Las 5 canciones que inmortalizaron a Amy Winehouse

El 23 de julio de 2011, la cantante británica Amy Winehouse murió por una sobredosis.



Su fallecimiento se dio cuando tenía 27 años y era considerada una de las mejores artistas del jazz, soul y Rhythm and blues (RnB).

Cuando se cumplen 7 años de su muerte, EL TIEMPO le presenta las 5 canciones que la hicieron inmortal.

Rehab

Back to black

You know i’m no good

Tears dry on their own

Stronger than me

