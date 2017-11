La colombiana Karol G supera a Shakira en lista de Billboard

La cantante colombiana de trap y reguetón Karol G debutó en la lista Top Latin Albums de Billboard en el segundo lugar, por encima de ‘El Dorado’ de Shakira y superada solamente por el álbum ‘Odisea’ del reguetonero boricua Ozuna, quien logra esa posición por décima semana consecutiva.



El disco con el que Karol G debuta en esta lista es ‘Unstoppable’. Otro colombiano en los primeros 10 puestos de la lista es J Balvin, quien ocupa el octavo lugar con ‘Energía’, y pierde una posición respecto a la semana anterior.

Karol G es una de las principales voces femeninas en la música urbana actual de América Latina. “Aunque mi sonido evolucione y haga ‘trap’, sigo siendo Karol G, y con mi música quiero dejar bien parada a la mujer”, dijo a EL TIEMPO en octubre, respecto a las polémicas letras del género.



No obstante, se ha generado una polémica por la letra de la canción ‘Ahora me llama’, en colaboración con Bad Bunny, por frases como “yo tengo una colombiana y se lo meto entero”. Ese fragmento en particular no lo canta la colombiana sino el rapero puertorriqueño, explica ella, cuyo nombre es Carolina Giraldo.



Esta, de hecho, es la pregunta del día en La W Radio.



“Yo sabía lo que haríamos con la canción”, dijo Karol G este viernes en entrevista con esa emisora. También aseguró que el género está evolucionando y que “viene un momento muy positivo para las mujeres”.



Por otro lado, en la lista Hot 100, también de Billboard, la canción ‘Mi gente’ de J Balvin sigue en el top 10. Bajó del puesto octavo al noveno, pero sigue siendo la primera en Hot Latin Songs, Latin Airplay, Latin Streaming Songs y Latin Pop Airplay, por quinta semana consecutiva.



ELTIEMPO.COM con EFE