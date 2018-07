La oscura rebeldía de los hermanos Brontë

Las hermanas Brontë no son las tres vírgenes del páramo, como quiso hacernos creer la primera biógrafa de la familia, Elizabeth Gaskell, aclara la escritora y periodista argentina Laura Ramos. “La primera biografía de Charlotte, escrita cuando su cadáver todavía estaba tibio, en 1856, está llena de verdades falsas, ignorancia y omisiones”.



Durante siete años, Ramos trabajó en ‘Infernales. La hermandad Brontë: Charlotte, Emily, Anne y Branwell’ (Taurus), la biografía más completa en castellano sobre las tres escritoras y su hermano, un poeta maldito, originarios de Haworth (Reino Unido).

“Si los estudios del siglo XX se dedicaron a indagar en la relación entre el yo y la obra, entre lo biográfico y el yo personal, yo abrí un paquete prohibido: el sentimentalismo –escribe Ramos en un capítulo al que llamó ‘Mis libros prohibidos’–. Me apropié de las investigaciones hechas hasta el momento, hice la ruta Brontë británica, la irlandesa y la belga, pero también agregué las fuentes desacreditadas. Si ya había desobedecido al nacionalismo marxista de mi padre con mi anglofilia, era el turno de desobedecer a las lecturas feministas de mi madre”.



Charlotte (1816-1855), Emily (1818-1848) y Anne (1820-1849) fueron las tres hijas pequeñas del matrimonio de María y Patrick Brönte, una familia que marcó la historia de la literatura universal gracias a obras como ‘Jane Eyre’, ‘Cumbres borrascosas’, ‘Agnes Grey’ y ‘La inquilina de Wildfell Hall’. También estaba Branwell (1817-1848), el único varón. La prematura muerte de la madre y de las hermanas mayores –en total eran seis– marcó a la familia, tornándola sombría y oscura. Los hijos que sobrevivieron empezaron a escribir poemas e historias antes de llegar a la adolescencia y formaron su comunidad creativa.



¿Por qué decidió titularla ‘Infernales’?



Cuando eran niños, los hermanos escribieron una obra monumental, inmensa y compleja, llena de romances y batallas, a la que llamaron ‘El mundo infernal’. Era una obra clandestina en casa de su padre párroco, porque los héroes tenían varias esposas y amantes; las heroínas también; se cometía incesto, adulterio, crímenes, todos temas prohibidos para estos niños de entre 7 y 18 años. Le puse ‘Infernales’ en alusión a ese mundo que fue su literatura y a lo infernal que rondó la vida de las tres hermanas y no solo la de Branwell.



***



Desde 2016, los festejos por los 200 años de los nacimientos –primero de Charlotte, luego de Branwell; el 30 de julio será el turno de Emily y en 2020, el de Anne– reavivaron la pasión Brontë.



“Sin duda, las hermanas están de moda en Europa. El ‘merchandising’ bronteano explotó con las camisetas de ‘Cumbres borrascosas’, las películas, las series televisivas, las libretistas de Jane Eyre. En parte, puede tener que ver con la revolución feminista porque ellas fueron las primeras feministas ‘avant la lettre’, como lo descubrió Victoria Ocampo, una seguidora confesa y que viajó a su pueblo en el norte de Inglaterra, bajo la nieve, y escribió emocionada varios textos sobre ellas –analiza Ramos–. Pero esta moda también tiene que ver con los descubrimientos que se fueron haciendo sobre su vida: que tenían un hermano oculto, que Charlotte había tenido un amor adúltero, que Anne también había estado enamorada, que Emily no era una inocente chica de campo, sino que había traducido ‘Virgilio’ del latín, que las tres no vivieron encerradas en su pueblo, sino que viajaron y tuvieron amores. Que al menos una de ellas reescribió la historia de la Cenicienta porque conoció la fama, el amor y la fortuna”.



¿Cómo alimentaron estos hermanos la curiosidad literaria y la imaginación en un lugar como Haworth?



Crecieron escuchando las leyendas de fantasmas en voz de la anciana cocinera que los cuidaba y les narraba historias de apariciones reunidos alrededor del fuego de la cocina. Su tía, una fanática metodista, les contaba relatos sobrenaturales. También oían a su hermana mayor leerles los periódicos que contaban las batallas entre Napoleón y el duque de Wellington.



Sobre estas batallas inventaron historias que representaban como obras teatrales. Después escribieron esas mismas historias, que se convirtieron en sus primeros textos literarios. Y empezaron a leer a Walter Scott, Lord Byron, De Quincey y a los escritores románticos de la época.



Eran niños muy raros y poco sociables. Las niñas se ponían vestiditos oscuros y largos, bordaban pasajes de la Biblia, versículos enteros, y hablaban en susurros durante los meses en los que su madre estuvo enferma. Eran todos cultísimos y leían, prestado por un vecino, un periódico de Edimburgo, el ‘Blackwood Magazine’, que publicaba la mejor y nueva literatura y poesía del momento.



