‘Balsa de fuego’, la nueva novela de Juan Carlos Garay

A principios de los años 70, se conformó un grupo de músicos que acompañaba a Leonor González Mina en sus giras europeas. Cuando no se encontraban de viaje con la ‘Negra Grande de Colombia’, estos artistas se presentaban con el nombre de Columna de Fuego.



Lo interesante de estos músicos es que en un momento impensable se atrevieron a comenzar a fusionar el rock con los ritmos autóctonos colombianos. Tristemente, como anota el escritor y crítico musical Juan Carlos Garay, “el grupo no duró mucho, no pasaron del primer disco, pero tenían un sonido roquero, con mucha influencia del folclor. Fueron unos adelantados a su tiempo”. Justamente ese pudo ser su mismo verdugo.

Inspirado en esta imagen, Garay comenzó a tejer la trama de su novela ‘Balsa de fuego’, en la que rinde homenaje a esa corriente novedosa de grupos que, años más tarde, retomaron los pasos de esos pioneros que fueron Columna de Fuego.



La historia se ubica en un momento más cercano en el tiempo cuando el protagonista, Sebastián, un joven bajista bogotano de 20 años, decide emprender un viaje a la India, en un intento por encontrar su esencia espiritual.



“Él tiene unas inquietudes muy fuertes hacia el ‘heavy metal’, pero que por varios sucesos que va a tener que afrontar se va a encontrar con otras músicas. En la India tiene un despertar espiritual y luego, cuando regresa a Colombia, decide adoptar más el folclor dentro del sonido de su música, y por ahí de paso cambia el rumbo de la música colombiana”, comenta Garay.



La novela es un reflejo de la fortuna que tienen la gran mayoría de los periodistas musicales de hoy de ser testigos de primera mano de una época muy interesante en el desarrollo musical colombiano. En ese sentido, el libro recoge ese momento de propuestas novedosas, que se atrevieron a pisar terrenos sonoros que prácticamente eran considerados “sagrados”.



Así comenzaron a surgir bandas como 1.280 almas, La mojarra eléctrica, Curupira, Puerto Candelaria (más conectados con el jazz) o incluso una orquesta como La 33, que empezaron a mezclarle al rock elementos de la cumbia, del currulao y otros ritmos.



“Yo creo que pertenecemos a una generación que por primera vez apreció lo propio. En los años 80, el rock copiaba el modelo estadounidense o a veces británico. Pero llegan los noventa, donde algo sucede: aparecen los dos discos de Carlos Vives (‘Clásicos de la provincia’ y ‘La tierra del olvido’) y llega importado de Inglaterra el disco ‘La candela viva’ de Totó la Momposina, producido por Peter Gabriel. Todas esas cosas nos mostraron que nuestra raíz, nuestro acervo era muy valioso. Pero casi que tuvieron que mostrárnoslo desde afuera”, explica. A esta tendencia, anota el autor, se unieron tres elementos que fueron definitivos: la aparición del artista independiente, la curiosidad por lo propio y el ímpetu de los jóvenes, cuando los sellos disqueros grandes empiezan a perder poder. Gracias, en parte, a la tecnología y a la facilidad de crear estudios de grabación caseros.



Con tres novelas publicadas (‘La nostalgia del melómano’, ‘La canción de la luna’ y, ahora, ‘Balsa de Fuego’), Garay acepta que la literatura y el periodismo fueron un refugio que le permitieron hacer realidad el sueño frustrado de ser músico.



“Yo siento que hay algo de músico frustrado, digamos, bien canalizado. Porque yo en un momento dado de la adolescencia quería ser guitarrista. Y me faltó, creo, persistencia y disciplina. Pero descubrí que tenía una facilidad para la escritura y que esa pasión por la música podía expresarla a través de la carrera literaria”, comenta.



Anota con humor que a esa necesidad inmadura de querer ser Eric Clapton de la noche a la mañana, dio con un profesor que, aunque bien intencionado, no tenía claras algunas cosas. “La primera canción que me enseñó fue ‘Yo también tuve 20 años’, a mis 13 años. Entonces, es un repertorio que no lograba llegarme”, dice.



Garay apela a una linda imagen para comparar sus dos pasiones, por la música y la escritura, que explica con algunas similitudes. “Por ejemplo, lo que en música son los compases, las pulsaciones que ayudan a que la música se subdivida, en la escritura vendrían siendo los signos de puntuación”, dice.



Y pone como ejemplo las palabras del escritor estadounidense Jack Kerouac, cuya influencia en la obra de Garay ha sido definitiva. “Él decía que no se sentía un escritor sino un saxofonista de la narrativa. Y él pensaba, cuando escribía en términos de respiración, ¿por qué el saxofón y no el piano, por ejemplo? Porque justamente, los instrumentos de viento llegan hasta donde llegan tu capacidad pulmonar. Eso quiere decir que una frase demasiado larga no sirve. Él escribía como respirando, lo que me enseñó mucho”, concluye el autor.

Guiño al periodismo

Juan Carlos Garay también hace un guiño, en su nueva novela, a su profesión. “La novela está muy influenciada por mi labor periodística alrededor de la música. De hecho, el narrador de la novela es un periodista que tiene que cubrir la escena musical colombiana”, explica.



CARLOS RESTREPO

Cultura y Entretenimiento