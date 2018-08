J Balvin critica a reguetoneros que buscan imitan a los 'narcos'

En los últimos días y en medio de su creciente éxito, el artista colombiano J Balvin levantó su voz a favor de temas como la homosexualidad y las enfermedades mentales. Por eso, no sorprende que este martes, en su cuenta de Instagram, haya publicado un mensaje contundente en contra de la glorificación de la cultura del narcotráfico en nuestro país y, específicamente, en la industria musical.

El artista compartió con casi 26 millones de seguidores, la imagen de un hombre que sostiene a un niño con su rostro lleno de sangre en medio de un escenario que parece ser producto de un atentado. Además, escribió un extenso mensaje en el que rechaza que el género urbano esté más "enfocado en la actitud de maleantes y narcos que en la música".



"Nací en el año 1985 en Medellín, Colombia, donde tuvo el auge el narcotráfico, de lo cual NO ME SIENTO ORGULLOSO, pero es una realidad en ese tiempo era la plena calentura en las calles y por más que lo quisieras evitar y no fueras "calle", algún amigo, conocido o familiar fueron asesinados de las formas más crueles e inhumanas", dijo en dicho mensaje.



Además, manifestó que entre sus amigos, "los más calle, "malos de verdad" ni hablan, ni se sienten orgullosos de lo que son, tampoco lo aconsejan, ni mucho menos usan redes sociales. Para mí es un chiste lo que está pasando. ¡Mejor hagamos música!", escribió en la publicación que hasta el momento tiene más de 700 mil 'me gusta' y 30 mil comentarios.

Cero respeto a todos los payasos del género, que los siguen miles de personas y lo único que tienen para brindar es una mierda de vibras FACEBOOK

TWITTER

Otros artistas del género como Tito el Bambino, Bad Bunny, Arcangel, Yandel, Jowell y Reykon se mostraron de acuerdo con el paisa, a través de los comentarios de la publicación, al igual que otros artistas como Alejandro Sanz, Mike Bahia y Luis Fonsi, entre muchos otros.



Incluso, Residente publicó en la misma red social un video de su canción 'Adentro', cuya letra critica a aquellos que se hacen llamar raperos y venden una imagen de sicarios y 'narcos'.

"Aprovechando el último post de @jbalvin el cual me pareció absolutamente necesario. Latinoamérica tiene que darle el ejemplo al mundo. No hay que imitar a los “raperitos” de USA que no saben lo que es arriesgar su vida por medio de la música para dar un mensaje como lo hizo Victor Jara por ejemplo", manifestó el artista, quien vendrá a Colombia en noviembre.

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO