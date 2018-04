Jorge Drexler presenta su último álbum, ‘Salvavidas de Hielo’

01 de abril 2018 , 12:40 a.m.

01 de abril 2018 , 12:40 a.m.

¿Cómo se construye un álbum usando un solo instrumento? Esa fue la pregunta que se planteó el cantautor uruguayo Jorge Drexler cuando empezó a trabajar en ‘Salvavidas de Hielo’ (2017), su última producción discográfica.



“A mí siempre me ha gustado plantearme un desafío en los discos, algo que me motive y me haga sentir que estoy en un territorio nuevo”, le contó el artista a EL TIEMPO vía telefónica. “El reto en este disco fue la limitación, porque en un mundo donde uno tiene acceso a todo a un clic de distancia, limitar las fuentes de sonido de un álbum a una sola para mí era necesario”.

Drexler tomó la guitarra, su compañera en más de una decena de trabajos discográficos, y decidió voltearla una y mil veces para encontrar nuevas formas de emitir sonidos.



El artista aguzó su oído y dejó que las seis cuerdas y su caja de madera cobraran un nuevo papel y que, en vez de ser solo transmisoras de melodías, se transformaran en creadoras de percusión, por ejemplo. El resultado de ese experimento fue una producción de 11 canciones con la guitarra como única fuente sonora, además de las voces.



“Como decía Ígor Stravinsky, compositor ruso: ‘Cuando más me limito, más me libero’, porque creo que las limitaciones en el punto de partida de un acto creativo siempre obligan a desarrollar la imaginación”, añadió. Pero los límites sonoros son apenas perceptibles en el álbum; la versatilidad de Drexler permite que cada canción adopte un sonido particular y los temas hablen libremente, en un tapete tejido por los sonidos del instrumento.



El álbum despegó con ‘Quimera’, la primera canción que Drexler grabó y un llamado a la que, para él, es la quimera por excelencia: la inspiración. “ ‘Quimera’ les abrió la puerta a las demás canciones y es una meta-canción; es decir, una canción sobre el acto de escribir canciones”, dijo.

Era explicarles a las musas y a

la inspiración que yo estaba ahí de vuelta, que quería escribir y seguir buscándolas la vida entera FACEBOOK

TWITTER

“Era como explicarles a las musas y a la inspiración que yo estaba ahí de vuelta y quería escribir, que quería buscarlas y tenía un compromiso con ellas para seguir buscándolas la vida entera”, añadió, como si estuviera hablando de un par de mujeres que sostuvieran en sus manos el don de la creatividad y fueran ellas quienes tuvieran la potestad de soplar sobre él un poco de esa magia artística.



Lo bueno es que parece que el llamado de Drexler funcionó y ellas decidieron bendecirlo, pues el álbum continúa un recorrido marcado por el amor y el agradecimiento a viejas amistades, como en ‘Pongamos que hablo de Martínez’.

Una dedicación

El artista le dedicó esa canción a uno de sus mentores musicales y quien lo invitó a vivir en España hace más de 20 años. Un poco en código, Drexler retrata visos de esa amistad y revela la admiración que siente por el maestro Joaquín Sabina (cuyo primer apellido realmente es Martínez).



“Te debo la ‘Milonga del moro judío’ y otra turné por el Madrid de los excesos, donde aprendí a domar más de cien desvaríos y a robar más de mil besos. Tengo el detalle de camuflar tu apellido, y quien lo quiera adivinar, que lo adivine. Para nombrar a quien estoy agradeciendo, pongamos que hablo de Martínez”, entona Drexler en el corte, lleno de camaradería.



Además de honrar a un gran hombre, quiso reconocer a brillantes mujeres, tanto en las canciones como en los videos que las vistieron. Una de ellas es Lorena Ramírez, corredora indígena del pueblo rarámuri del norte de México. Es quien protagoniza el video de la canción ‘Movimiento’.



“Estábamos en México grabando el disco cuando una mañana me levanté y leí en la prensa que una mujer indígena tarahumara había ganado una maratón de 100 kilómetros corriendo en sandalias y en su traje tradicional”, dijo Drexler refiriéndose a Ramírez.



“Me pareció tan linda la noticia que empecé todo un movimiento para intentar contactarla y para que estuviera en el video. Nunca pensé que lo fuera a conseguir, pero tuve la suerte de dar con el director Lorenzo Hagerman, quien tenía el contacto por casualidad. Él pudo ir hasta la sierra Tarahumara, un sitio peligroso y de difícil acceso, y la grabó allí”, añadió el artista.



Vocalistas potentes como Natalia Lafourcade, Mon Laferte y Julieta Venegas también fueron algunas de las mujeres poderosas que acompañaron al artista.



“Aunque tenemos mucha diferencia de edad, yo me siento parte de esa misma camada de músicos a quienes les interesa profundizar en la canción en español y quienes buscan ampliar sus límites en cada territorio. Ellas se toman muy en serio su trabajo, todas son grandes compositoras, artistas completas y grandes intérpretes”, contó.

Una oda al silencio

El proceso de creación del álbum conllevó, además de mucha exploración, momentos de introspección y distancia frente a las distracciones del mundo exterior. En ese proceso, Drexler le rindió una oda al silencio como bien primordial, alabó cada mecanismo mediante el cual se manifiesta el amor y se despidió de las causas perdidas.



“El silencio es un bien escaso en esta sociedad. Vivimos en un mundo de excesos, tenemos más música que la que podemos escuchar, más libros que los que vamos a leer y más ropa que la que necesitamos. Igual que las limitaciones en la fuente de sonido, para mí también son importantes las limitaciones en la atención. Es importante, por lo menos para mí, tener silencio y detener por un momento las cataratas de información”, dijo el uruguayo.



Jorge Drexler, un favorito absoluto del público colombiano, volverá a presentarse el 5 y el 6 de abril en Bogotá y Medellín, respectivamente. El escenario en la capital será el teatro Jorge Eliécer Gaitán, mientras que en Medellín será el teatro Metropolitano.



Los conciertos estarán muy concentrados en la guitarra, pero tendrán una presencia aún mayor de la guitarra eléctrica que en el disco. “Es un espectáculo un poco más enérgico, porque hay cosas que funcionan bien en el álbum y otras que funcionan mejor en directo. Habrá guitarras percutidas y a ratos usaremos bajo y batería, así no estén en el disco”, contó el artista.



Si escuchar el álbum es una experiencia en sí misma, verlo en vivo será un testimonio de cómo los límites para Drexler no son más que propulsiones hacia un horizonte infinito de música. Mientras tanto, la pregunta es: ¿cuál será el próximo reto al que se enfrentará el ganador de un premio Óscar y dos Grammy Latinos?

Dónde y cuándo

En Bogotá, el artista uruguayo se presentará en el teatro Jorge Eliécer Gaitán (carrera 7.ª n.° 22-47) a las 8 p. m. En Medellín, el concierto será en el teatro Metropolitano (calle 41 n.° 57-30) a las 8 p. m. La boletería está disponible en vive.tuboleta.com desde $ 160.500 hasta $ 260.000.



VALERIA MURCIA VALDÉS

EL TIEMPO

En Twitter: @ValMurcia