Blas Pascal, el sabio que ideó la máquina de aritmética

En nuestro bachillerato, ya lejano, nos hablaron de Blas Pascal como físico, pero no recuerdo haber oído mencionarlo como filósofo: nos quedaron debiendo ese pedazo de las clases de filosofía.



Pues, visto desde este punto, es comprensible que solo por su postura filosófica, por su manera de ver el mundo que le tocó vivir, Pascal pudo llegar a hacer aportes tan definitivos a la ciencia. Es decir, no estaba nada conforme con el momento en el que llegó a la vida y cambió todo cuanto pudo.

Por tanto, Pascal es un hipercrítico del optimismo que en su época imperaba entre los pensadores e investigadores que se quemaban las pestañas para llenar de argumentos racionales los nuevos hallazgos que se vieron pasada la Edad Media. Pascal dice no, no todo se explica con la razón. Porque la razón puede resultar engañosa a la hora de conocer el mundo, como se decía en aquel entonces, lo creado.



Pascal vivió solo 39 años. Nació en 1623 en la Francia del cardenal Richelieu, en el mismo año en que Galileo publicó El ensayista, un curioso e imaginativo libro en el que postula que los cometas no son objetos rayos luminosos.

No en vano dice Pascal que la imaginación es la “maestra del error”.



Una de sus obras de tono filosófico, fácilmente conseguible y muy representativa de la diversidad de sus intereses, es Pensamientos. Tanto en esta como en sus Cartas provinciales, Pascal expone sus puntos de vista basados en su particular visión de lo religioso.



Pascal apoyó una corriente católica que se llamó el jansenismo, por Jansenio, su cabeza visible.



Jansenio fue un teólogo cuyos postulados se conocieron públicamente en Augustinus y con el tiempo fueron tildados de herejías y de identificarse con el protestantismo. Por motivos de salud, Pascal murió sin saber el final de la polémica que se formó en torno a estas ideas que él defendió con ahínco.

No se prive de tener toda la colección

Con solo $ 22.900, más el cupón que aparece en EL TIEMPO, adquiera todos los jueves un ejemplar de las 20 entregas adicionales de la serie.



Los socios de la tarjeta Vivamos EL TIEMPO tienen como beneficio exclusivo un descuento especial.



Asegure su colección llamando al teléfono 4266000, opción 3, o en www.descubrirlafilosofia.co



Siguientes entregas:



17 de mayo: Habermas

24 de mayo: John Stuart Mill

31 de mayo: Plotino

7 de junio: Bertrand Russell

14 de junio: Erasmo de Rotterdam

21 de junio: Gramsci y Althusser

28 de junio: George Berkeley

5 de julio: Postmodernidad

12 de julio: Max Weber

19 de julio: Denis Diderot

26 de julio: Theodor Adorno

2 de agosto: John Rawls

9 de agosto: Husserl y Gadamer

16 de agosto: Henri Bergson

23 de agosto: Richard Rorty

30 de agosto: Emmanuel Lévinas



FRANCISCO CELIS ALBÁN

Editor de EL TIEMPO