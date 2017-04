¡Póngale nota! lanzamientos musicales de la semana

07 de abril 2017 , 11:21 a.m.

Estos son algunos de los estrenos musicales de esta semana. Cada viernes, encuentre en ELTIEMPO.COM una mirada a los lanzamientos más esperados, en los que usted podrá votar a través del sondeo que se encuentra a continuación de cada video, en donde 1 es la calificación mínima y 5, la máxima, de acuerdo con sus criterios.



Y si quiere dejar su propia reseña, lo invitamos a consignarla en el foro de comentarios de este artículo: Usted es el crítico.

Juanes presenta 'Ángel'

​

Este jueves se conoció este video y además el tráiler de 'Mis planes son amarte', un proyecto que combina álbum y película. Esto es 'Ángel':​

Juanes 'Angel' El nuevo sencillo de Juanes. 'Angel', de Juanes

'Me enamoré', lo nuevo de Shakira

​

La barranquillera estrenó hace unas horas esta nueva canción con gran infusión de sonidos urbanos. ¿Qué le parece?

Me enamoré, de Shakira El nuevo sencillo de Shakira del 7 de abril de 2017. 'Me enamoré'

Mario Muñoz y su debut en solitario

​

El cantante de Doctor Krápula -o como él mismo se llama, el subcantante- estrena un trabajo en solitario (la banda continúa, este es un proyecto paralelo):

Mario Muñoz y su debut Canción 'Un montón de estrellas' de Mario Muñoz. Mario Muñoz

Herencia de Timbiquí presenta 'Sabrás'

​

El grupo del Pacífico colombiano, inspirado siempre en la marimba de chonta, estrena esta canción:

'Sabrás', de Herencia de Timbiquí Nueva canción del grupo. 'Sabrás'

Gorillaz: 'Let Me Out'

​

El grupo que siempre ha sido sensación por su puesta escénica y sus videos, vuelve después de un largo receso con este sencillo que hace parte de su muy esperado próximo álbum:

Gorillaz: Let Me Out Nueva canción del grupo virtual. 'Let Me Out'

