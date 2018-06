Las ocho crónicas que le dieron vida a ‘La pelota de trapo’

Jasmín Gómez lo dice con naturalidad: “Yo tenía la mentalidad de ‘mataron a mi tío y a mi hermano’ y me decía que iba a cobrar eso en un futuro”.

La joven timbiquireña no contaba, hasta hace unos años, con otra opción. “Pero llegó Tiempo de juego y empezó a cambiar mi vida”.



Hoy es una líder en su natal Timbiquí, en el Pacífico colombiano, que trabaja con 200 niños, entre afros e indígenas, y que gracias a la fundación Tiempo de Juego recuperó las ganas de sentirse útil por algo bueno y por la vida misma.



Su historia está escrita en 'La pelota de trapo', el libro que Tiempo de Juego, con el apoyo de Usaid, presentó ayer en el Gimnasio Moderno de Bogotá.



Es un texto con ocho crónicas de autores como Héctor Abad Faciolince, Pedro Noli, Estefanía Carvajal, Fernando Quiroz, Andrés Wiesner (fundador y director de Tiempo de Juego), José Navia y Germán Izquierdo, entre otros, y fotos de Joaquín Sarmiento, Nicolás Peláez, Christian Escobar, Alejandra Quintero y Paul Smith.

En la presentación, Gómez estuvo acompañada de Wiesner, Óscar Córdoba, exarquero de la selección Colombia, y los autores Nieto, Quiroz, Navia e Izquierdo.



El testimonio de la joven es duro, pues incluso trabajó en la minería ilegal y lavaba la ropa de los guerrilleros de los campamentos cercanos a Timbiquí. Y no veía que esa cotidianidad pudiera cambiar.



Pero hoy, con un peinado que muestra la tradición de su raza, esta reivindicación se ha dado a través del fútbol, ese deporte que es la punta de lanza de Tiempo de Juego.



Con el fútbol, la entidad ha apoyado procesos en distintas regiones del país que han sido golpeadas por la violencia. “Si el conflicto divide, el fútbol nos une”, argumentó Michael Torreano, director de Reconciliación e Inclusión de Usaid.



La presentación tuvo a un grupo que hizo muy bien sus jugadas y contó historias relacionadas con el fútbol, como la de Oscar Córdoba, quien narró que él, su hermano y su hermana, “jugábamos en la cama de nuestros papás (que era nuestra pelota de trapo) y nos sentíamos los ganadores del mundo”.



El reconocido deportista se lanzó con una anécdota más: “Un día le dije a mi hijo que fuéramos a comer con Farid Mondragón (también arquero de la selección) y su respuesta fue: ‘Al fin conoceré un arquero de verdad’ ”, lo que generó muchas risas.



Wiesner, por su parte, agregó que esta asociación con Usaid lo ha llevado a “que lográramos partidos impensables y que pasáramos de ser visitantes a locales”.



Por su parte, el moderador de esta charla, el periodista de La W Juan Pablo Calvás, famoso por detestar el fútbol, argumentó en una noche en la que este deporte fue el rey porque ha salvado vidas: “Al leer La pelota de trapo uno entiende que la realidad es que el fútbol es más que el negocio, me quedo con el fútbol que cambia vidas y crea comunidad, que no piensa en rivales y construye un país que se tiene que volver a entender”.



Más información del libro en: tiempodejuego.org



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO