilan un paisaje coherente y sereno, adecuado para las labores de reflexión y pensamiento profundo que el MC propone.



Canciones recomendadas : Mystical Shit, Un Minuto Es Suficiente, Dyo Meds

13. T&K & Uzetaele – 1993: The Lost Tapes

T&K & Uzetaele - 1993: The Lost Tapes Foto: T&K

Hay algo en la voz de T&K que la hace inherentemente nostálgica. Quizás es su tono, medio agudo, o el ritmo meditabundo con el que rapea. Tal vez es que cada rima se siente como un grito que busca y da honestidad. En todo caso, en 1993: The Lost Tapes, el rapero argentino pinta un paisaje de introspección, con raíces en los noventas y su boom bap, y con el objetivo de ganar en la vida con el hip hop; así, en Re Clara se declara, junto con los suyos, como niños mágicos.



Las temáticas son múltiples y, quizás, cánones del rap: la competición, la escuela del rap de Estados Unidos, las metas de superación. Pero el argentino logra acercarse a ellas con frescura e ingenio: como ejemplo el pasaje de Never cuando se burla de los que critican que beba del rap en inglés. El productor Uzetaele le da lentos e intensos grises, azules y verdes a 1993, que encajan con la actitud de T&K. Aunque el barrio no contiene todos sus relatos, él no se aleja de su origen, recordando constantemente lo vivido en Barracas, Buenos Aires.



Canciones recomendadas : Flashé, Never, Estelar.

12. Rxnde Acozta – Outlet

Rxnde Acozta - Outlet Foto: Rxnde Acozta

Rxnde Acozta rapea como un curtido soldado que ha vivido y visto más de lo que sus años sugerirían. En Outlet sus experiencias son materia prima para un rap crítico que cuestiona situaciones sociales a las que la sociedad se ha hecho indiferente, aunque estas rimas son enunciadas desde una posición de serenidad y madurez. Así como sus letras, los beats son consistentes y serios, con colores opacos; de ellos se encargan un amplio elenco de beatmakers: Marrom Fernández, Drama Theme y Odd Harmonics entre ellos.



Afianzado como siempre en su identidad latina, Rxnde defiende el bolero – y critica a los dormidos ante las injusticias – como patrimonio de la región en Que Bolero; la nostalgia, compañera fiel de su trabajo, aparece con particular fuerza en Baúl Recuerdos para un proceso de reminiscencia de la infancia en Cuba del rapero. También se detiene para agradecer a todos sus seguidores que lo apoyan en conciertos y lo saludan por la calle en Público. Este álbum vibra no por sus flows salvajes ni accesorios coloridos: su gracia está en esa seguridad sobria y esa sabiduría innegable que comunican la voz del ‘Jodido Protagonista’.



Canciones recomendadas : Que Bolero, Sobre un Beat de Asier, Baúl Recuerdos.

11. Anyone/Cualkiera & El Arkeologo – Un Día Menos EP

Anyone/Cualkiera & El Arkeologo Foto: Anyone/Cualkiera & El Arkeologo

Con sus prioridades claras, el rapero de Medellín Anyone/Cualkiera muestra cómo los días van pasando, y qué le importa a él en esta vida corta. La familia por la mañana (Motherno), el rap (Otro tema y Valenciano) en la tarde y la noche y el grafiti (Por la Sombra) para cerrar la madrugada, parecen ser los pilares que sostienen la existencia del miembro de No Rules Clan. Sobre beats inspirados en la música para planchar que lo une con El Arkeologo, Anyone lo mantiene sencillo y efectivo: rimas pesadas, competición intensa, toques emocionantes y calles que brillan en la oscuridad de la madrugada.



Detrás de los punchlines y los flows está un MC que vive por el rap y no tiene muchas más preocupaciones. “Y no me creo ni chimba, pero voy sin ni chimba de ganas y en la cabeza una chimba, nea”, advierte en Valenciano. Alejado de pretensiones de fama, lujos y lujuria, parece ser más un ermitaño que está tranquilo con sus amigos rapeando y pintando. La propuesta no es compleja ni abstracta, pero es ejecutada con la precisión de un reloj suizo: cada rima suena en su lugar. Detalles como el homenaje transversal a los DJs enriquecen Un Día Menos.



