Jorge Volpi se llevó el Alfaguara de Novela

Con 'Una novela criminal', el escritor mexicano Jorge Volpi ganó la edición 21 del Premio Alfaguara de Novela. Volpi se hace acreedor de una bolsa de 175.000 dólares (unos 497 millones de pesos), una escultura y la publicación del libro en toda Hispanoamérica.

Según informó el jurado en su acta, durante el anunció del premio ayer, desde Madrid, Volpi da vida a un relato de ficción inspirado en el caso Cassez-Vallarta, que durante años conmocionó a la sociedad mexicana y llegó a generar un incidente diplomático entre Francia y México. Una obra que –como dice el autor– transita los terrenos de la posverdad, tan protagónicos en el mundo actual.



“Rompiendo con todas las convenciones del género, el autor coloca al lector y a la realidad frente a frente, sin intermediarios. En esta historia, el narrador es tan solo el ojo que se pasea sobre los hechos y los ordena. Su mirada es la pregunta, aquí no hay respuestas, solo la perplejidad de lo real”, anota el jurado.



El filósofo Fernando Savater presidió el jurado de esta entrega, que estuvo integrado también por los escritores Mathias Enard y Sergio del Molino, la directora de cine Claudia Llosa, el director de Librerías Gandhi (México), Emilio Achar, y Pilar Reyes (con voz pero sin voto), directora editorial de Alfaguara.



En rueda de prensa en directo para todos los medios de la región, Volpi adelantó que se trata de una novela que se aleja de la ficción, con un género un poco extraño que cabalga entre la literatura y el periodismo.



“Si algo siempre me ha gustado de la literatura es romper esas fronteras genéricas. Por supuesto, pienso que esas fronteras son siempre asfixiantes”, explicó Volpi.

De allí que, durante el proceso de escritura, él siempre se preguntara hasta dónde podía llegar con la ficción, que le sirvió más en los momentos oscuros o de vacíos judiciales de este sonado caso de su país natal.



El autor agregó que este libro reviste una particular diferencia frente a otras obras policiacas en las que el investigador sabe lo que ha pasado en su caso, porque confía en el sistema de justicia.



“Aquí, el gran desafío de escribir el libro es que justamente no se podía creer nada de lo que dice el expediente, por las contradicciones”, comentó.



Volpi explicó que su reto como escritor fue intentar acercarse a la verdad para determinar qué pasó aquel 9 de diciembre de 2005, cuando Israel Vallarta y Florence Cassez fueron detenidos por secuestro, siendo “uno de los mayores montajes policiales”.



En ese sentido, la novela se conecta con muchas situaciones de la realidad latinoamericana, en medio de la llamada era de la posverdad.



“Sabemos que los políticos siempre han mentido. Esa es la condición de la posverdad: se puede mentir ahora, sin que a nadie parezca realmente importarle. El lenguaje se convierte en un instrumento no para decir las cosas, sino para ocultarlas”, anotó Volpi.



Y esa es, justamente, una de las características del libro. “Trata sobre cómo la autoridad policial y política en México trató de hacer hasta lo imposible para que la verdad no pudiera conocerse”.



Volpi agregó que duró varios años investigando el expediente del proceso y habló con los protagonistas del caso, que son los “auténticos héroes de esta historia”, como los periodistas que descubrieron las primeras irregularidades.



Una novela criminal se impuso a los 580 manuscritos que se recibieron para esta edición, de España (261), Argentina (88), Colombia (69), México (62), Estados Unidos (45), Perú (22), Chile (21) y Uruguay (12).



Una de las razones por las cuales se adelantó el anunció de este galardón para los primeros meses del año, según informó Alfaguara, es para que el ganador pueda visitar el circuito de ferias del libro de América Latina, como la de Bogotá y la de Argentina, entre otras. La idea es que el libro se publique en los primeros días de marzo.



En las ediciones precedentes, la literatura colombiana fue reconocida con este galardón por las novelas El mundo de afuera (2014), de Jorge Franco; El ruido de las cosas al caer (2011), de Juan Gabriel Vásquez, y Delirio (2004), de Laura Restrepo.



CARLOS RESTREPO

EL TIEMPO​@Restrebooks