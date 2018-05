El regreso literario de Diestéfano, el niño índigo

El perrito Diestéfano, el niño índigo que con sus aventuras les enseña a los menores a reflexionar sobre diferentes temas, regresa en el nuevo libro ‘Las aventuras de Diestéfano: El cubo mágico’, esta vez para explicarles la magia de los colores.



“En esta segunda parte, él descubre el asombroso poder de los colores a través de un cubo mágico, que también les da a los niños muchas pistas de la misión de Diestéfano en el planeta. La idea es que los niños se vayan conectando con los colores desde otras perspectivas”, explica su creadora, la periodista y escritora María Alexandra Cabrera, quien contó con la colaboración de la artista Julia Tovar en las ilustraciones.

De acuerdo con las teorías de la nueva era, los niños índigos son aquellos que tienen el aura de ese color y se caracterizan por contar con una gran conciencia espiritual, explica Cabrera.



“Supuestamente, su misión en la vida es la de cambiar paradigmas y enseñarnos otra manera de ver el mundo y de enfrentar la vida. Además son muy curiosos y creativos”, dice.



En este nueva aventura, Diestéfano, el niño que viene de un planeta ubicado en la galaxia D333, comienza a cuestionar más a sus amiguitos lectores con sus vidas, mostrándoles que así como él tiene una misión, los niños en el mundo tienen la suya.



“Él sigue descubriendo cosas nuevas en este planeta. Por ejemplo, se da cuenta que aquí la gente a veces está triste y que en su planeta eso no pasaba. Entonces dice: ‘Bueno, para la tristeza yo utilizo el rayo rosado. Y si me quiero conectar con el corazón de los otros utilizo el rayo verde’ ”, explica su creadora.



Anota que la idea es entrar al mundo interior de los niños a través del universo del color, para hablarles de espiritualidad y explicarles que ellos son “seres de luz como todos nosotros”. De allí que Diestéfano siempre invite a los niños a meditar: a cerrar sus ojos y a conectarse con su corazón.



Precisamente, mientras estaba escribiendo el libro, la autora de literatura infantil se dio cuenta en uno de los talleres didácticos que hacía en las librerías y colegios con los niños, que le faltaba el color violeta en la historia. Ocurrió en sesiones en las que invitaba a los niños a meditar y a quedarse en silencio. Y, opuesto a lo que podría pensarse, los pequeños no solo lo disfrutaban, sino que le pidieron más tiempo de meditación. “Los niños sí pueden quedarse en silencio”, dice.



La autora cuenta que durante el ejercicio, los niños le contaron que veían colores, animales, y que sentían vibraciones y sonidos.



El libro incluye una serie de preguntas, que también pueden ayudar a padres y profesores, para crear dinámicas de comprensión de lectura y de autoconocimiento.



“La idea es que le niño explore los colores a través de su mundo interior y todas esas cualidades lindas que tienen de compartir, de reír, de disfrutar la vida, de conectarse con la naturaleza; en fin, de vivir todo lo lindo que tiene ese mundo de ellos”, dice la autora.



A través de esta saga infantil, el tierno perrito índigo tiene que descubrir su misión en la Tierra. El próximo libro se llamará ‘Diestéfano y el ángel de la guarda’.



Una de las novedades que trae el libro es que los niños podrán recortar y armar su propio cubo mágico en papel. Para leer y armar.

