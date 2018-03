Gottfried Wilhem von Leibniz nació en Leipzig (Alemania) el 21 de junio de 1646 y murió en Hannover en 1716.



A primera vista, lo que más llama la atención de este pensador alemán es la multiplicidad abrumadora de los asuntos que desfilaron bajo su mirada analítica: estudió la cultura china cuando era desconocida; inventó una máquina para hacer cálculos; como matemático, descubrió el cálculo infinitesimal, documentó el sistema binario gracias a su estudio de la cultura china; fue político, diplomático y autor de un libro sobre el tema, el ‘Códex Juris Gentium Diplomaticus’; doctor en Derecho, miembro de la Academia de Ciencias de París y primer presidente de la Academia de Ciencias de Berlín, además de filósofo.

Fue quien postuló que “vivimos en el mejor de los mundos posibles”, lo que le valió las burlas de Voltaire. En su libro de 1695 ‘Nuevo sistema de la naturaleza y de la comunicación de las sustancias’, denominó su filosofía como un “sistema de la armonía preestablecida”. Fue después de su muerte cuando se comenzó a divulgar su “doctrina de las mónadas”, que contrastó la ciencia y la filosofía.

La sabiduría de Leibniz

“Sobre las cosas que no se conocen siempre se tiene mejor opinión”.



“Existen dos tipos de verdades: Las verdades de la razón y las verdades de hecho”.



“La música es el placer que experimenta la mente humana al contar sin darse cuenta de que está contando”.



“Amar es encontrar en la felicidad de otro tu propia felicidad”.



“Con cada hora perdida, perece una parte de la vida”.



“Demasiado juego para ser una ciencia y demasiada ciencia para ser un juego”.



“Lo que llamamos ‘casualidad’ no es más que la ignorancia de las causas físicas”.



“En el ámbito del espíritu, busca la claridad; en el mundo material, busca la utilidad”.



“La experiencia del mundo no consiste en el número de cosas que se han visto, sino en el número de cosas sobre las que se ha reflexionado con fruto”.

FRANCISCO CELIS ALBÁN

Editor de EL TIEMPO