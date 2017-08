J.K.Rowling se disculpa por una crítica hecha a Donald Trump

La escritora británica se disculpó "sin reservas" por una crítica que hizo en Twitter al presidente de Estados Unidos a quien acusó de haber "ignorado" el saludo de este menor de edad.



La autora de la exitosa saga del mago juvenil tildó de "horrible" al mandatario norteamericano cuando vio un vídeo en el que tuvo la impresión de que Trump se negaba a estrechar la mano de un niño que iba en una silla de ruedas en la Casa Blanca.

No obstante, Rowling rectificó su actitud después de leer un mensaje aclaratorio de la madre del menor, Marjorie Kelly Weer, colgado en Facebook, en el que corregía la impresión de la escritora.

Si alguien, por favor, puede hacer llegar un mensaje a J.K. Rowling: Trump no despreció a mi hijo y Monty ni siquiera estaba intentando estrechar su mano. FACEBOOK

En ese mensaje, Weer indicaba: "Si alguien, por favor, puede hacer llegar un mensaje a J.K. Rowling: Trump no despreció a mi hijo y Monty ni siquiera estaba intentando estrechar su mano".



Al leer esa aclaración, la escritora se "disculpó sin reservas" en una serie de tuits en los que señaló que "múltiples fuentes" le habían informado de que su interpretación de esa imagen no era "una representación completa o exacta de su interacción".



"Claramente he proyectado en esas imágenes mis propias sensibilidades sobre el asunto de que a la gente discapacitada se la ignore o mire por encima y si ello ha ocasionado cualquier angustia a ese niño o a su familia, me disculpo sin reservas", dijo la escritora.



Londres

EFE