Canciones recomendadas : Motherno, Otro Tema, Valenciano.

10. Gata Cattana – Banzai

Gata Cattana - Banzai Foto: Gata Cattana

“Me estoy fabricando unas alas con plumas y cera nuevas pa’ cuando me quiera escapar”, canta la española Gata Cattana en Hermano Inventor. Banzai, pues, funciona como un grito que anuncia su afán por un mundo distinto, por salir de este. La fallecida MC cordobesa crea un mundo de fantasía realista, solo posible para los que se atrevan a cuestionar el statu quo y proponer un cambio para las enfermedades sociales como el machismo, la pobreza y la violencia.



Sin considerar barreras, fusiona colores del flamenco, el trap, el R&B y, claro, el rap, para hacer un álbum fuerte pero cremoso en su sustancia: con gran habilidad, Gata Cattana se desliza sobre las instrumentales, para que sus mensajes urgentes calen suavemente en su audiencia. De cierta forma, Banzai es trágicamente profético, y deja claro que la también politóloga tenía su mira puesta en el sol, así tuviera que quemarse. Esta fusión de poesía, política, fantasía y rap es también futurista; no solo sonoramente, también porque la artista encuentra su lugar de enunciación desde un tiempo distinto, lo que le da una textura por momentos onírica a Banzai.



Canciones recomendadas : Hermano Inventor, Mi negra, Banzai.

9. N-Wise Allah – Casino Chips

N-Wise Allah - Casino Chips Foto: N-Wise Allah - Casino Chips

Casino Chips suena como un sótano húmedo y lúgubre, con rimas honestas y reflexivas del que ha viajado y observado atentamente como las únicas velas que dan algo de calor. Es rap hardcore, con apuntes recargados y jugosos después del tiempo que se tomó el rapero para hacer el trabajo: con 32 años, el MC de Miranda de Ebro, Castilla y León, ya se considera un original gangsta, como revela en Henny. A partes iguales sabio de la nación del Five Percent y curtido púgil de las lonas de las rimas, el integrante de la MDE Click reafirma su lugar como un pilar del hip hop español con cada rima y la forma en que la expresa.



El artesano de casi todas las instrumentales es Manu Beats, que retrata bien el frío de la ciudad natal de este MC, y a la vez hace imposible no pensar en los sonidos de trenes, botellas, aerosoles y peligro de un invierno en Nueva York hace 25 años. A pesar de su estilo rudo y de la ‘suciedad’ de los beats, N-Wise no teme en mostrarse frágil a lo largo del álbum y hablar de sus experiencias, desamores y familia (Nos Fuimos).



Canciones recomendadas : Sleep, El Diario, Butta (Mantequilla).

8. Martín Benavides & Matiah Chinaski - Salvaje Nostalgia

Martín Benavides & Matiah Chinaski - Salvaje Nostalgia Foto: Martín Benavides & Matiah Chinaski

La unión de dos músicos chilenos de orígenes distintos pero dispuestos a experimentar resulta en un EP bello, adjetivo que no se usa a la ligera pero que encaja con Salvaje Nostalgia. De la instrumentación se encarga Martín Benavides, integrante de bandas como Francisca Valenzuela. Pablo Jara está en la guitarra y el banjo, Franz Mesko en el saxofón, Felipe Ovalle y Negro Silva en el contrabajo y Felipe Hinojosa en la batería. De las letras rapeadas es padre Matiah Chinaski, MC de Mente Sabia Crú.



Las imágenes de Salvaje Nostalgia son potentes, raras, creativas y sugestivas: “Mis pesadillas son como comerciales de perfume” y “Voy a dibujarle unos lentes a diosito cuando duerma, vaciarle el envase del champú y llenarlo con mi esperma” augura Chinaski en 21 Gramos en Saarbrüken. A un ritmo lento y deliberado, que abre espacio para la atención a los pequeños detalles escondidos a lo largo del proyecto, la voz de Chinaski – que suena a una suave madera – flota y propone colores oscuros pero intensos. Elegante y sucio a la vez, Salvaje Nostalgia podría ser la banda sonora de una película de una aventura de copas solitarias en un cabaret, de madrugada.



Canciones recomendadas : 21 Gramos en Saarbrüken, Pequeño Lugar Que Demolieron, La Circatriz.

