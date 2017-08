Jack Massic viaja del tropipop a la electrónica

El último concierto de la banda Sin Ánimo de Lucro se dio en la Feria de Manizales del 2015. Los integrantes del grupo, recordado por canciones como Máster en parranda, se habían separado mucho antes, así que el show era un reencuentro. Cada uno estaba ya en nuevos proyectos.



Uno de ellos, Santiago Hernández –cuya voz está presente en canciones como No dejaré que te vayas– tenía un proyecto de música electrónica en Miami, cuyo sonido lo define como tropical house (subgénero del deep house).

“Trabajaba ya con un norte claro, pero no sabía cómo llamarlo –dice–. Entonces me propuse especificar la razón del proyecto: que mi música sea masiva”. Así, de las palabras massive y music, resultó Massic, el apellido del que hoy es su seudónimo como productor de electrónica: Jack Massic, cuya cuarta canción, Always, entró hace poco a rotación en MTV Estados Unidos.



En su música no hay vestigios de Sin Ánimo de Lucro. “El grupo se acabó porque teníamos visiones musicales diferentes –relata Hernández–. Tanto, que hoy el uno está haciendo rock, el otro pop y yo, electrónica”.



¿Cómo fue su camino fuera de Sin Ánimo de Lucro?



Hubo otro proyecto, una fusión de electrónica con vallenato. Iba a ser el cantante. No se dio. Pero me quedó la inquietud por lo electrónico. Era 2012 y esta música pasaba por un buen momento gracias a David Guetta y otros DJ. No sabía del tema, me estaba graduando como arreglista y producía música acústica (además de tocar batería y piano). En el 2013 vine a Miami y estudié a distancia producción y composición de música electrónica. Después, nació Jack Massic.



¿Desde el comienzo quiso sonar como artista anglo?



La primera canción de Jack Massic salió en julio del 2016. Fue el resultado de casi tres años buscando sonido. Hubo mucha prueba y error.



La primera canción fue ‘Gravity’...



Gravity, en el 2016, presenta a Shanteé, cantante local de Miami. Tuvo buena acogida, me llevó a firmar con un sello de España. Cogió vuelo sin promoción. Me hizo ver que estoy en lo que me gusta. Después vinieron otras, hasta Always, la primera con video oficial. Salió en julio.



El video tiene un mensaje de hermandad...



Fue dirigido por Nicolás Achury, otro colombiano en Miami. Mostramos una cara diferente de la ciudad que nos ha acogido. Los videos de Miami muestran playas, yates, carros lujosos. Nos alejamos de eso y fuimos por los paisajes del barrio Liberty City. Always dice: “Siempre voy a estar aquí para ti”. Se le puede dedicar a la novia, pero lo abordamos desde el amor de dos hermanitos económicamente no tan favorecidos, que tienen el sueño de arreglar su bicicleta. Tuvo la fortuna de estar en el playlist de Vevo EDM (electronic dance music) también, además de MTV y Pandora. Después vendrá el álbum.



Hace ‘tropical house’, pero no son sonidos que en Colombia suenen como tropicales...



El género de Jack Massic es tropical house. No necesariamente es la inclusión de instrumentos típicos como tambores y congas. Es solo el nombre del género que en el 2015 cobró fuerza gracias a Kygo, un productor DJ europeo que tomando un sonido de allá lo volvió más global. Es muy de playa, lo ponen en las tardes en las piscinas. Es una cara diferente de la electrónica. Lo veo más pop, no tan energético para una discoteca.



Usted canta, ¿por qué invitar a otros?



En esta música son normales las colaboraciones. Como estoy en este proyecto como productor, estoy invitando a cantantes estadounidenses a interpretar las canciones. El inglés no es mi lengua nativa, quería que sonara natural para Estados Unidos y Europa.



¿Qué le aportó Miami a su trabajo musical?



Miami es un buen lugar, una reunión de muchas culturas. El mercado latino y la escena electrónica son muy fuertes acá. Es sede de uno de los festivales electrónicos más importantes del mundo, el Ultra, en marzo. La ubicación ayuda mucho: he podido conocer a muchos cantantes y productores de la parte americana y sigo en proyectos latinos bajo el nombre de Santiago Hernández.

El camino de Jack Massic

Van cuatro canciones: ‘Gravity’, ‘Phoenix on Fire’, ‘Hold Me Tight’ y ‘Always’. Para dar el paso a la electrónica, el artista la estudió dos años. Además ha ido a una escuela de DJ como parte de esta exploración.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

Cultura y Entretenimiento