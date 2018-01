Jona Camacho: aires de pop con ‘funk’ y ‘rhythm and blues’

Tan solo tiene 27 años, pero su espíritu musical refleja más de 40. El rhythm and blues y el funk son esenciales en sus composiciones, que también se alimentan del pop y el tropical house.

“Me encantan los sonidos que impusieron Steve Wonder, Marvin Gaye, Michael Jackson o Prince en las décadas de los 70 y 80. Y siempre me gustó el pop, así que, además de todo eso, esta vez me atreví con ritmos latinos que no había tocado antes”, explica Jona Camacho acerca de los matices de las cinco canciones incluidas en Sincopado Vol. 1, una producción que presentó a finales del año pasado en un EP (extended play, un formato de grabación entre el sencillo y el álbum).



Dulce vino, No fue tan real, Todo, El color y Like a Fool, además de Cada vez, su reciente lanzamiento exclusivo para plataformas de streaming, son la carta de presentación de este ibaguereño.



“He invertido mucho tiempo en los contenidos, en enriquecer la parte armónica, melódica y lírica de las canciones. He sido el distinto de la canasta, y eso me ha dejado por fuera de algunas cosas. Me siento como en una isla, pero eso me encanta”, agrega el artista respecto a la disidencia musical que han representado sus temas en la escena actual.



Camacho, cuyo nombre de pila es John Alejandro, es artista de conservatorio, graduado de las carreras de percusión y música clásica en la prestigiosa institución musical del Tolima. Su formación académica y la influencia de su familia, en la que hay intérpretes de violín, viola, clarinete y saxofón, le han servido para desarrollar una técnica propia en el momento de grabar.



“Hice el disco en un estudio casero, instrumento por instrumento. Desde muy joven me acostumbré a hacer muchas tomas de la misma canción”, dice.



Este 2018 promete hacer realidad dos de las metas más grandes de su carrera: formar parte de un concierto multitudinario y presentar varias colaboraciones. “Me genera ansiedad, ¿sabes? En este momento manejo mi música en proporciones: un 80 por ciento es tendencia y el 20 restante, el veneno que le pongo”.



