La conmovedora carta que le escribió Bennington a Chris Cornell

El mundo no ha podido olvidar la casualidad. El 20 de julio, el mismo día que Chris Cornell cumpliría 53 años, el también cantante Chester Bennington, vocalista de la agrupación Linkin Park se suicidó.

Al menos eso señalan las primeras hipótesis de las autoridades que encontraron el cuerpo ahorcado en su casa.



La coincidencia ha hecho que los fanáticos del rock vuelvan a recordar una y otra vez el funeral de Cornell, quien murió el 17 de mayo a sus 52 años. Una de estas, que en su momento fue viral, vuelve a aparecer en los recuerdos de las redes sociales.



Se trata de la carta que el propio Chester Bennington, amigo cercano de Cornell, escribió para despedir a su amigo, la misma que publicó en su red social Twitter el 18 de mayo y que recibió más de 13.000 retuits.

En esta, Chester deja ver su tristeza con frases tan impactantes como: "Tu voz era placer y dolor, ira y perdón, amor y dolor al corazón, todo en uno. Supongo que eso es lo que todos somos. Me ayudaste a entender eso".



Pero también deja frases como: "No puedo imaginar un mundo sin ti en él", las cuales han sido objeto de especulación.



La amistad entre Chester y Chris ha sido una de las más famosas del mundo del rock. El fallecido cantante de Linkin Park era el padrino de dos de los hijos del exvocalista de Audioslave y también fue protagonista en el homenaje que se rindió en su funeral el 26 de mayo de 2017.

Esto dice la carta (traducción)

“Querido Chris,



Soñé con los Beatles anoche. Desperté con 'Rocky Raccoon' sonando en mi cabeza y una cara de preocupación de mi esposa. Ella me dijo que mi amigo había muerto. Pensamientos de ti inundaron mi cabeza y lloré.



Aún lloro, con tristeza, así como con gratitud por haber compartido momentos tan especiales contigo y tu hermosa familia. Me has inspirado de muchas formas que nunca pudiste saber. Tu talento era puro y sin rivales. Tu voz era placer y dolor, ira y perdón, amor y dolor al corazón, todo en uno. Supongo que eso es lo que todos somos. Me ayudaste a entender eso.



Acabo de ver un vídeo tuyo cantando 'A Day in the Life', de los Beatles, y pensé en mi sueño.



Me gustaría pensar que estás diciendo adiós a tu manera. No puedo imaginar un mundo sin ti en él.



Rezo para que encuentres paz en la otra vida. Envío mi amor a tu esposa e hijos, amigos y familia.



Gracias por permitirme ser parte de tu vida.



Con todo mi amor.



Tu amigo".



