Liam Payne, de One Direction al reguetón de J Balvin

Después de los triunfos como solistas de Zayn Malik, Harry Styles y Niall Horan, antiguos miembros de la exitosa agrupación británica One Direction, el turno ahora es para Liam Payne.



Con colaboraciones con artistas como Ed Sheeran y el colombiano J Balvin, este inglés de 24 años intentará dejar atrás aquel proyecto juvenil –que nació hace ocho años en el ‘Factor X’ del Reino Unido y se disolvió en el 2015– y emprender un nuevo camino con su primer álbum en solitario, cuyo lanzamiento está programado para septiembre.

El primer sencillo es ‘Familiar’, la canción que grabó junto al artista antioqueño, una mezcla de R&B, pop y reguetón que muestra que Payne está al tanto del poder que ha adquirido la música urbana. De hecho, el último disco de J Balvin, ‘Vibras’, lidera el listado de álbumes latinos de Billboard.



La estrella británica habló con EL TIEMPO sobre esta colaboración y sobre su debut como solista.



¿Cómo surgió la canción con J Balvin?



Nos conocimos por un amigo mutuo en Nueva York (Estados Unidos), durante una cena, e inmediatamente nos conectamos. Luego me pidió que le enviara algunas canciones y entre ellas estaba ‘Familiar’, totalmente en inglés. Él la transformó, le puso su toque en español y una vibra de reguetón increíble.



¿Intentó cantar en español?



Aprendí a cantar la parte de ‘J’, pero no sé mucho más. Él tenía miedo de que, si la incluíamos en la canción, sonara graciosa. Pero amo este idioma, suena tan bien que creo que por eso tiene un impacto tan masivo en la industrial musical.



¿Busca posicionarse en el mercado latino con esta colaboración?



El español y el reguetón están siendo masivos, más de lo normal, y así será durante un largo tiempo. Han dejado su sello en la industria, y no me canso de decir que suena muy bien cuanto ustedes lo cantan. Cuando estuve en Latinoamérica y en España pude ver cómo se divierten con la música. Fue algo eléctrico. Quería hacer algo genial y divertido que no había hecho antes. Creo que puede generar ruido en la gente, y esa es la idea.



¿Por qué seguir el camino del reguetón?



Es potente. Me encanta como suena, y han salido grandes canciones como ‘Despacito’, de Luis Fonsi, y X, de Nicky Jam; me gustaría hacer una colaboración con él. Además, las melodías son geniales, y, aunque uno no entienda las letras porque no habla español, son pegajosas, te contagian y te atrapan. Tienen una onda de verano. Pude ver las actuaciones de J Balvin y es grandioso verlo en escena, cómo canta y se desenvuelve.



Amo el reguetón, soy un buen ‘fan’. En las conversaciones de la industria se dice que llegó para quedarse y no se va a ir. Alguien como J Balvin se está volviendo muy grande, es uno de los artistas más escuchados en Spotify, con diferentes canciones y colaboraciones. ¡Cuánta gente quiere trabajar con él!



¿Cómo será el álbum?



Tiene varias vibras y no quería tener miedo de eso. Pude trabajar con mucha gente en diferentes canciones. Tengo una con Ed Sheeran y es una de las mejores cosas. Este álbum es una compilación de la ‘playlist’ que tenía en mi mente y así quiero que lo vea la gente, que lo pueda escuchar a través de diferentes voces.



¿One Direction quedó atrás?



Amo las canciones de la banda y le tengo mucho respeto a ese lugar del que vengo. En un futuro me gustaría poder cantar una canción con ellos. Sería muy interesante, porque ellos no suelen traer a colaboradores. Por el momento, sigo trabajando en mi álbum con la colaboración de otras personas, y eso me hace feliz.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

EL TIEMPO

En Twitter: @The_uptowngirl