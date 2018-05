Noam Chomsky, el extraño caso de un pensador de izquierda en EE. UU.

Cada tanto, por lo menos un par de veces al año, Avram Noam Chomsky nos sorprende con un nuevo libro o artículo cuya mención o fragmentos se reproducen rápidamente en las redes sociales, y es grato saber que aún hay en Estados Unidos intelectuales cuyo pensamiento nutre los debates con ideas de avanzada, con propuestas y defensas de la compleja responsabilidad de ser libres.



Aclaro, Chomsky no es el único. Puedo recordar a vuelapluma a John Rawls, Richard Rorty (fallecidos ambos en la década pasada), Martha Nussbaum, solo por decir unos nombres que brillan en el altar del pensamiento contemporáneo por la sugestividad de sus ideas críticas.

Chomsky, nacido en 1928 (está cumpliendo 90 años) en una familia de origen ucraniano-bielorruso, ha tenido básicamente dos frentes en su actividad intelectual y académica. Uno, y por el que quedará sin ninguna duda en la historia, es el estudio profundo del lenguaje, sus estructuras, su relación con el pensamiento y su uso. La gramática generativa fue el aporte de Chomsky a la comprensión sobre por qué los idiomas operan de un modo y no de otro. Por qué no puedo decir “inglés bien parámetro difumina ensortijable parecido” (perdón, es un ejemplo demasiado rupestre, pues esto No es la gramática generativa, solo la forma como intento torear semejante asunto), sino que nuestro cerebro organiza el lenguaje de un modo determinado, que implique significación.



La fortuna me dio la oportunidad única de entrevistar a Chomsky, una tarde en un hotel del centro de Bogotá. Me sentí tan abrumado, tan nervioso, que llamé a mi profesor Manuel Hernández Benavides, defensor de derechos humanos, y con el pretexto de que me ayudara con la traducción literalmente me ‘colinché’ en su charla con este genio. Chomsky ha venido al menos dos veces a Colombia. Y aquí viene su segunda faceta. Los derechos y las libertades son lo que realmente lo hace ser tan conocido al margen de la academia.

FRANCISCO CELIS ALBÁN

EDITOR DE EL TIEMPO