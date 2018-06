Francesco Broncano, un filósofo que fue ‘best-seller’ en el s. XX

Pocos pensadores han gozado en vida de la popularidad universal que tuvo Bertrand Russell, filósofo, lógico y matemático que se dio el lujo de ser un pensador mediático gracias a las series de conferencias que dictó a través de la BBC de Londres y otros medios de difusión.



Hasta los años 80 del pasado siglo aún sus libros divulgativos de la filosofía, de su filosofía y de la filosofía en general, como Los problemas de la filosofía, continuaban siendo best-sellers.

No fue un fenómeno gratuito. A quien todavía sigue sorprendido del Nobel otorgado el año pasado al cantautor estadounidense Bob Dylan habrá que recordarle que el premio de la Academia sueca fue concedido en 1950 a un filósofo, Bertrand Russell, un señor que siendo él mismo conde, y nieto de un exprimer ministro de la reina Victoria, tuvo una forma de vivir y de pensar típicamente libertaria. Apoyó el pacifismo, el voto femenino, la liberación sexual y toda clase de asuntos que en la primera mitad del siglo fueron tema del mayor interés.

Así pensaba Russell

“Lo más difícil de aprender en la vida es qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar”.



“¿Para qué repetir los errores antiguos habiendo tantos errores nuevos que cometer?”.



“Entre todas las formas de cautela, la cautela en el amor es, posiblemente, la más letal para la auténtica felicidad”.



“Una generación que no soporta el aburrimiento será una generación de escaso valor”.



“Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible. Los políticos por hacer lo posible imposible”.



“Las matemáticas pueden ser definidas como aquel tema del cual no sabemos nunca lo que decimos ni si lo que decimos es verdadero”.



“El mundo necesita mentes y corazones abiertos, y estos no pueden derivarse de rígidos sistemas ya sean viejos o nuevos”.

FRANCISCO CELIS ALBÁN

Editor de EL TIEMPO