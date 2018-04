‘Hace 20 años un mundo que había experimentado sola se abrió a otros’

28 de junio 2017 , 11:20 a.m.

28 de junio 2017 , 11:20 a.m.

La escritora británica tildó de "maravilloso" el impacto del alumbramiento hace 20 años de un fenómeno literario mundial, el niño mago Harry Potter, cuyo cumpleaños se celebró especialmente en Edimburgo.



"Hace hoy 20 años, un mundo que había experimentado sola se abrió de repente a otros. Ha sido maravilloso. Gracias", escribió en la red social Twitter la escritora de 51 años este lunes 26 de junio.

Joanne Kathleen Rowling vivía prácticamente en la pobreza hasta que consiguió un acuerdo -y 1.500 libras- con Bloomsbury para publicar 1.000 copias de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, su primer libro, rechazado antes por numerosas editoriales.

Los siete volúmenes de la saga acabaron traducidos a 79 lenguas, con 450 millones de ejemplares vendidos. FACEBOOK

TWITTER



Los siete volúmenes de la saga acabaron traducidos a 79 lenguas, con 450 millones de ejemplares vendidos.



"Harry Potter ha tenido un gran impacto en una generación de niños, que pasaron a estar tan obsesionados con leer que hacían colas durante horas para conseguir el siguiente libro", explicó Diana Gerald, presidenta de Book Trust, una fundación que anima a leer a los jóvenes.



Elegida mejor escritora británica viva en 2006, Rowling amasó una fortuna de 650 millones de libras (825 millones de dólares), según la lista de los más ricos del Sunday Times, gracias a su personaje.

Celebración de la Pottermania

La Biblioteca Nacional de Escocia le dedicó a Potter una exposición especial en Edimburgo, donde Rowling escribió gran parte de la novela, entre su vivienda municipal y el cercano café The Elephant House, que recibe a miles de admiradores cada año, junto con The Black Medicine Coffee Co.

Primera edición de 'Harry Potter y la piedra filosofal', con apuntes a mano de J.K. Rowling. Foto: AFP



"J. K. Rowling escribió los libros ahí enfrente, y también al final de la calle, así que es divertido disfrazarse y divertirse", dijo Francine Millard, de 47 años, visitando la biblioteca con una bufanda como las de Potter y con un buho de juguete.

The Black Medicine Coffee Co, el café donde la autora escribió parte de Harry Potter, recibe a miles de admiradores cada año. Foto: AFP



Sólo tenía 4 años cuando apareció el primer libro, pero Kimberley Best confiesa estar "obsesionada" con el mundo mágico de Rowling.

Letrero en la entrada del café. Foto: AFP



"Ha tenido una enorme influencia en mi vida, me ayudó a salir de una mala época", dijo a ante un ejemplar de la buscadísima primera edición del primer libro, lleno de notas de Rowling, expuesto en la Biblioteca Nacional gracias al préstamo de un coleccionista.



El comisario de la exposición, Graeme Hawley, dijo que Harry Potter "se convirtió en algo enormemente significativo para la edición infantil moderna, un punto de inflexión”.



Y el resto, como dicen, es historia. Bloomsbury publicó cuatro ediciones conmemorativas diferentes del primer libro con ocasión del 20º aniversario, con los colores de la escuela de magos de Hogswarth, donde están ambientadas las historias de Potter, y en numerosas escuelas del país se habló de la efeméride.

Edición conmemorativa de Harry Potter, al cumplirse 20 años de su publicación. Foto: AFP

La catedral de Saint Paul de Londres publicó un video con música de las películas basadas en el libro interpretada en este templo.



La ‘Pottermania’ dio lugar a ocho películas, libros derivados, innumerables objetos y la apertura de parques temáticos en varios países. En octubre, la Biblioteca Británica de Londres inaugurará ‘Harry Potter: A History of Magic’ (una historia de magia), con manuscritos de las obras y documentos de los archivos de Rowling, entre otras cosas.



Edimburgo

AFP