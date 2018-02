Lady Gaga cancela 10 conciertos en Europa por 'fuertes dolores'

La cantante estadounidense Lady Gaga canceló 10 presentaciones del tramo europeo de su gira "Joanne" debido a "fuertes dolores", informaron la artista y su equipo el sábado, varios meses después de tener que posponer esos conciertos por problemas de salud.

La cantante de "Born This Way" y "Bad Romance" ha confesado que sufre de fibromialgia, un desorden de dolor muscular crónico, con frecuencia acompañado de fatiga y dificultades cognitivas.



Un comunicado publicado en las cuentas de Twitter e Instagram de Lady Gaga no menciona la enfermedad, pero sí que la cantante de 31 años decidió cancelar las presentaciones tras consultar con un equipo de médicos.



"Desafortunadamente, Lady Gaga sufre de graves dolores, lo que ha impactado fuertemente su capacidad de presentarse en vivo", decía el texto.



En otro comunicado publicado en las redes sociales, Lady Gaga dijo que se sentía devastada por tener que cancelar los shows, que incluían conciertos en Londres, Zúrich, Estocolmo, París y Berlín.



"Prometo que regresaré a su ciudad, pero por ahora necesito ponerme a mí y a mi salud en primer lugar", declaró la artista.



En septiembre, Lady Gaga suspendió la etapa europea de su gira mundial, diciendo que sufría de dolor físico severo y que buscaba tratamiento médico.



