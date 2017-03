Aunque Dan Snaith luce como un nerd de 40 años sacado de la serie ‘The Big Bang Theory’, su vida diaria se aleja por completo de este estereotipo. Su álter ego, Caribou, se ha convertido en un sinónimo de fiesta y ha conquistado con sonidos psicodélicos algunos de los festivales más importantes del mundo.



“La psicodelia es una idea musical, una experiencia mental y sensitiva que se ha logrado gracias a la tecnología, y el resultado es una mezcla de sonidos capaz de llevar al oyente hacia un espacio nuevo, artificial e imaginario”, le dijo Snaith a EL TIEMPO en entrevista telefónica.

Desde que estaba en el colegio, el músico empezó a mostrarse diferente al resto de sus compañeros. Era un niño que se refugiaba en los libros y que sentía una gran fascinación por la química, los fenómenos científicos y las matemáticas, tanto así que años después hizo un doctorado en este último campo del conocimiento.



“Mi papá, mi mamá, mi hermana, el esposo de mi hermana y hasta mi abuelo. Todos son matemáticos”, dice entre risas Snaith, y añade que “gracias a los números todo es más divertido. La música y las matemáticas me sacaron del mundo real y me llevaron a un espacio abstracto en el que me encuentro conmigo mismo”.



El canadiense suele pasar mucho tiempo en su casa porque allí mismo instaló su estudio de grabación, pero también dedica algunas horas a un deporte que ha impulsado su proceso creativo: la natación.



“Me encanta nadar y capturar ese sonido líquido que escucho cuando estoy sumergido en el agua. Es algo que incluyo en mis trabajos y que, incluso, dio nombre a mi disco ‘Swim’ ”, explica el músico.



Más allá de que en ocasiones su trabajo sea catalogado como música electrónica, Snaith no se considera un DJ, pues en sus presentaciones en vivo incluye otros instrumentos como la guitarra, el bajo, la batería y la voz.



“A veces pienso que llegué a la música electrónica por accidente. Entre el 2007 y el 2008 hacía rock psicodélico y de pronto ese sonido se convirtió en algo mucho más cercano a la pista de baile, pero te puedo asegurar que no soy un DJ. ¡Caribou es una banda!”, afirma el artista.



‘Our Love’, como se llama su disco más reciente, estuvo inspirado en su esposa e hijas y combinó elementos del pop, el ‘hip-hop’, el ‘house’ y el ‘techno’.



“Cuando tienes hijos piensas en los relevos generacionales y en crear un ambiente natural para esos pequeños seres. Eso ha hecho que mi música sea cada vez más emocional”, agrega.



Como ya han pasado casi tres años desde que se publicó este disco, es probable que muy pronto Snaith anuncie el lanzamiento de un nuevo álbum. Sin embargo, el músico ha dicho que se está tomando las cosas con calma.



“Cuando comencé mi carrera, hacía un álbum cada dos años y eso era lo normal, pero hoy esto parece imposible porque tengo una familia y ya no tengo el mismo tiempo de antes”, concluye.



DANIEL TORRES

Cultura y Entretenimiento