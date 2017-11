‘La casa de la belleza’, una novela sobre el 'estrato 20' en Colombia

Estar en el lugar y en el momento indicados. Así define el editor Marcel Ventura lo que le ha sucedido este año a la novela La casa de la belleza, que la escritora caleña Melba Escobar publicó en el 2015.



En la Feria del Libro de Londres, durante el primer semestre, esta novela se convirtió en uno de los libros protagónicos, cuyos derechos de traducción se vendieron a editoriales en 12 idiomas, cosa que sorprendió tanto a su editor como a la misma autora.

La publicación saldrá en marzo próximo en francés, alemán, italiano e inglés. En los siguientes meses del 2018 seguirán otros idiomas como el árabe y el finlandés. Hasta el momento, se ha vendido en 14 países, cuenta Escobar.



“El libro entra a la feria más importante de venta de derechos de literatura de ficción en un momento en que el mundo está buscando más libros con personajes femeninos y crimen”, agrega Ventura.



Algo parecido al éxito que han tenido entre los lectores de hoy libros como La chica del tren o Escrito en el agua, de Paula Hawkins, o los de la saga Millennium, creada por Stieg Larsson.



“Me siento agradecida con lo que está ocurriendo. Fueron tres años de duro trabajo para escribir La casa de la belleza y sin duda es una inmensa satisfacción ver el interés que ha despertado a nivel internacional”, le comentó Escobar a este diario.

Adoré todo en esta novela.

Es moderna, original, tiene un ritmo vertiginoso, con acción y también con una exploración

muy astuta de las relaciones humanas

TWITTER

Belleza y machismo

En su novela, Escobar estructura una trama que explora un microcosmos de la sociedad colombiana, que se relaciona directamente con el estrato seis “o ese estrato 20” –como lo llama la autora– donde se mueve la clase política y el poder económico.



Para ello, la escritora ubica a sus personajes en una sala de belleza –que le da título al libro–, en la que coinciden una psicoanalista, la esposa de un congresista, una madre desesperada porque se haga justicia por la muerte de su hija y una famosa presentadora de televisión; todas ellas hablan de su vida íntima con Karen Valdés, una esteticista, que es la protagonista que le permite a Escobar conectar una serie de eventos, que llevarán a esclarecer el crimen.



“Es una novela muy universal. La intimidad de un salón de belleza es algo con que un turco, un italiano y un croata se pueden familiarizar”, anota, por su parte, Ventura.



Para Anna Kelly, de la editorial inglesa 4th State, una de las compradoras, la novela de Escobar es “al mismo tiempo electrizante y reflexiva”. Ellos tienen en su portafolio de autores a varios ganadores de premios de la talla del Man Booker Prize o el Pulitzer, para lengua inglesa.



“La casa de la belleza es una novela intensa, ágil, que formula preguntas vitales sobre las mujeres en una cultura machista”, anota Kelly.



Al analizar este buen momento literario que vive, Escobar cree que hay un altísimo componente de azar en el destino de los libros.



“Si no me hubieran invitado a Guadalajara, no habría conocido a Anna Soler, la directora de Pontas, la agencia que ahora me representa. Y si no la hubiera conocido, no habríamos acordado firmar un contrato para mi representación, pocos meses antes de la Feria de Londres. Y si no hubiera conseguido la agencia un par de traducciones antes de llegar a la Feria de Londres, quizá los otros traductores no se habrían animado a comprarla para sus países de origen”, resume la escritora.



Un hecho como este que atraviesa su ‘hijo literario’ le ratifica a la Escobar que va por el camino indicado: “No solo me dedico a lo que me gusta, si no que puedo llegar a un público al que también le guste lo que escribo. Es un espaldarazo para seguir trabajando”, concluye.



