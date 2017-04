‘María’, una historia de amor en la Filbo

“Cuando traté de reconocer en las mujeres que veía a las hermanas que dejé niñas, María estaba en pie junto a mí, y velaban sus ojos anchos párpados orlados de largas pestañas. Fue su rostro el que se cubrió del más notable rubor cuando al rodar mi brazo de sus hombros rozó con su talle; y sus ojos estaban humedecidos, aun al sonreír a mi primera expresión afectuosa, como los de un niño cuyo llanto ha acallado a una caricia materna”.

Este es el párrafo final del segundo capítulo de María, la obra cumbre del poeta y escritor Jorge Isaacs, que cumple 150 años y que tendrá un homenaje especial en la Feria del Libro de Bogotá, donde se hará lectura de la novela y habrá conversatorios y exposiciones. También, muestra de imágenes que evocan a la pareja de Efraín y María, y que servirán de fondo para que los visitantes se tomen fotos.



Además, se evocará la hacienda El Paraíso, donde transcurre la novela, y la gran piedra que hay en este lugar, un punto importante porque ahí Efraín y María tuvieron largas charlas de amor. Igualmente, la naturaleza del Valle del Cauca en ese momento, que incluía tigres y otros animales salvajes, así como exuberancia.



María e Isaacs están de moda en este 2017, en el Año Jorge Isaacs. Y según cuenta el bisnieto del escritor, Efraín María Isaacs, “la obra nació en el alto Dagua, cuando mi bisabuelo trabajó en la construcción de la vía Cali-Buga. Allí hizo los primeros borradores”.



El bisnieto Isaacs, periodista y poeta, es uno de los “muchos Jorges de la familia”, un clan cuyo apellido está regado no solo por varios lugares de Colombia, sino también por Chile, “donde el escritor fue cónsul, y por Estados Unidos”, comenta.



Incluso tiene un libro sobre su bisabuelo, Jorge Isaacs siempre genio, en el que muestra que María era real y que llegó al Valle del Cauca, procedente de Jamaica, donde nació, con el nombre de Esther.



María era prima hermana por parte del padre de Efraín (Jorge Isaacs) y su tumba está en el corregimiento de Santa Helena, muy cerca de El Paraíso.



En la feria, Antonio García y Pilar Quintana, ambos vallecaucanos y escritores, serán los encargados de los conversatorios y de las lecturas en voz alta que se harán en el encuentro literario.



García, ya a cargo de estas actividades en la feria (ver fechas y horarios en el recuadro), releyó el libro con gusto y placer “hace como dos semanas”, cuenta.



Su primera vez con la obra fue “en octavo, en el colegio, tenía como 14 o 15 años, y como todos los libros que uno lee por obligación, no lo disfruté. Ahora, en la relectura, me parece que María tiene muy buenos diálogos y unas descripciones maravillosas de la naturaleza, como en esa parte del regreso de Efraín al Valle, procedente de Bogotá, donde estudiaba, y en la que habla del río”.



En los conversatorios contarán historias como la de Germán Arciniegas, que en un viaje a la pampa argentina, “en lo más profundo de esa pampa, se encontró con una finca llamada El Valle del Cauca, en homenaje a María. Definitivamente, fue una novela que recorrió el continente, fue muy importante en el siglo XIX”.



El autor complementa que precisamente en ese siglo los sentimientos no se expresaban tanto, “y en esta novela, dos niñitos, él de 20 años y ella de 15, nos muestran una historia de amor frustrado, inconcluso, de un amor no consumado”.



Y mientras tanto, el bisnieto del escritor deja ver el prólogo de una de las ediciones de María, escrito por el fallecido Fernando Garavito, en el que cuenta que el nombre de la protagonista aparece en el libro 427 veces y que son siete los besos que Efraín le da a su amada: cuatro en la mano, uno en la frente, uno en el pelo y uno en la mejilla.



Asimismo, que entre los novios hay dos abrazos, uno de él a ella y otro de María a Efraín, que dieron cuatro paseos cogidos del brazo y 11 veces se toman de la mano.



Y que el ave negra, la que anuncia la muerte de María, aparece en cuatro oportunidades en este libro, uno de los más importantes de la literatura colombiana que tanto tuvo que ver con migración japonesa al Valle, donde hoy los descendientes de los nipones son tan vallecaucanos como el ‘mirá vé’.



Ese pequeño encuentro de dos mundos se le debe, en buena parte, a María, que un día llegó a El Paraíso, un lugar lleno de magia, desde donde se divisa parte del bello Valle del Cauca.

¿Dónde y cuándo?



Talleres de lectura en voz alta de ‘María’, 3 de mayo, 11 a. m. (Pabellón 6, piso 2, estand 10) y 4 de mayo, 9 a. m. (Pabellón Juvenil). Charla ‘Jorge Isaacs’, hoy y 5 de mayo, 5 p. m., estand de Mincultura. Feria del Libro. Hasta el 8 de mayo. Lunes, jueves y domingo, de 10 a. m. a 8 p. m. Viernes y sábado, de 10 a. m. a 9 p. m. Corferias. Cra. 37 n.° 24-67, Bogotá. Informes: feriadellibro.com. Boletas: 4.500 pesos (niños), 6.000 pesos (estudiantes) y 8.000 pesos (adultos). Multibono tres días, 18.000 pesos. Con la tarjeta Vivamos, entradas 2 × 1.



