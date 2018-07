Cambié toda mi cara con cirugías plásticas porque era fácil: Anitta

Con apenas 25 años, Anitta es quizá la cantante de pop más importante de Brasil. Su corta y exitosa carrera despegó en el 2013, cuando firmó con Warner Music, una de las disqueras que la pretendían.

La empresaria Kamilla Fialho se propuso convertirla en una estrella después de verla en un concierto en el 2012. Pero antes tuvo que pagar una multa de 260.000 reales (casi 200 millones de pesos) para liberarla del contrato que tenía con una discográfica pequeña.



Lo que siguió fue un torbellino de cirugías, fuertes rutinas de ejercicio y clases de canto y baile sin parar. Fialho tenía la fórmula y funcionó: Anitta (cuyo nombre verdadero es Larissa de Macedo Machado) empezó a sonar fuera de Río de Janeiro, donde ya había alcanzado cierta notoriedad.

Hoy acumula 30 millones de seguidores en Instagram y hace rato que las puertas del mundo se le abrieron de par en par.

Downtown cambió todo. No planeaba hacer tantas cosas en un año. Sé que sin tener al lado a personas como J Balvin y Maluma habría sido un proceso menos rápido y grande FACEBOOK

Y la predicción se está cumpliendo. Ya ha colaborado con Major Lazer, Iggy Azalea, Alesso, Andrea Bocelli, Maluma y J Balvin, y ha cantado en inglés y español, además de portugués.En Colombia siguen sonando fuerte canciones como Machika y Downtown, junto a Balvin, que han dado a conocer su nombre en Latinoamérica.

Como casi todas sus canciones, esta (cuyo videoclip en YouTube tiene más de 270 millones de vistas) muestra a una artista a la que le gusta tener una voz explícita sobre la sexualidad femenina.



“Lo hago para que las personas se acostumbren a escuchar esto de la boca de una mujer. Cuando un hombre lo hace, a nadie le importa y no pasa nada. Pero cuando es una mujer es una cosa asustadora, y quiero que eso se acabe. Si los hombres pueden decirlo, nosotras también. Por eso, me gusta provocar debate con lo que hago”, afirma.



Aunque se considera una feminista que empodera a las mujeres y se toma muy en serio este tema, fue acusada de cosificar a las mujeres con su video Vai malandra, en el que usa bikinis diminutos, hechos con cinta adhesiva, en medio de una favela en Río. La cosa empeoró cuando el director de la pieza, Terry Richardson, fue acusado de abuso sexual.

Pese a ello, Anitta también recibió comentarios positivos, porque dejó ver imperfecciones como la celulitis en sus piernas, que aparece en primer plano al inicio del video.



“Lo hice para decirles a las mujeres que tienen que ser felices como son, aceptarse. Yo también tengo defectos y soy feliz. Yo cambié toda mi cara con cirugías plásticas porque era fácil, me acosté y me levanté cambiada. Pero para la celulitis tengo que hacer dieta y no me gusta, así que convivo con ella”, dice entre risas.



Y agrega: “Intento ser verdadera y sacar mi personalidad, para que las personas comprendan que no hay una manera correcta de ser mujer. Tenemos que ser de la manera que nos gusta y nadie puede imponernos algo que no queremos”.



Anitta, que cada vez se involucra más con causas ambientales y a favor de la comunidad LGBTI, grabó en Bogotá el video de Medicina y tiene planes de colaborar con Sebastián Yatra. Además, está en conversaciones con las también colombianas Greeicy y Karol G.

“Aunque Colombia y Brasil se parecen mucho, creo que estábamos muy separados por la barrera del idioma. Pero la cultura, el arte y la música cambian las cosas, unifican a la gente y le hacen comprender que todos somos latinos”.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

Cultura y Entretenimiento

En Twitter:@The_uptowngirl