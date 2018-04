Juanes está de gira en Australia y dice que prefiere cantar en español

El artista colombiano Juanes declaró en Australia, donde se encuentra de gira, que no descarta cantar en el futuro algún tema en inglés o mejor aún en 'spanglish', al tiempo que reafirmó su predilección por el español.

Juanes incluyó por primera vez un tema en inglés en el álbum 'Mis planes son amarte' (2017), pero, según aclaró antes de su concierto en Sídney, respondió más bien a "un experimento" y a "un reto personal de hacer una cosa" en ese idioma y no a un paso para entrar al mercado anglosajón.



"Creo que sigue siendo muy importante para mi cantar en español, me hace sentir muy conectado con mi esencia pero también aprendiendo mejor el idioma tal vez si pueda arriesgarme a hacer un par de cosas en 'spanglish' u otra canción en inglés.

Eventualmente lo haría pero no en un plan serio", precisó el cantautor y músico de Antioquia.



El año pasado Juanes colaboró con el artista estadounidense Logic en un tema bilingüe dedicado a la prevención contra el suicidio, una fórmula que considera ideal para trabajar con artistas anglosajones.



"Poder mezclar los idiomas funciona mucho", destacó el afamado intérprete de 'A dios le pido' al recordar que la música latinoamericana se va expandiendo cada vez más internacionalmente.

A sus 45 años no teme que la fuente de creatividad se le agote mientras siga experimentando con la música y sus sentimientos "Aunque tenga 50, 60, 70 (años) creo que seguiré experimentando. Tengo libertad y más claridad de lo que quiero hacer y no quiero hacer", dijo Juanes, y afirmó que la prioridad de su trabajo no es ganar premios como los Grammy, aunque acumule decenas de galardones.



En esta su segunda visita a Australia en menos de seis meses, Juanes no solamente tiene ganado al mercado hispanoamericano, una comunidad creciente en el país oceánico con la continua llegada de estudiantes internacionales y profesionales jóvenes, sino también conquista al público de otras nacionalidades.



El viernes y sábado pasado ofreció dos conciertos en los que la gente bailó sus canciones en el popular festival Bluesfest, organizado en la playa bohemia de Byron Bay, situada en el noreste australiano. "Me sorprendí mucho, estaba un poco asustado porque llegas a un lugar en donde el público no es el tuyo al cien por cien. Fue espectacular. La gente aceptó muy bien, bailaba todas las canciones y obviamente había un público latino que estuvo firme con nosotros", confesó el músico.



El autor de 'Fíjate bien' (2000) toca este lunes ante el público de Sídney, donde sus admiradores latinoamericanos, especialmente colombianos, comenzaron a congregarse en la puerta del teatro horas antes de su presentación. El miércoles ofrece su último concierto de esta gira australiana, en Melbourne.



EFE