Las onces / El lenguaje en el tiempo

Cita: “En El Buen Tinto los comerciantes del Voto Nacional toman el algo o compran mecato para el día”.



Comentario: este# pie de foto muestra la riqueza dialectal de nuestro país. “El algo” es la denominación paisa para lo que en Bogotá se llama “las onces”, y en Neiva, “las segundillas”, es decir, el refrigerio de la tarde. Y el “mecato”, lo que en Bogotá se llama el “fiambre”.

En la capital y otras ciudades de Cundinamarca hay desde elegantes salones de onces hasta ramadas sin paredes al borde las carreteras para cumplir esa cita gastronómica.



La palabra “onces” se usa también en Chile y Paraguay, y parece ser herencia de los primeros jesuitas que llegaron a evangelizar estas tierras.



Ellos usaban el conteo bíblico de las horas, en el que las seis de la mañana es la hora prima; las nueve, la hora tercia; las doce, la hora sexta, y así sucesivamente. En ese conteo, las cinco de la tarde es la hora undécima, o sea, las once, de donde surgió la denominación “onces” para el refrigerio de esa hora.



Una leyenda urbana dice que “onces” alude a las once letras de la palabra “aguardiente”, lo que no es más que una simpática coincidencia, que no corresponde al verdadero concepto de esta merienda, cuyos ingredientes principales son una bebida caliente y alguna harina.



Los niños de hoy llaman “onces” a lo que se llamaba en Bogotá “mediasnueves”, el refrigerio de la mañana.

Luis Lalinde Botero, en su gracioso Diccionario jilosófico del paisa, 1998, escribe que “algo” quiere decir ‘alguna cosa’. “Y alguna cosa puede ser desde un chocolate bien parviadito hasta the five o’clock tea”.





Favorita

Cita: “Quedó claro que muchos favoritismos no se cumplieron, pues la representante del Cesar, la gran favorita (a señorita Colombia), no quedó incluida”.



Comentario: “Favoritismo” es ‘preferencia dada al favor sobre el mérito’, mientras que “favorito” o “favorita” es quien ‘tiene la mayor probabilidad de ganar’. Así, si se habla de “favoritismo” no se alude a méritos, sino a palancas, lo que sin duda no era la intención del redactor.





Gazapos varios

“Podrás ganar un combo de 10 entradas a este súper evento”. Mejor: “superevento”. El prefijo (super) va pegado a sustantivo univerbal, “superintendente”, “supermodelo”, “superestructura”, y por ser, como todo prefijo, átono, no lleva tilde.



“Mil doctores más”. Mejor: “Mil médicos más”, ya que este titular se refiere a las becas que ofrece Cuba para estudiar Medicina, y no para cursar doctorado, nivel universitario que sigue a maestría en cualquier área del saber.

“Carmen Villalobos aprovechó para demostrar sus dotes de bailarina de reggaetón” (MSN). Mejor: “reguetón”, DLE, 2014.



Fernando Ávila

Experto en redacción y creación literaria