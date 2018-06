‘Tardé en darme cuenta de que no es lo mismo una canción que un poema’

Sentada en un sillón al fondo de la librería Eterna Cadencia, en Palermo, Buenos Aires, Julieta Venegas lee ‘Jane Eyre’, de Charlotte Brontë. La novela publicada en 1847 es uno de los títulos que la cantante mexicana eligió para compartir con el público en la clase magistral de la temporada 2018 del Ciclo de Letras del Centro Cultural San Martín.



En la charla ‘Mi vida como lectora’, Venegas interpreta algunas de sus canciones y lee fragmentos de los textos que marcaron su experiencia como lectora. “Jane Eyre es un libro muy importante para mí. Como dicen los adultos cuando quieren que un niño lea: ‘Algún día vas a encontrar un libro en el que te veas reflejado’. Eso me pasó a mí con ‘Jane Eyre’ ”.

¿Cómo se inicia su vida como lectora?



La literatura ha sido una constante en mi vida. Comencé a leer casi de casualidad. En mi casa no había muchos libros, pero era un hogar muy musical. En un momento quería ser maestra de literatura. Pero a mi papá no le pareció una buena idea que estudiara Letras. Música, tampoco. Pero entre una y otra, prefirió música. No sé por qué. Supongo que le parecía más factible.



¿Cómo desarrolló su amor por la lectura?



Yo leía lo que se me pusiera enfrente. Cuando descubrí que un papel te podía hacer imaginar cosas, te podía contar una historia, me volví loca y compulsiva. Leía desde basura y ‘bestsellers’ hasta lo más raro. Con el tiempo empecé a encontrar lo que me gustaba, a construir mi gusto. Todo es parte de un proceso constante: mi composición de canciones, mi manera de leer. Siento la misma pasión por la literatura que por la música. Siempre han estado muy unidas en mi vida.



¿Y por la poesía?



No la descubrí en el inicio. Llevo más tiempo leyendo narrativa. La poesía tuvo que hacerse su espacio y, para disfrutarla, tuve que desligarla de las canciones. Me tomó muchos años darme cuenta de que no es lo mismo una canción que un poema. Ahora le doy su lugar y me encanta.



Usted es admiradora de Juan Rulfo. ¿En qué etapa de su vida descubrió su obra?



Rulfo siempre está. Si me hicieran una radiografía como lectora, no debería faltar. Llegó a mi vida cerca de los 20 años, cuando llegué a la Ciudad de México, donde se completó mi crecimiento emocional. Ya venía leyendo autores mexicanos en Tijuana, donde nací y crecí, pero ubico a Rulfo en mi relación con la ciudad y con mi vida adulta. En Tijuana estás en la frontera, y la cultura tiene más que ver con Estados Unidos.



¿Qué otros autores la conmueven?



Clarice Lispector es un referente. Siempre he sido de leer clásicos: Dostoievski, Dickens, que me hizo reír y llorar la primera vez que lo leí. También me encanta Henry James. De los mexicanos, además de Rulfo, Rosario Castellanos es otro referente. Fue la primera poeta que leí y la sigo descubriendo. Me reencuentro con ella en diferentes momentos. Escribe desde la posición de una mujer que se enfrenta a todos los miedos, a la muerte, al fin de la pareja, al ser mujer. Su poesía es tremenda. Elena Garro también fue muy importante cuando llegué a la Ciudad de México.



¿Considera que escribir letras de canciones es hacer literatura?



No. Al leer poesía, descubrí que los versos se sostienen de otra manera. La música te engaña un poco porque la melodía puede decir algo diferente que la letra. Es otro proceso. Para mí hay un balance al que tiene que llegar la canción. No creo ni en musicalizar poemas ni en rellenar con letra una melodía. Me gusta componer letra y música al mismo tiempo. Ahora estoy en un momento de cámara lenta: parto de una idea y me doy mi tiempo para trabajar la letra y la lírica. No quiero repetirme ni repetir recursos.



La idea inicial que le inspira una canción ¿tiene que ver con experiencias personales?



Mis canciones tocan cosas que me han pasado o algo que puedo sentir como mío, tiene que ser una experiencia con la que me pueda identificar. No sé escribir en tercera persona sobre algo que no conozco. Incluso cuando hago canciones para películas, me gusta adentrarme en la historia, leer el guion o el libro, hablar con el director. Necesito sentir que puedo ser ese personaje. Así surgen mis canciones. No cuento anécdotas, pero necesito meterme en esa piel, contar como si lo hubiera vivido. Me reconozco en todo lo que digo.



¿Qué títulos y autores escogería para una charla musical?



La creación es difícil de esquematizar, pero puedo expresarlo con canciones y con lo que me despiertan ciertos libros. Una canción propia, ‘Ese camino’, que habla de la infancia. Me inspira la serie ‘Mi lucha’, del noruego Karl Ove Knausgård, que me removió cosas sobre mi niñez y mi adolescencia. La italiana Elsa Morante y su libro ‘Mentira y sortilegio’, que me fascina. Me gusta la idea de hablar de autores que tal vez no sean tan conocidos, como el rumano Mircea Cartarescu, que me tiene completamente enloquecida. Su novela ‘Solenoide’, que publicó Impedimenta en España en el 2017, es una obra maestra. Un novelón denso, precioso y horrible al mismo tiempo. No quiero contarlo desde un lugar solemne, sino como una recomendación a un amigo: “Este libro me volvió loca y me hizo pensar si yo estoy loca”.



¿Qué tiene que tener un libro para que le genere algo así?



Soy muy de piel y muy curiosa. Necesito leer todo. En las giras, siempre voy a librerías y cargo libros en los viajes. Me gustan las novelas bien desarrolladas, los novelones muy exigentes. Me involucro emocionalmente. Por ejemplo, ‘Vida y destino’, de Vasili Grossman, es otro libro que me encantó. Tiene algo de la tragedia humana que me conmueve mucho. Buscando libros para la charla, me di cuenta de que mis favoritos no son libros felices. En ‘Mentira y sortilegio’ no hay un personaje feliz. Todos tienen unas vidas superfrustradas. Estoy muy lejos de la novela rosa.



NATALIA BLANC

LA NACIÓN (Argentina) - GDA