Leonardo Palacios debuta en ‘Annie’ como director

Una orquesta en vivo que se enmarca en los sonidos propios de las grandes Big Band de los años 30, bajo la batuta del músico bogotano Leonardo Palacios, es la que da la bienvenida a los espectadores del musical Annie, en el Teatro Colsubsidio.



Palacios hace su debut en este montaje como uno de los directores de orquesta más jóvenes del país, luego de graduarse el mes pasado de esa maestría en la Universidad Javeriana, con reconocimiento cum laude. Casi que ha pasado más años de su vida en esa institución que en su casa.

Y no es para menos, pues ha dedicado su vida a la música desde los cuatro años, cuando ingresó al grupo coral de Misi, durante dos años, antes de pasar a la academia de Charito Acuña. Allí estuvo ocho años.



Desde ese momento, Palacios creció influenciado por la música clásica y la de las bandas sonoras de las películas de Disney y de John Williams, que le apasionaban y que intentaba sacar en el piano de su casa.

Palacios tuvo a su cargo toda la coordinación musical del musical 'Annie, la huerfanita'. Foto: Claudia Rubio/EL TIEMPO



“Desde que era bebé, mi mamá me cuenta que yo reaccionaba a todos los estímulos musicales de una manera particular”, explica Palacios, al pensar desde qué momento sintió esa pasión por la música.



En su temprana juventud se vinculó al programa de niños del conservatorio de música en la Javeriana, en donde también realizó toda su carrera musical de pregrado y maestría.



Cuando adelantaba sus estudios de bachillerato en el Liceo Francés, uno de sus profesores de música consideró que él ya podía comenzar la carrera y le propuso dedicarse de lleno.



“Yo me salí del colegio cuando tenía 14 años, presenté el Icfes como persona natural, gracias a los consejos y el apoyo de mis papás, y pude entrara a mi primer semestre de música y dirección coral en la Javeriana a los 15”, explica Palacios.



A los 20 años ya era músico y la universidad le propuso quedarse como profesor de solfeo, entrenamiento auditivo y que se hiciera cargo de la dirección del coro infantil de ese plantel educativo. De hecho se graduó con la Orden del Mérito Académico de esa entidad, que le permitió estudiar becado la maestría de Dirección de Orquesta.

Leonardo Palacios en el foso de la orquesta del Teatro Colsubsidio, mientras comanda una de las funciones de 'Annie'. Foto: Claudia Rubio/EL TIEMPO



Inspirado por esa pasión –que siempre corría por sus venas– por los musicales del West End de Londres y de Broadway en Nueva York, Palacios fundó de manera paralela un coro en el que comenzó a montar obras de famosos musicales.



Si bien, su formación se enmarcó más en los estudios de la llamada música clásica, Palacios anota que cuando oye un musical se le despierta un sentimiento inexplicable. De allí que hoy sea el Asistente de Dirección de Misi Producciones, adonde se vinculó cuando estaba en octavo semestre de música.



“Cuando escucho un musical me siento muy identificado; me apasiona la manera como la notas complementa el viaje por la historia, de los personajes y su transformación a lo largo de la obra”, dice Palacios, ganador también del Concurso de Jóvenes Intérpretes del Banco de la República, en 2012.



Cuando conoció al director y coreógrafo inglés Mitch Sebastian, este le sugirió que adelantara un MD (Music Director). “Es una categoría muy particular del teatro musical en donde uno se encarga de dirigir la música, pero dentro de un proyecto más integral, que incluye preparación de cantantes, coros y la orquesta de músicos”, comenta.



Fue así como además de prepararlo en el tema, Sebastian invitó a Londres a Palacios, en 2014, para estar a su lado en el montaje de Sister Act, bajo su dirección.



En la capital inglesa, el músico colombiano también tuvo la oportunidad de preparar la estructura musical de Annie, como Piano Conductor, con la maestra Wendy Gadian, experta en este género teatral.



Al mirar hacia adelante, Palacios tiene claro seguir apostándole a este proyecto de vida.

Función Club Vivamos EL TIEMPO

Daniela Trujillo (Lily), Yaneth Waldman (señorita Hannigan) y Juan Camilo Castillo (Gallo). Foto: Claudia Rubio/EL TIEMPO

Carlos Restrepo

Cultura y Entretenimiento