7. Sho Hai – La Última Función

Sho Hai - La Última Función Foto: Sho Hai

El veterano MC zaragozano se mantiene alérgico a las tendencias pasajeras y se reafirma en su sonido hardcore en su segundo álbum. La garganta del maestro Sho Hai viene con un bajo incluido que atrapa los oídos de los transeúntes; sus palabras, a pesar de la estética noventera de competición y ego, hacen reír por las críticas agudas a las dietas y los idiotas, pero sobre todo por las burlas a sí mismo, pues sigue siendo un borracho con problemas románticos. Continuando con la línea de comparaciones absurdas y acertadas que traía de Doble Vida, en Retrato de un Retrete se describe como un inodoro.



No obstante, el MC también conocido como Hate demuestra porque hace parte de Violadores del Verso: canciones como 100% calan más que el frío viento de Zaragoza, cada rima retumbando como pasos de elefante, y con La Bella Muerte y Polterhate dialoga con su finitud. R de Rumba, que se encarga de gran parte de los beats, también se aferra a su estilo minimalista y clásico, para darle a La última función un color contundente y nocturno. Si esta es, en efecto, la última función de Sho Hai, se fue dando brea.



Canciones recomendadas : 100%, Retrato de un Retrete, Pequeños Lujos.

6. Granuja – Rap y Hierbas

Granuja - Rap y Hierbas Foto: Granuja

Beats, raps, marihuana y amigos ¿Para qué más? Esta es la propuesta del rapero y beatmaker Granuja, que invitó a rapear sobre sus instrumentales a diez de los mejores MCs de Medellín. Mañas y Métricas Frías, de Doble Porción, Crudo Means Raw, El Jose, Rapiphero, Kiño, Sr Pablo, Vic Deal, y Zof Ziro y el mismo Granuja, que conforman Gordo Sarkasmus, fueron los encargados de romper las pistas, cada uno a su manera. No hay temáticas conceptuales que unifiquen Rap y Hierbas, pero la honestidad, la visceralidad para narrar sus experiencias y la buena onda entre todos los participantes sí se sienten transversales a todo el proyecto.



Y claro, la marihuana es omnipresente: salvo en el caso de Vic Deal, cada canción lleva como título un tipo de cannabis, como Punto Rojo (Mañas), Corinto (Zof Ziro) y Colombian Gold (Crudo Means Raw). El resultado de Rap y Hierbas es contundente, y cada pista destaca con barras por montones en las que queda claro quiénes son estos MCs. “Quiero un futuro fumando varilla en chanclas”, confiesa Mañas. Granuja, a su vez, demuestra su versatilidad para hacer beats, que van desde lo más opaco y paranoico, como pueden ser Corinto y AK 47 (Rapiphero) hasta más fiesteros e iluminados, como Blue Satellite (Métricas Frías).



Canciones recomendadas : Colombian Gold, AK 47, Corinto.

5. Granuja – Círculo Vicioso

Granuja - Círculo Vicioso Foto: Granuja

Aparte de la obvia referencia del título a errores que se repiten sin fin, no hay una temática que cohesione el álbum debut de Granuja. Tampoco la necesita, pues en cada canción puede tratar múltiples tópicos a la vez: la cultura de Medellín, referencias a películas o libros, experiencias psicotrópicas y el rap y sus raperos, buenos y malos. La competencia es predominante, pero el integrante de Moebiuz, Gordo Sarkasmus y La Gra$a también cuela detalles personales que, aun si no son siempre explícitas, permiten intuir cómo es su vida.



Las rimas sarcásticas, cortopunzantes y burlonas de Granuja se arropan con sus beats, materia en la que demuestra un criterio muy interesante – bajo el alias de Granuggio – y que lleva al proyecto a un nivel superior más allá de la inteligencia de los versos. A lo largo de 20 canciones, Granuja no se queda sin barras, y mantiene los rapeos en un nivel difícil de alcanzar. Es oscuro, ácido y gracioso a la vez. La forma en que los beats van dictando el humor y temperatura de los rapeos evitan que la escucha se vuelva monótona, pues la oscuridad de Rapiña se balancea con la fiesta de Quién Pidió Pollo, por ejemplo.



Canciones recomendadas : Ningún lado, Granuggio 2200, Sueños de Plástico.

