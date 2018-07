La modernidad dio vía a lo ‘post’: descubriendo a dos pensadores

La posmodernidad hizo pensar en esa situación en la que todos juegan un mismo juego con unas mismas reglas hasta cuando alguien, por voluntad o por travesura hace saltar todas las fichas o las cartas. No hay más remedio que volver a empezar.



En la modernidad logramos meterle razón a cada tema y llegamos a creer que habíamos puesto en su lugar –con su clasificación y su definición sobre ‘de qué se trata’– casi todos los elementos de la realidad.

La posmodernidad descubre que hay más. Y no solo hay más nuevos hechos sino que hay más nuevas formas de aproximación. La crítica de la Ilustración, ese gran paquete reflexivo que creíamos que había sido como la cima más alta en la superación de lo mítico, como esa montaña más alta que Monserrate que hay detrás de Monserrate, encontró lenguajes, territorios inexplorados: una manera a veces fragmentaria, no sistemática, paradójica y suspicaz de decir algo totalmente distinto. Se ahondó en la hermenéutica, se escarbó en lo posestructuralista y la deconstrucción, y sus interminables fusiones.



Lyotard estuvo en Colombia a fines de los 70 y sembró esa semilla, ya tardía en realidad para entonces. Gianni Vattimo también, en los 90. Quizás un par de veces. Mediáticos ellos, sin rubores. Capaces de hablar a un público no esotérico.

Jean- Francois Lyotard, uno de los máximos exponentes de la posmodernidad. Foto: EL TIEMPO

¿Cómo hacerse a la colección completa?

Con $ 22.900, más el cupón que aparece hoy en EL TIEMPO, adquiera cada jueves un nuevo ejemplar de esta serie. Los socios de la tarjeta Vivamos EL TIEMPO tienen como beneficio un descuento especial. Su colección completa, en el 4266000, opción 3, o en www.descubrirlafilosofia.co



Próximas entregas:

Max Weber,12 de julio.

Denis Diderot, 19 de julio.



FRANCISCO CELIS LABÁN

EDITOR DE EL TIEMPO