Un libro para hablar de la actualidad del marxismo

Hasta bien entrados los años sesenta —años en los que todo se controvirtió, la longitud del pelo, el ancho de las bocamangas de los pantalones, la intimidad de las mujeres y los hombres, la tradición centenaria de ser gobernados por señores no menores de 75 años— había dos dueños del discurso marxista.

China y la Unión Soviética, esta última con su pléyade de países satélites desde América Latina hasta África, pasando por toda la Europa oriental, desde cuyas academias y editoriales oficiales se dictaba cátedra de cómo entender el pensamiento de Carlos Marx, Federico Engels, y algunos gobernantes que quisieron aportar a la exégesis del marxismo aplicado al manejo de pueblos enteros ya no solo en la política, sino en la resbaladiza economía. ¿Tendremos que detenernos a recordar cómo terminó todo esto?



El culto en el que se adoctrinaba sobre lo que Marx y Engels habían querido decir llegó a extremos curiosos. Marx, por ejemplo, quien preconizó cómo la revolución por venir era la de los proletarios de países industrializados, en los cuales el capitalismo había llegado a mostrar, tempranamente, su esencial catadura de extrema concentración del capital y de inhumanidad, la emprendió contra Bolívar. No podía un tipo de una colonia, en países donde no había industrias entendidas como las entendemos hoy, digo, no podía estar liderando una revolución que se ajustara a sus ideas. Se han visto a gatas para comprobar que Marx hizo esta subvaloración de los movimientos independentistas del siglo diecinueve en lo que hoy es América Latina porque estaba desinformado, o mal informado por alguien o sencillamente porque una praxis como la de los pueblos de las colonias europeas no encajaba bien en su teoría de la historia.



Gramsci (1891-1937), comunista él “pero buena persona”, como diría un personaje de Cabrera Infante, y Louis Althusser (1918-1990), en 1965, le dieron la vuelta a esta ecuación. Cada uno, en su momento, pensó que aún había verdades del marxismo que seguían ofreciendo la explicación inequívoca de hechos plenamente actuales.

El marxismo hoy. La herencia de Gramsci y Althusser. Foto: EL TIEMPO

FRANCISCO CELIS ALBÁN

EDITOR DE EL TIEMPO