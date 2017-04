‘No hacemos otra cosa que seguir adelante’: Jonathan Davis

Con la voz cansada de tanto cantar y tras crear un pequeño movimiento telúrico en el Forum Karlin de Praga, el vocalista de la banda Korn, Jonathan Davis, se despidió del público, tomó un poco aire y sacó tiempo para conversar acerca del inicio de su gira latinoamericana.



A más de 9.000 kilómetros de Bogotá, y luego de sudar 16 canciones en la capital de República Checa, habló telefónicamente con EL TIEMPO acerca de lo que será su recital en el país, el próximo 17 de abril, en Chamorro Entertainment City Hall (autopista Norte n.° 153-81) y en el que también estará como invitada especial la banda caleña Electric Sasquatch.

“Me encanta la idea de salir de gira. Creo que en todos estos años no hemos perdido ese gusto de tocar nuestras canciones y experimentar ese encuentro con el público (…) ¿Sabes? Creo que esa es la razón por la que haces esto y es lo que hace que ame hacer música”, comentó Davis sobre esta nueva aventura mundial para promover su más reciente álbum, ‘The Serenity of Suffering’, y dar rienda suelta a algunas de las canciones que han marcado una carrera musical de 26 años.



“Es lo que es, hombre, vamos a dar todo en Colombia. Creo que tenemos el balance perfecto de canciones con una mezcla increíble de nuestras raíces y muchas cosas nuevas en cuanto a sonido y composición”, promete el cantante, de 46 años.



Sus palabras se amoldan fácilmente a la naturaleza de su nuevo álbum, que se mueve entre trazos melódicos cargados de cierta oscuridad emocional, ‘riffs’ de guitarras brutales y juegos de voz que pasan de la rabia a la tristeza, o la reivindicación emocional, con un sonido mecánico y envolvente.

Una creación espontánea

Ante la pregunta: “¿Es Korn el sobreviviente de un subgénero de los años 90 o el cultor de un sonido propio e identificable?”, Jonathan Davis reflexionó por unos segundos hasta que dijo que al final de “todo el grupo ha seguido en pie por la necesidad de experimentar una sensación creativa, de retarse continuamente”.



“Sabíamos desde siempre que nos interesaba hacer cosas diferentes y el sonido se fue dando así, tras probar y probar cosas, pero no sé si seamos los creadores o precursores de algo en ese sentido. Simplemente lo hicimos, pero nunca pensamos que era algo para crear una moda o un estilo y eso fue todo”, recalcó Davis, para quien la nueva gira por Latinoamérica fue también parte de esa reacción espontánea.

“Así es. Hicimos un disco y un día pensamos: tenemos nuevas canciones, así que vámonos a tocar a ver qué pasa (...). Había un precedente claro: Sabíamos que teníamos que volver a ponernos de pie y queríamos hacerlo con un disco mucho más fuerte”, insistió Davis desde la fría Praga.



La ruta no ha sido fácil para la banda, pues han pasado por ciclos de buenas y malas melodías. Pero en ese afán de transformación y relevancia, su retorno a Colombia –es su segundo concierto en el país, después de su presentación del 10 de abril del 2010, en el coliseo cubierto El Campín–, tendrá como elemento adicional ver a su guitarrista original, Brian Welch.



El músico, tras un proceso de reconversión espiritual y de alejarse de la banda durante años, decidió regresar en el 2013 a la dinámica de giras y la composición.



Davis asegura que está feliz de tocar de nuevo en Colombia. Para él, no es una frase de cajón reconocer que la audiencia nacional tiene su propia temperatura: una muy caliente.

“Creo que Colombia realmente aprecia la calidad de la música y son siempre de los que más fuerte cantan nuestras canciones”, dice con conocimiento de causa: “Ustedes de verdad se divierten”, bromea.



Esos detalles que él y sus compañeros de banda notan –hablando de las reacciones de sus fanáticos y de esa huella personal que queda después de un concierto– han sido esenciales para que no pierdan la energía que necesitan para no parar y pensar, por qué no, en el futuro.



“Esa palabra (futuro) no es otra cosa que seguir adelante (...). No sabemos cuándo vamos a estar de vuelta en casa –posiblemente sea casi en un año–, pero luego lo más seguro es que nos reunamos para ver si hacemos otro disco”, agrega, emocionado, el líder de Korn acerca de una rutina que también implica sacrificios.



“La pasamos muy bien, pero es cierto que es un trabajo duro en el que ahora puedo ver que sacrifico cosas importantes (...) como no pasar más tiempo con mi familia o mis hijos. Eso es lo más duro”, comenta en una contradicción interesante que siempre será parte de esa batalla propia y de la agrupación.

Boletería

Blind : 299.000 pesos más servicio de Tu Boleta

Follow The Leader: 179.000 pesos más servicio.

Información en: Tuboleta.com



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @AndresHoy1