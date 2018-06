Piso 21 prueba que se puede ser urbano y a la vez romántico

Hijos de padres que oían música romántica y del florecimiento del género urbano en Medellín, ciudad donde crecieron, los integrantes de Piso 21 encontraron su sonido al unir estas dos influencias.



Con el respaldo del éxito de la canción Me llamas -que fue la banda sonora de la telenovela La ley del corazón-, la agrupación Piso 21 está presentando su nuevo álbum, titulado 'Ubuntu'. La canción que se estrenó a la par es La vida sin ti.

Dim (David Escobar), uno de sus integrantes, explica que el video de esta canción, grabado en Guatemala, es una metáfora de la forma como cuatro músicos paisas (Llane, Pablito y El Profe, además de él) se unieron para conformar Piso 21.



Según Dim, el video muestra la esencia del grupo: “Una banda de pop que fusiona la balada, lo romántico con los ritmos urbanos. Siendo cada uno de mundos diferentes, nos juntó la música”.



En simultánea, Pablo Alborán presentó una canción con ellos, La llave. Las colaboraciones con artistas de todas las tallas son otra constante de Piso 21: su álbum tiene invitados que van desde Fonseca hasta Zion & Lenox.

Dim habló sobre esto, en entrevista con EL TIEMPO: “Ubuntu es una filosofía adoptada por Nelson Mandela. La retomamos porque la vivimos: somos a través de los demás. Somos cuatro, pero nadie es el líder, todos somos porque el otro es. En nuestros discos participan muchos productores, desde Julio Reyes Copello hasta Ben Billions, que trabajó con Beyonce”.

¿Cómo llegaron a estos productores? En otras épocas acercarse a estas figuras parecía imposible...



De manera natural. Siempre tuvimos claro que haríamos un disco con el sonido que nos identifica a nosotros más allá del de un productor. Queríamos un sonido de los cuatro, con la armonía de voz, composiciones y guitarras de Piso 21.



Ahora, el interés en el fenómeno de la música latina que se refleja en canciones como Despacito, que dejaron de ser locales para ser mundiales, hace que no solo los latinos estemos interesados en trabajar con ellos, sino que los productores de música anglo también quieren hacer cosas con nosotros. Esto es de parte y parte, la música es cada vez más global, el espectro para nosotros se vuelve cada vez más amplio. Ahora, por ejemplo, nos vamos de gira por Italia, Inglaterra y otros países. Nos están pasando cosas muy grandes.



Si es un cambio importante en la música. Generaciones anteriores, incluso de Shakira y Juanes, no salían al exterior antes de estar consagrados en el país...



Esos artistas, como Shakira, Juanes, Carlos Vives, Fonseca y el mismo J Balvin nos han enseñado que se puede mirar un poco más lejos, más allá de lo evidente. Nos enseñaron a creer que se puede ser mundiales, soñar en grande. La música ahora es la oportunidad de compartir porque antes no era tan fácil hacer colaboraciones. Ahora, es la mejor manera de sumar. Gracias a ellos, para nosotros, ahora la bomba es más grande, nos estamos dando cuenta de que si no nos ponemos límites en nuestra cabeza se puede volar más alto.



¿Cómo es el coctel de Piso 21 entre pop y urbano?

Desde el 2007, la primera canción que grabamos fue con un artista urbano. Siempre estuvimos influidos por las cosas que oíamos de nuestros padres, como Armando Manzanero, Luis Miguel y Sin Bandera, y por nuestro entorno de jóvenes que oíamos Héctor & Tito, Tego Calderón, Daddy Yankee. Medellín es la capital del reguetón en Colombia, muchos reguetoneros iniciaron allí su internacionalización, hacían allí sus primeros conciertos de estadio. Vivimos eso. Así que buscando un sonido propio, hicimos música que refleja esta historia nuestra, con artistas como Nicky Jam, que mostraban la posibilidad de ser románticos dentro de lo urbano, porque no solo es reguetón, experimentamos también con dance hall, R&B y muchas otras vertientes.

Así que buscan mostrar qué tan romántico puede ser lo urbano...



¡Totalmente! El reguetón y el pop, todos los géneros pueden ser románticos. Es nuestro contexto. Crecimos en un ambiente en donde nuestras mamás fueron cabezas de familia, personas que nos mostraron que se debe hablar lo bonito de las relaciones y, aunque a veces haya formas más picantes, se pueden decir en buenas palabras. Esto desde cada sonido puede quedar bien.



Además de muchos productores, ustedes han hecho colaboraciones o grabaciones en conjunto con numerosos artistas invitados. ¿Cómo fueron llegando?



'Versos de Neruda' la grabamos junto con Fonseca y Xantos, un artista de República Dominicana que creció en Puerto Rico. Desde que compusimos esa canción, estábamos pensando en un sonido más hacia el vallenato. Sabíamos que necesitábamos a un artista que pudiera darle el toque colombiano que buscábamos. Siempre quisimos hacer algo con Fonseca, pero no teníamos la canción adecuada, pero con esta fue cuestión de encontrarnos y decirle, tenemos esto, queremos que lo veas, creemos que puede quedar bien con tu voz, si te gusta, móntate ahí. Él la oyó y se enamoró.



También está Paulo Londra, en Te amo. Es un artista argentino que oímos por redes sociales, se siente la química, es una de unas canciones que más aclaman en los shows. Cada colaboracion tiene su historia. Lo que nos une es la buena música y un sentimiento similar: creer que la música conecta y que si esto ocurre pueden pasar muchas cosas.



Lanzamos, la semana pasada, la canción La llave, con Pablo Alborán. La lanzó él. Siempre lo vimos como una eminencia, seguimos viéndolo así, pero descubrimos que es especialmente sensible, que vive la música como nosotros y cuando le dijimos: "Tenemos que hacer una canción". Nos presentó La llave. Fue una canción en la que quisimos mostrar los dos universos, el de Piso 21 y el de Pablo.

Si tuvieran que elegir, cuáles serían sus canciones históricas... seguramente 'Me llamas' sería una...



Me llamas llegó en un momento increíble de nuestra carrera, con un sonido que mucha gente puede reconocer como Piso 21. Nos dio a conocer en el mundo. Vino de la mano de Nicky Jam, porque comenzamos a escribirla con él. Tenía toque urbano, pero queríamos algo urbano pop. Fue nuestra primera canción para Warner Music. Después se sumó la versión en colaboración con Maluma. Le dijimos: "Vamos a hacerla porque creemos que las canciones buenas, con vos, se pueden volver mundiales". Y a él le encantó la idea.



Otra canción importante es Déjala que vuelva, es esa a la que uno le tiene fe porque se hace con un artista nuevo. Pero si me preguntan una que nos cambie la vida, creo que no está escrita porque nos faltan momentos, nos falta conquistar el público anglo. Hemos tenido la oportunidad con canciones como Besándote, pero tenemos más para dar. Trabajamos con gente que cree en nosotros y tiene sueños parecidos, creemos que todo se puede lograr. Así que soñamos con colaborar con Bruno Mars o estar en un Grammy anglo. Este es un disco al que le metimos el corazón.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

EL TIEMPO@Lilangmartin