La vida, en movidas de ajedrez

“Fazal Elahi tomó las manos del hijo recién nacido y, emocionado, las llevó a sus labios. Tenía lágrimas en los ojos. ‘¡Achha! Es del tamaño de mi Corán’, pensó Fazal Elahi mirando al hijo, pero parece más profundo, y los cabellos son letras del mejor calígrafo”.

Con este fragmento se inicia la historia de Dónde están los paraguas, la novela que presenta Afonso Cruz, escritor, realizador de películas de animación, ilustrador y músico nacido en 1971 en Figueira da Foz, Portugal.



Fazal Elahi, su personaje principal, era un hombre que iba por la vida tratando de ser invisible ante el mundo, con el perdón a flor de piel para que su gracia y la de su familia permanecieran intactas, y que vivía disculpándose como si su propia existencia ya fuera una ofensa.



Sin embargo, la desgracia lo alcanzó: Salim, su hijo de 4 años, fue asesinado frente a sus ojos. Tres soldados estadounidenses sembraron el dolor en un padre que entregaba su vida por su única ilusión.



“Todo el universo se detuvo en ese momento, medio niño, medio soldado. Después se oyó un arma y el fin del mundo aconteció. El soldado ganó la guerra contra un niño, como, por cierto, sucede casi siempre: los niños pierden todo, hasta la juventud”.



Sobre la novela y sus motivaciones para investigar en temas que se desarrollan en Medio Oriente, Cruz –quien participará mañana en un conversatorio en la Feria del Libro–, habló con EL TIEMPO:



¿Con qué intención construye la relación metafórica entre Papá Noel y las ilustraciones de Medio Oriente?

Es un libro que trata, también, de las relaciones entre Occidente y Oriente, cómo nos vemos y cómo tantas veces exploramos la pobreza en beneficio propio. La novela empieza con el contexto de la niñez de uno de los protagonistas.



¿La novela expone su postura crítica frente al mundo?

Busco plantear cuestiones que considero esenciales para comprender mucho de nuestras relaciones, en varias áreas: políticas, sociales o religiosas, pero también psicológicas, filosóficas y emocionales.



La estructura de este libro es muy singular...

La profesión de uno de los personajes es tapicero y este libro es como un tapiz, donde todos los puntos y los nudos, aunque parezcan desligados, se influencian unos a otros, son interdependientes, y todos los sucesos dependen del todo. En su conjunto forman una trama más grande y cada pormenor gana una importancia fundamental.



¿Qué relación tiene el ajedrez con las historias?

Como en la película El séptimo sello, de Ingmar Bergman, el juego es una metáfora para llamar la muerte y hacer cumplir nuestras vidas. El ajedrez es muy simbólico y muy común en Oriente, y así pude ilustrar con pertinencia muchas de las situaciones.



¿Qué motivó a un portugués a escribir historias que aluden a Medio Oriente?



Siempre me fascinó su cultura, especialmente el hecho de contar anécdotas como vehículos de pensamiento filosófico. Cuando uno lee las obras de Jalaludin Rumi, se entera cómo este poeta del siglo XIII era más moderno, tolerante y profundo que muchos de nuestros contemporáneos que creen que la modernidad les trajo alguna especie de superioridad intelectual. Nuestros carros son mejores que sus coches de caballos, es cierto, pero nuestros corazones y nuestras cabezas siguen siendo como eran hace mil o dos mil años.



¿Por qué invertir los papeles esta vez y poner al hombre como víctima de abandono?

Tengo en esta novela muchas perspectivas de relaciones familiares y sociales. Hay mujeres muy celosas de las tradiciones, así como hay otras que intentan cambiar su entorno. Hay hombres que hacen sufrir, pero que sufren también.



Me parece importante mostrar la diversidad y muchas de las situaciones posibles en un mundo con estas características, donde hay una violencia cotidiana. Para mí es importante que no sea como en un juego de ajedrez, blanco o negro, al revés, me interesan personajes más espesos, más complejos, que puedan al mismo tiempo ser víctimas y victimarios.



¿Por qué le dedica dos páginas y media a la palabra ‘disculpe’? Parece una especie de laberinto...

Es una manera de convertir palabras en imágenes, de mostrar cómo caminaba por la calle uno de los protagonistas, en qué pensaba mientras lo hacía. Es un personaje que anhelaba ser invisible para que la muerte o la desgracia se olvidaran de él, y por lo tanto, siempre está pidiendo perdón, como si su propia existencia fuera una afrenta al destino.



¿Qué es lo que más le gusta escribir?



No hay un tema especial, pero mis novelas siempre tienen varias perspectivas y se ubican en distintos lugares. Las fronteras me disgustan. Intento plantear cuestiones y cuantas más perspectivas haya sobre el mismo asunto, más interesante se vuelve el problema.



El pensamiento único mata todo a su alrededor. Tener una verdad significa que todos los que no piensan de la misma manera están equivocados o son mentirosos, y a veces llegamos al punto de querer exterminar los antagonismos. Eso es peligroso. Es el principio del autoritarismo.

¿Dónde y cuándo?

Afonso Cruz hablará con el escritor y poeta colombiano Ramón Cote, acerca de la estética poética que caracteriza su narrativa.



Este domingo 7 de mayo, a las 4 p. m., en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Sala Filbo A- Ecopetrol, pabellón 21 al 23, en Corferias.



CATALINA URIBE T.

Escuela de Periodismo EL TIEMPO