***



La razón del porqué las Brontë deciden bautizarse como los Bell para poder publicar sus historias es uno de los atractivos de ‘Infernales’. “Es asombroso que una chica de 20 años haya tenido tal confianza en sí misma como para hacer esto –reflexiona Ramos–. Charlotte le envío al famoso poeta Robert Southey algunos de sus escritos para hacerse conocer. En su respuesta, Southey le dijo que reconocía en ella ‘el don del verso’, pero que como mujer no podía escribir, que debía dedicarse a tener hijos y a la familia. De modo que el día en que Charlotte descubrió los poemas secretos de Emily y luego los de Anne, las convenció de publicarlos. Lo harían con seudónimos masculinos. Así que cada una se puso un nombre con la inicial del nombre verdadero: Currer, Ellis y Acton Bell”.



Uno de los momentos más cinematográficos de esta biografía es cuando dos de las hermanas viajan a Londres con sus vestiditos provincianos a revelar sus identidades a su editor. “Los hermanos Bell eran los autores más famosos de Inglaterra –agrega Ramos–. Es una historia sensacional porque, además, el editor era joven, hermoso y soltero. Hubo una historia de amor y un viaje a Escocia, y cartas y escenas llameantes”.

¿El lugar de crianza tuvo repercusiones diferentes para los hermanos?



Para ellos, Londres era la Gran Babilonia, la ciudad del pecado. Sentían una gran repulsión en principio, y cuando una de las hermanas se hizo famosa y tuvo Londres a sus pies, no terminó de adaptarse. En las reuniones con las damas más encumbradas y los caballeros más famosos, como William Thackeray, prefería sentarse en un rincón y hablar con la institutriz de la casa.



Las damas se reían de su postizo, del que ella estaba orgullosísima. En una reunión en casa de Thackeray (autor de ‘La feria de las vanidades’), lo reprendió porque el día anterior él, en una conferencia, se acercó a Charlotte con su madre, y dijo en voz alta: “Madre, te presento a Jane Eyre”. De ese modo desenmascaró ante el público la identidad de Charlotte, que había firmado la obra con el seudónimo de Currer Bell y no quería ser reconocida.



Anne es la hermana menos famosa y, sin embargo, escribió la primera novela feminista...



Fue la menos talentosa. Emily es un genio indudable. ‘Cumbres borrascosas’ no solo es una novela genial: crea un héroe malvado, Heathcliff, y unos personajes llenos de perversidad, sexualidad y furia que escandalizaron.



Charlotte es una gran novelista: Jane Eyre funda la novela inglesa. Las dos obras de Anne son de menor genio, pero bellas. ‘Agnes Grey’ es la historia de una institutriz donde Anne volcó mucha de su experiencia. También es una historia de amor. ‘La inquilina de Wildfell Hall’ es considerada una de las primeras novelas feministas.



La heroína hace algo impensado para la época: abandona a su marido. Además, trabaja y vive de su dinero y, no menos importante, encuentra el amor. Anne, además, es la más tímida y, en cierto sentido, la que se sacrifica en pos de los demás. En pos de Branwell se sacrificaron todas, yendo a un internado de la caridad mientras él estudiaba en su casa, y luego trabajando como institutrices para que él probara suerte como pintor. Pero hacia el final, Anne se queda trabajando como institutriz mientras Charlotte y Emily viajan a estudiar y a tener aventuras.



¿Considera a Branwell un poeta maldito?



Totalmente. Branwell fue sacrificial al Romanticismo. Su vida cumplió las fases por las que solían pasar los escritores del momento. Los escritores y poetas eran los héroes que marcaban modas, costumbres e ideas. Lord Byron impuso el modelo del joven desafiante, lujurioso y melancólico, de destino trágico, que luchaba por sus ideales hasta el fin.



Con los escasos medios de que disponía en un pueblito enclavado en la cima de un páramo, Branwell cumplió ese destino. Se enamoró y fue amado, tuvo un amor prohibido, escribió centenares de textos literarios, versos en prosa y una novela inconclusa, fue opiómano como Thomas de Quincey, al que admiraba, y todavía más alcohólico que los escritores londinenses de la época. Fue un poeta maldito temprano.



Sus poemas narrativos, del estilo de los de Byron, apelaban al Infierno y a Satán, y los héroes de sus historias eran siniestros, seductores y malditos. Branwell, además, tuvo un final trágico. Fue incomprendido y deliberadamente ocultado por sus hermanas, ya célebres, y por la posteridad, por todas esas características.



***



Una de las características y cualidades de ‘Infernales’ es que se lee como una novela, pero como bien aclara Ramos, “no porque sea una biografía novelada, sino porque la vida de los hermanos Brontë compite con su obra”.

FABIANA SCHERER

LA NACIÓN (Argentina) - GDA

