‘Soy un tipo bastante antediluviano’: Joaquín Sabina

No tiene computador. Tampoco celular. No figura en las redes sociales. Ni siquiera tiene pase de conducción. No sabe cómo sigue sobreviviendo con su música en esta época: lo anterior podría formar parte de una campaña promocional de la gira ‘Lo niego todo’, que trae de vuelta a Colombia a Joaquín Sabina.



Pero no es así. Hay una razón contundente que lo explica: “Soy un tipo bastante antediluviano”, dice Sabina, casi deletreando “antediluviano”. “Estamos hablando de música que ha pasado de una generación a otra, que se conecta de forma íntima. O al menos eso espero”, completa la frase.

El cantante y compositor español, de 68 años, además de poeta y pintor, es de esos tipos considerados como el alma de la fiesta: brillante para los apuntes de último momento, de memoria única para recordar detalles importantes y de broma constante, sobre todo, cuando se trata de burlarse de él mismo.



Desde Madrid, telefónicamente charló de lo que serán sus conciertos en Bogotá y Medellín, de su emoción al tener un nuevo trabajo tras ocho años ausente de los estudios, de aquella lista de pendientes por hacer y de su respuesta a esa adulación que críticos y medios han hecho de su carrera que ya va por cuatro décadas. Un acercamiento a Sabina, en sus propias palabras.

El temor del regreso

“La altura es lo que más me complica la vida. Pienso mucho en eso al ir Colombia, pero estoy feliz de regresar. Me emociona el clima porque aquí en Madrid estamos con un frío del demonio: ¡Está nevando! Esta maldición del cambio climático nos tiene a todos asombrados”.

La gira ‘Lo niego todo’

“Es muy especial, primero, porque la hago en solitario, después de las muchas que hice junto con Serrat. Y, luego, porque tengo una colección de canciones nuevas para enseñar y eso siempre es muy estimulante”.

Los conciertos en Colombia

“Seguirán el mismo esquema de los que hemos hecho ya por Europa y en Argentina. Pero cada país nos estimula de forma diferente y seguro que cambiaremos alguna canción al estar en Bogotá y Medellín. Pero eso solamente lo sabemos hasta casi el mismo día. El cambio es en caliente”.

Clásicos vs. Inéditos

“De las canciones nuevas cantaremos siete u ocho... no me lo vas a creer, pero no he contado cuántas canciones tiene el disco” (se ríe). Esta es la primera parte del show, pero antes de empezar a interpretar les explico a los asistentes que se van a apiadar de mí y escucharán calladitos, sin tirarme nada al escenario. Y que, a cambio de eso, les cantaré después algunos de los clásicos que ellos se saben”.

La eterna juventud

“Yo hice este álbum para rejuvenecer. Desde ‘19 días y 500 noches’ (de 1999 y una de las producciones más emblemáticas de su carrera) no sentía esa necesidad. No hay secreto para la eterna juventud, y gracias por preguntarlo. Lo que ocurre es que si se tiene un corazón joven eso ayuda. Envejecen tus músculos, tus dientes, pero el corazón no envejece mucho. Creo yo y lo cree mucha gente. Lo que pasa es que eso es muy difícil de demostrar”.

Un productor joven

“Con Leiva (como es conocido el madrileño José Miguel Conejo, de 37 años) veníamos siguiéndonos los pasos mutuamente y poco antes de empezar a grabar el disco, recibí una carta de él en la que decía que no quería morirse sin producirme un álbum. Se me encendió una lucecita y lo llamé. Él dejó todo lo que estaba haciendo, nos fuimos a una casita que tengo al lado del mar, en la provincia de Cádiz, y escribimos sin parar con una dedicación y una intensidad que yo no conocía desde ‘19 días y 500 noches’ ”.

La conexión genuina con Leiva

“Fue un hallazgo tremendo, sabes. Todo lo que tenía escrito previo a este encuentro con él, lo dejé en el baúl de las canciones que nunca serán y empezamos de cero. Fue un encuentro explosivo. Hoy, cuando nos reunimos y nos tomamos unos tragos hablamos de eso, de esos días, como dos enamorados”.

El porqué del álbum

“A lo largo de tantos años, los medios me han ido colgando sambenitos (expresión de echar a alguien una culpa que no merece), algunos, especialmente ridículos como ‘juglar del asfalto’ o ‘llega a Chile el profeta del vicio’. Pienso que me están sobrevalorando (risas). Y entonces traté de contestar con humor a todo eso. Es como sacarle la lengua al espejo; para reírse de los demás hay que empezar por reírse de uno mismo. Y no olvides que la primera canción dice: ‘Lo niego todo, incluso la verdad’ ”.

La desmitificación propia

“Es que yo no creo en los mitos. No creo en los fanáticos, creo más bien en la gente cómplice, en los que leen un libro o escuchan una canción y eso les aporta un cierto consuelo, algo muy parecido a la mejor de las amistades. En todo lo demás, no creo”.

Los pendientes

“Absolutamente todos los años de mi vida, desde hace como 30, quiero hacer una gira sosegada, tranquilita, con instrumentos acústicos donde se escucha la respiración, donde el público y yo tengamos una relación más de igual a igual...y nunca puedo (ríe de nuevo). Pero siempre está la presión de una demanda muy grande, no sé por qué, pero la hay, y uno no puede negarse a cantarle a mucha gente, porque si hiciera conciertos en lugares muy chiquiticos tendría que estar durante un mes en cada ciudad, entiendes… Cosa que sería estupenda, algo muy relajado... aunque no iría a casa nunca”.

‘Lo niego todo’: el disco más vendido en España en el 2017

“Cuando me puse a hacer este disco, igual que cuando me puse a hacer el primero de mis discos, sabía que no estaba en el mercado, que no estaba en la música de moda ni entonces ni ahora. Yo estaba muy feliz con que me consumiera un núcleo de gente lo suficientemente amplio para poder vivir, pero lo suficientemente pequeño para saberme el nombre de todos y cada uno. Luego pasó esto que dices y no tengo respuesta para eso. Yo no estoy en la radio ni en la televisión, tampoco hago campañas de ‘marketing’ ni nada que se le parezca. Para mí es un milagro. Creo que por eso respondo a ese cariño con estas giras multitudinarias, cuando me gustaría hacer otras más íntimas”.

Dónde y cuándo

* Medellín: martes 30 de enero del 2018, 8 p. m., City Hall El Rodeo. Boletas: $ 165.000 y $ 360.000



* Bogotá: jueves 1.° de febrero, 8 p. m., Chamorro Entertainment City Hall. Boletas: para socios del Club Vivamos EL TIEMPO: Platino $ 340.000, VIP $ 240.000 y General $ 150.000. Público general: Platino $ 380.000, VIP $ 280.000 y General $180.000.



SOFÍA GÓMEZ G.

EL TIEMPO

En Twitter: @s0f1c1ta