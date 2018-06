Lecturas de Mundial

El fútbol en boca de todos

Javier Borda Díaz

Periodismo

Intermedio Editores

288 páginas

$ 39.900



El periodista Javier Borda tiene una extraña manía. Apuntar y coleccionar frases curiosas que se ha encontrado durante los últimos diez años, mientras lee, ve y oye el fútbol. Para este libro, el autor reúne frases por temáticas como jugadores, técnicos, medios, aficionados, exjugadores, directivos, escritores y políticos. Algunas: “Irónicamente, no me gusta el café” (Faustino Asprilla) o “Algunas veces es posible amar a once tipos al mismo tiempo”. (Aleida/Vladdo).

Más allá de los 90 minutos

A. Alba, D. Torres, A. Rodríguez.

Intermedio Editores

192 páginas

$ 40.900



Los autores reúnen 99 historias cortas de los Mundiales, desde Uruguay 1930 hasta Brasil 2014. Con un común denominador: van más allá del propio juego. En estas páginas se retrata el fútbol como el fenómeno social que es, ligado a la cultura popular, la política, la música o la religión, entre otras dimensiones. Los textos llevan ese toque de humor propio del desparpajo del fútbol, con el rigor investigativo necesario, pero dejándole al lector espacio para su imaginación.

Dios es redondo

Juan Villorio

Editorial Anagarma

288 páginas

$ 59.900



Este es ya un clásico en la literatura de fútbol, escrito además por Juan Villorio, un apasionado por el tema y una de las plumas hoy más importantes de México. “El pulso del novelista entronca en estas páginas con el ritmo tenso del cronista, dispuesto a atrapar la vida secreta de los goles, las razones que eternizan lo que ocurre en un instante”, anota el editor. Villorio rinde tributo a jugadores famosos y recrea, por ejemplo, momentos únicos del último Mundial del siglo XX.

Historia mínima del fútbol en América Latina

Pablo Alabarces

Turner Libros

270 páginas

$ 63.000



¿Cuándo se popularizó la práctica del fútbol en América Latina? ¿Cómo los jugadores provenientes de la clase obrera latinoamericana transformaron la práctica lúdica del fútbol en trabajo? ¿Cómo se explica el éxito de la difusión del fútbol? ¿Quiénes fueron los pioneros y fundadores del fútbol en América Latina? ¿Quién fue el “padre” del fútbol brasileño? ¿Cuál es la historia del fútbol argentino? Estos son algunos interrogantes que el sociólogo argentino Pablo Alabarces resuelve el libro.

Liderazgo tranquilo

Carlo Ancelotti

Editorial Urano

288 páginas

$ 72.000



El exitoso director técnico Carlo Ancelotti que tiene un estilo de liderazgo diferente al del resto de sus colegas de profesión, enmarcado en la agresividad y el histrionismo. Estas páginas profundizan en ese estilo de Ancelotti, con sus aciertos y errores, pero además con las enseñanzas para la vida de cualquier persona. Ese legado del técnico italiano le ha valido el reconocimiento de muchos famosos como David Beckham, Zlatan Ibrahimovic o Cristiano Ronaldo.

Lo que el fútbol se llevó

Nicolás Samper

Editorial Planeta

232 páginas

$ 33.600



Con ese humor único de su pluma, el periodista deportivo Nicolás Samper cuenta detalles del mundo del fútbol increíbles: Pelé indagando sobre cómo es la vida diaria de la gente de Teusaquillo, los manuales que dictaban una y otra vez las maneras muy a la colombiana de organizar un Mundial de fútbol o el tipo que siendo campeón del mundo encuentra que sus testículos pueden convertirse en un arma de venganza inolvidable, son algunas de las historias.

Mother tounge

Juan F. Hincapié

Rey Naranjo Editores

144 páginas

$ 30.000



El novelista y traductor bogotano Juan Fernando Hincapié se lanza al agua con su primera novela escrita en inglés, con una historia muy futbolística. Hincapié cuenta la historia de Enrique, un joven bogotano amante del balompié, que se va a Estados Unidos a estudiar y, no mucho tiempo y muchas mujeres después, regresa a Bogotá. El autor plasma en estas páginas “las cáusticas pero divertidas reflexiones de Enrique sobre el fútbol y el lenguaje, la vida en EE. UU. y en Bogotá”, anota el editor.

Alfredito, Alfredito!

Jorge Barraza

Ediciones B

240 páginas

$38.000



El autor reúne 21 historias fruto de la experiencia periodística. La que le da título al libro es una sentida crónica sobre Alfredo Di Stéfano. También están la tragedia de The Strongest, ‘Luis Fernando Montoya, una oda a la vida’ y El Gráfico, fenómeno del periodismo.