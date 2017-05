La canción de 'Titanic', 'My Heart Will Go On' cumple 20 años

Suele ocurrir. Mientras más le gusta al público una canción, más empieza a irritar a su intérprete. Radiohead con 'Creep', Oasis con 'Wonderwall', Madonna con 'Like a Virgin'... la repetición causa el natural hartazgo, pero el caso de Celine Dion es diferente: a ella no le gustaba 'My Heart Will Go On' desde un comienzo.



La canción que fue el tema central de la película 'Titanic' llegó a su vida cuando ya había grabado otras populares canciones para películas: 'Beauty and the Beast' para 'La bella y la bestia' o 'When I Fall in Love' para 'Sleepless in Seattle'. Celine no quería que se convirtiera en un cliché en su carrera; sin embargo aceptó hacerlo

una vez más.

El célebre compositor y director de orquesta James Horner llegó con la propuesta de 'My Heart Will Go On', una balada que interpretó acompañado de su piano para la canadiense, quien la descartó de inmediato. No consideraba que fuera un reto vocal, sin embargo, la harían cambiar de parecer.



Este 11 de mayo, en el marco de los Billboard Music Awards y a punto de celebrar los 20 años de su publicación, Celine Dion volverá a cantar en una gala en vivo (la presentación más icónica es la de los Oscar de 1998), 'My Heart Will Go On'.



EL COMERCIO (Perú) / GDA