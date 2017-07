La colombiana Laura Restrepo prepara una novela con "muchos crímenes"

Restrepo avanzó que su próxima novela tendrá "muchos crímenes" que se producirán "en un lugar indeterminado del mundo", porque intenta darle a la historia características de universalidad.

La autora, nacida en Bogotá y ganadora del Premio Alfaguara 2004 por 'Delirio', dijo "estar cansada" de que las editoriales, fundamentalmente las de habla no hispana, le demanden obras ambientadas en el folclore de las regiones de Iberoamérica.



Por ello, su próxima obra será "muy negra", tendrá "muchos crímenes" y no estará localizada en ninguna parte conocida, aseguró hoy en la Semana negra de Gijón (norte de España).



La escritora reconoció, en una rueda de prensa, que haber trabajado como guionista de telenovelas le permitió desarrollar técnicas literarias que le facilitaron la elaboración de personajes y tramas para sus novelas.



Restrepo agregó que la novela negra ha alcanzado un lugar hegemónico en la literatura colombiana, en la que los escritores buscan "exorcizar" los demonios de la violencia que caracteriza la realidad de ese país.



"Casi no hay otro género literario que el negro en este país y es algo natural porque hemos vivido en medio de la violencia durante muchos años", afirmó la escritora.

Casi no hay otro género literario que el negro en este país y es algo natural porque hemos vivido en medio de la violencia durante muchos años FACEBOOK

TWITTER

En su última obra, 'Pecado', Restrepo explicó que ha buscado las claves del "mal" como un elemento humano, en un relato que unifica las motivaciones de los distintos personajes.



En este título, asesinos, adúlteros, indiferentes, verdugos e incestuosos, entre otros "pecadores", comparten páginas con la sombra de un monarca justiciero, y sus historias aparentemente inconexas están unidas por la maldad.



La autora indicó que al escribirla intentó empatizar con los personajes, ponerse "en sus zapatos" para descubrir cuáles eran los razonamientos y emociones que determinaban su manera de actuar y de vivir.



EFE