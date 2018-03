Una charla humana con 23 escritores del mundo

Cerca de 500 entrevistas completa la revista 'Bocas' de este diario con políticos, economistas, deportistas, músicos, artistas plásticos e intelectuales de Colombia y del mundo.



Pero sin duda, como ocurre no solo en ‘Bocas’, sino en las grandes revistas de este tipo como ‘The New Yorker’, ‘Vanity Fair’ o ‘Gatopardo’, las conversaciones con los escritores resultan siempre, como se llaman en el argot periodístico, “taquilleras”. En parte, por su mirada particular sobre la condición humana, que encuentra en la literatura un espejo.

Así lo reflejan las 23 conversaciones que reúne el libro ‘Grandes entrevistas con grandes escritores’, que Intermedio Editores está poniendo en las librerías del país y que será una de sus novedades en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.



Se trata, como anota Fernando Gómez, director de ‘Bocas’, de entrevistas “profundas, personales, honestas y bastante reveladoras”.



Agrega que esto se logró, en parte, gracias a que fueron verdaderos “fanáticos” de la vida y obra de cada uno de estos escritores los que lograron conversar con ellos.



Fue el caso, por ejemplo de la entrevista con Mario Vargas Llosa, quien dialogó con Sergio Vilela, uno de los editores más relevantes de América Latina y conocedor, como pocos, de la obra del nobel peruano.



Gómez explica que estos textos buscan “retratar” en el sentido clásico de la palabra a sus protagonistas para “ponerlos al desnudo”. Son viajes desde su infancia hasta sus logros, pasando por sus pensamientos, sus odios y sus momentos más felices.



“Hay revelaciones financieras como la de Irvine Welsh, el autor de ‘Trainspotting’, que nos contó que se dedicó al negocio inmobiliario para tener suficiente dinero para dedicarse a la escritura. O revelaciones clínicas como la de Bryce Echenique, que tuvo el mismo psiquiatra que Salvador Dalí. O revelaciones futboleras como el fanatismo de Hanif Kureishi por el Manchester United o el pasado bajo los tres palos de Eduardo Sacheri. Hay de todo: desde confesiones de amor por las telenovelas hasta patadas rompedientes de hermanos adorables”, cuenta el director de ‘Bocas’.



Al recorrer el listado de nombres de los escritores entrevistados, Gómez resalta, por ejemplo, lo importante que fue rescatar nombres como el del chocoano Arnoldo Palacios, un autor que no ha tenido la difusión que se merece su obra. “ ‘Las estrellas son negras’ –dice– no tiene nada que envidiarle a ‘Hambre’, de Knut Hamsun”.



“La de Vallejo –como no podía ser de otra manera– es realmente luminosa y ponzoñosa. La de Carlos Fuentes es de una sabiduría literaria y cultural abrumadora. El ‘remake’ de ‘El olor de la guayaba’ –hecho por el mismo Plinio– muestra al Gabo más humano. La de Salman Rushdie es tremenda: habla del futuro del libro y hasta de cómics y U2”, comenta Gómez.



El libro incluye en el centro las fotografías que se les hicieron a los escritores, que tuvieron una producción especial, al ser otro de los sellos característicos en este formato de publicaciones.



Su director explica que para cada charla se contactaron reconocidos fotógrafos en cada ciudad, que “logran atrapar la esencia de cada personaje”.



Y claro, como siempre ocurre cuando de posar ante una cámara se trata, muchos de estos intelectuales no se sienten muy cómodos, pues como dicen “suelen ser alérgicos a los lentes”.

Nunca pudimos saber por qué Vargas Llosa estaba tan mal encarado en las fotos que le hicimos en Madrid: ¡no hay media sonrisa en ninguna foto!

"Las fotos de Vallejo reflejan –no nos pregunten por qué– algo de la furia de sus libros. Las de Guillermo Arriaga son Arriaga en estado puro. Las de Evelio Rosero y Tomás González tienen la solemnidad y la seriedad de sus palabras. Y nunca pudimos saber por qué Vargas Llosa estaba tan mal encarado en las fotos que le hicimos en Madrid: ¡no hay media sonrisa en ninguna foto! Y las fotos de Umberto Eco en su biblioteca son memorables", recuerda Gómez.



Y aunque la sesión fotográfica no fue la más afortunada, las respuestas de Vargas Llosa, uno de los invitados de honor de la próxima Feria del Libro, resultan siempre sentencias maravillosas en torno a la vida y al oficio del escritor.



“Se dice del Nobel que mata a sus beneficiarios, que después de ganarlo no vuelven a escribir o que entran en una especie de parálisis, que se convierten en unas estatuas. Recuerdo haber dicho eso cuando me dieron el premio: ‘No me voy a convertir en una estatua’, y creo que lo estoy demostrando”, comenta Vargas Llosa.



De hecho, así lo ratifica su visita a Bogotá en abril próximo para hablar de ‘La llamada de la tribu’, su libro más reciente.

Plumas de lujo

El libro reúne las entrevistas con: Gabriel García Márquez, Umberto Eco, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Junot Díaz, Irvine Welsh, Salman Rushdie, Hanif Kureishi, Fernando Vallejo, Guillermo Arriaga, Laura Restrepo, Evelio Rosero, Paolo Giordano, Jorge Franco, Ray Loriga, Tomás González, Leonardo Padura, Alfredo Bryce Echenique, Plinio Apuleyo Mendoza, Arnoldo Palacios, Eduardo Escobar, Eduardo Sacheri y James Rhodes.



CARLOS RESTREPO

EL TIEMPO

En Twitter: @Restrebooks