José Delgado trae a Colombia la fusión del folclor venezolano

Cuenta con cinco álbumes en su carrera, los suficientes para haberse convertido en un artista popular en la radio y en otros medios. A eso, José Delgado le suma una imagen fresca y atractiva. Sin embargo, su música se mueve por caminos más selectivos o de nicho.



“El no tener un género definido a veces dificulta la difusión de tu música. La gente te pregunta: ‘Eres jazzista? ¿Eres salsero? ¿Folclorista?’ Al final, eso me tiene sin cuidado, aunque el mercado siempre busca clasificarte. Yo me he ido por el lado del eclecticismo, lo tengo como una bandera”, explica el cantante y compositor venezolano, quien conversó con EL TIEMPO a su llegada a Bogotá.

El artista visita el país con su gira Acústico Caribe, que incluye dos conciertos en Bogotá este miércoles: en la Librería Tornamesa (6 p. m., 20.000 pesos) y en Galería Café Libro de la 93 (al lado de Lucio Feuillet, a las 8 p. m., boletas: 10.000 pesos).



En Medellín se presentará el jueves en Luna Moré Café (8:30 p. m., 15.000 pesos), y el viernes en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia (7 p. m.) y en el Café Teatro del Pablo Tobón (9:30 p. m.).



Durante 12 años de trayectoria, Delgado ha logrado una rica mezcla entre lo autóctono del folclor de su país con instrumentos y estilos de géneros como el ‘rock and roll’, el ‘jazz’, el pop o el ‘blues’.



“Me intereso en la gente que está detrás, que se encarga de escribir la poesía y de conservar el refranero típico para que no desaparezca. Sin ningún tipo de complejo, mezclo los sonidos originales de Venezuela: una malagueña, una fulía (ritmo de la costa) o un joropo tuyero (propio de los estados de Aragua y Miranda), con géneros foráneos”, agrega el compositor, que en el 2016 presentó ‘Algo’, su más reciente álbum.



“La música es una excusa, sirve para encontrarnos, para poner en el mismo lugar todas las ideas”, agrega Delgado.



En su repertorio en vivo, el intérprete alterna temas de sus producciones discográficas y canciones inéditas: “Me gusta compartirlas con el público; la retroalimentación es distinta. Y como no tengo una disquera prohibiéndome hacerlo, pues lo hago y lo disfruto”, dice.

