El rapero estadounidense Kendrick Lamar lanza nuevo disco

14 de abril 2017 , 10:25 a.m.

El rapero estadounidense Kendrick Lamar, gran vencedor en la última edición de los premios Grammy, ha publicado este viernes de forma sorpresiva en las plataformas digitales de música en 'streaming' su nuevo disco, 'DAMN'.

El disco se compone de catorce cortes y en él colaboran artistas como Rihanna -en la canción 'Loyalty'-, U2 -en 'XXX'- y Zacari -en el corte 'Love'-.



El pasado 11 de abril, el propio Lamar había publicado imágenes de las fotografías de portada del disco, y este viernes confirmó en su cuenta de twitter el lanzamiento del disco.



Con solo 28 años y tres discos en el mercado, Lamar se convirtió en un fenómeno musical de éxito global en 2015 con "To Pimp A Butterfly", que además de ser alabado de forma unánime por la crítica por su audacia y complejidad musical y literaria también cosechó un gran éxito entre el público.



En la pasada 58 edición de los premios Grammy, celebrados en Los Ángeles, Lamar fue el artista más galardonado al recibir cinco gramófonos, incluyendo los de mejor álbum de rap por "To Pimp Up a Butterfly" y mejor canción de rap por "Alright".



EFE