4. Lil Supa' (Lou Fresco) – SERIO

Lil Supa' (Lou Fresco) - SERIO Foto: Lil Supa'

Desde el sonido gordo de cada beat hasta la elegancia y desparpajo con los que Lil Supa’ escupe sus pensamientos, SERIO es una película auditiva. No una con una introducción, una coyuntura y un desenlace claros, sino una de viñetas y fragmentos que componen un mosaico lleno de rimas que van desde lo espiritual hasta la autocrítica. Rimas que denotan un cuidado y curación extensa, de tal forma que, además del flow y la métrica, cada palabra cumple un propósito.



Gran parte de la estética cinematográfica del álbum se la dan los beats, en su mayoría de Drama Theme, los cuales se amoldan a las distintas emociones del rapero venezolano, con sus múltiples instrumentos y capas, que por momentos son minimalistas. Supa’ se narra como un pimp a través de su alter ego de Lou Fresco, uno que exhibe sus ambiciones (Hambre), aventuras al estilo de una peli gánster (Wise Guys) y su enorme autoestima (Flawless). Sin embargo, más allá del ego trip y la competencia, hay espacio para las grietas y la duda, que encuentran su lugar en Espejo. SERIO no es una película con un mensaje unívoco, pero no por eso deja de ser una obra de arte convincente.



Canciones recomendadas : Flawless, Hambre, Espejo.

3. Erick Hervé & Yeke Boy – M.O.M.

Erick Hervé & Yeke Boy - M.O.M Foto: Erick Hervé & Yeke Boy

En el primer corte de este álbum Erick Hervé toma una decisión: su compromiso profundo con la música va más allá de cualquier posibilidad de lucro que la acompañe. Con rimas escupidas de tal forma que impactan como un golpe a la sien, el MC de Valencia, España, encuentra su lugar en el rap crudo y hardcore gélido. Parado en varios años de carrera, pero con hambre de quien ha visualizado la cena por millones de segundos, cada canción suena urgente y necesaria, y crítica con la escena rapera española, como en Ley Seca.



Su voz, determinada y grave, apuntala aún más las rimas que lanza. La arquitectura sonora de M.O.M, realizada por Yeke Boy, bebe sin duda de la fuente noventera del boom bap, y su mérito está en cómo cada beat suena novedoso. La vida de Erick Hervé es normal, pero es contada por un gran rapero y vivida con una aguda atención a los detalles del entorno, lo que hace de M.O.M un relato atrapante. El compromiso que tiene es de vida o muerte: “Mátame si saco bitches en el video, yo te doy la bala”, sentencia en Del Check It al Cheque.



Canciones recomendadas : Del Check It al Cheque, Delante, Ley Seca.

2. N. Hardem & El Arkeologo – Lo Que Me Eleva EP

N. Hardem - Lo Que Me Eleva Foto: N. Hardem

Lo Que Me Eleva es una invitación íntima y solemne a la psiquis de N. Hardem. La escucha, guiada por los beats precisos, suaves y nostálgicos de El Arkeologo, recorre sus peripecias nocturnas haciendo grafiti (No Fear), su introspección oscura mientras se reafirma en su camino largo como artista y músico (Otro agosto) y sus recuerdos familiares más privados y tiernos (L.Q.M.E.). Son relatos conmovedores y profundos, que confirman a Hardem como un gran narrador y creador de emociones.



El rapero bogotano se aleja de un estilo más directo y retador que exhibió en Cine Negro (2014) y de la abstracción máxima de Tambor (2015). En este proyecto encuentra un punto medio lo suficiente claro como para que cautive y atrape, pero que lo sigue retando y permitiéndole impulsar los límites de la música y los suyos propios. Además de la honestidad, su voz – suave y cálida – y su capacidad para hacer de un relato una acrobacia lingüística y de juegos de palabras hacen de Lo Que Me Eleva un álbum esencial para una noche oscura y un camino largo de vuelta a casa, en el que los pensamientos enterradas en el baúl del alma son la única compañía.



Canciones recomendadas : No Fear, Otro Agosto, L.Q.M.E.

1. Alcolirykoz – Servicios AmbulatorioZ

Alcolirykoz - Servicios AmbulatorioZ Foto: Alcolirykoz