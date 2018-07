La Real Charanga celebra 15 años de vida musical

Hace 15 años nació La Real Charanga, orquesta bogotana que lanzó su primera producción musical en el teatro León de Greiff de la Universidad Nacional, y hoy, para celebrar esta fecha, ha sacado su nuevo álbum titulado Origen, para volver a lo esencial de la charanga tocada con violín y flauta.



Daniel Díaz Ortega, su director, habló con EL TIEMPO sobre estos años, que además de salsa han producido jazz que le ha merecido el reconocimiento nacional.

¿De dónde sale la idea de crear La Real Charanga?

​

Nace en el 2003 y fue el colectivo de unos músicos amigos para realizar este proyecto. En su momento habíamos pensado, o yo había pensado llamarla Bacatá Charanga o Charanga Bacatá, pero surgió el nombre Real, para darle un significado a una orquesta que estaba formándose y se estaba haciendo realidad en ese momento, por eso quedó con La Real Charanga.





Son 15 años de música, ¿por qué le apostaron a la salsa?



Todo fue a raíz de la música que venía a través de mi papá Valentín Díaz Guerrero, quien aparte de ser músico clásico, también experimentaba con los sonidos afroantillanos, relacionando así la salsa. También para esta época nació el boom salsero que fue el surgimiento de varias orquestas bogotanas donde se pudo ver la calidad musical que había. Lamentablemente hoy muchas de esas agrupaciones ya no existen, pero a pesar de esto aún se está haciendo música salsa de buena calidad.

La Real Charanga nace en 2003 por iniciativa de un grupo de amigos FACEBOOK

TWITTER

La Real Charanga es música cubana, pero vemos que han hecho jazz y han recibido premios, ¿cómo ha sido eso?



Una de las razones por las que La Real aparte de hacer salsa se integró al jazz, fue precisamente porque yo vengo de un mundo clásico donde la música es generalizada por eso tome la decisión de hacer no solo música antillana o cubana sino latin-jazz.



Y los premios no se han hecho esperar…

A través de estos años hemos ganado varios concursos. La Real ha sido invitada a varios festivales como Salsa al Parque, Festival de jazz al parque, estos en Bogotá; Pasto jazz y uno de los eventos más importantes como lo es el Festival Internacional de Jazz del Teatro Libre, entre otros.



De los músicos originales que integraron La Real Charanga hace 15 años, ¿cuántos hay hoy tocando con la agrupación?

​

Hay cuatro aún vigentes en la orquesta, entre ellos, mi padre y yo.



¿Han tenido influencia de alguna orquesta o grupo de charanga para hacer su música?



La influencia de la charanga viene de muchas vertientes, de la música clásica, como también de la salsa. En la salsa se puede influenciar a través de la orquesta Aragón y Bongo Logic como también de Snarky Pupitre, los Van Van de Cuba, y Chano Domínguez, además de todos los intérpretes del jazz.



Quién es Daniel Díaz Ortega. Hábleme de su formación musical, sus composiciones, de su vida…

Nací en 1977 en Bogotá, empecé a estudiar violín a los cinco años, posteriormente estudié en la Universidad Nacional y en la orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Hice parte de la orquesta Sinfónica de Colombia y realicé estudios en la Universidad Pedagógica en donde me gradué como licenciado en pedagogía musical.



Por qué hacer salsa hoy, sabiendo que el reguetón es el que manda la onda musical a nivel mundial..



Aunque el reguetón tenga cierta fuerza en la música, realmente para mí es muy pobre musicalmente. Yo como músico hago salsa y la idea es hacer una melodía de calidad, donde se pueda interpretar y se pueda utilizar de una manera más amplia. Lo que siempre hemos querido con la Real Charanga es crear cultura y muy buena música.



Son 15 primaveras de La Real Charanga, ¿cómo los van a celebrar?



Se celebrarán en el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez de Bogotá. Lanzaremos nuestra más reciente producción Origen, es una celebración que va a quedar en la memoria de todos los que asistan este viernes.



Cuéntenos alguna anécdota ya que están de quinceañeros...

​

Recuerdo que una noche teníamos una presentación y cuando íbamos en el taxi con los instrumentos y las partituras, estas se nos olvidaron en el carro, afortunadamente el conductor que al parecer era salsero se devolvió nos entregó el maletín con todos.



Por último, ¿con quién ha compartido tarima y con quien sueñan hacerlo?



Hemos estado en tarima con Alfredo De La Fe, Wayne Shorter, Esperanza Spalding, Groove Colective, entre otros. Sería muy importante para la orquesta poder estar con grandes músicos como Pedrito Martínez y Chano Domínguez. Además de todas las orquestas charangueras del mundo.



John Cerón

En Twitter: @CeronBastidas

johcer@eltiempo.com