Francisco Montaña y su tributo al yoga

Respire profundo, cuente hasta tres mientras siente cómo sus pulmones se expanden, y luego contenga el aire. Ahora, sin pausa, deje salir cada partícula que viajó a través de su cuerpo hasta quedar sin aliento. Hágalo una y otra vez, mientras su mente sigue el compás de su corazón, el mismo con el cual se creó una de las piezas literarias más puras y fieles a la realidad de un poeta apasionado.

Así nació el libro Instrucciones para despertar una mariposa, del escritor colombiano Francisco Montaña y la ilustradora argentina María Wernicke.



Es una recopilación de más de 17 poemas que presenta una propuesta novedosa, al combinar el estilo narrativo del autor y la esencia de la vida revelada a través del yoga.

El libro invita a un despertar de la conciencia, de la inocencia y lo esencial. Es la narración de un ciclo de vida en el que el autor presenta la metamorfosis de una mariposa como imagen de quienes se acercan al libro.



Una transformación entre una oruga durante su estadía en el capullo y una mariposa que está lista para abrir sus alas y volar. Las mismas alas que tendrá el lector a través de su imaginación.



Por esto, Montaña señala uno de los aportes más importantes que tiene esta producción para la literatura infantil colombiana: “Es un libro completamente honesto, transparente, así que no temo por mí, porque no soy yo quien está ahí”.

Instrucciones para despertar una mariposa se originó luego de interesarse Montaña en los temas de misterio.



De ahí que lleva más de 12 años acercándose a lo desconocido a través del yoga, una disciplina mental y física originaria de la India, de la cual ahora es maestro.



“Este es un libro dedicado a la grandeza que propicia ese encuentro con el yoga, ese honor infinito y sin final”, dice el bogotano Montaña, licenciado en filología.



Aunque el novelista sostiene que no siguió un patrón para producir sus poemas, asegura que escribió al menos 60, de los cuales seleccionó 17 con un tema en común: su musa y el yoga.



Asegura también que este libro dista de abordar temas sobre la llamada ‘nueva era’ porque su principal interés es entregarles a sus lectores una propuesta literaria con la cual puedan acercarse de manera estética y divertida a esta formación; una que no solo pone en sintonía el cuerpo con la mente, sino que mejora la calidad de vida a través del ejercicio y la alimentación.



Sin embargo, este trabajo no estaría completo sin la participación de María Wernicke, una ilustradora y autora argentina de libros álbum que ha alcanzado reconocimientos en México, España y Brasil.



Su pasión por el universo editorial ha sido el principal insumo para producir las ilustraciones de Instrucciones para despertar una mariposa.



“A ella la conozco hace muchos años y desde hace tiempo tenía ganas de trabajar a su lado. Y esa es una de las razones por las cuales quiero tanto este libro”, afirma el autor.



Además, con esta propuesta se estrena la Editorial Siete Gatos, con la que Juan Sebastián Montoya, Ana María Montaña y Pilar Forero incursionan en la edición infantil y juvenil del país.



MARÍA DANIELA NIETO

EL TIEMPO.COM