Estéreo Picnic 2018: ¡Qué viva un mundo distinto!

“Siempre fuimos unos convencidos de la potencia, el poder y el talento que tiene este país en términos musicales”, contó Philippe-Siegenthaler, uno de los fundadores del Festival Estéreo Picnic y coordinador de ‘booking’ de Páramo.



Hace casi una década Siegenthaler y otros cinco amigos amantes de la música concibieron una idea descabellada (al menos para un país como Colombia). Querían aventurarse a un emprendimiento privado que se convirtiera en la versión colombiana de festivales de talla mundial como Lollapalooza y Glastonbury.



En su momento, no muchos artistas visitaban Bogotá. Había conciertos grandes pero eran esporádicos y la noción de festival estaba asociada a eventos como Rock al Parque. No había mucho más.

Persiguieron esa idea y con años de trabajo, pérdidas, ganancias y excelente música, el Estéreo Picnic se ha transformado en toda una experiencia de celebración.



El festival ha traído figuras enormes de la música internacional como Nine Inch Nails, Jack White, New Order, The Red Hot Chilli Peppers y Noel Gallagher’s High Flying Birds. Pero también ha sido una puerta inmensa para artistas nacionales emergentes que quieren darse a conocer.



“Sentimos que somos una plataforma de oportunidades para mucha gente. Para algunos de ellos ha sido un trampolín, pero sin duda el Estéreo Picnic es un espejo de lo que está pasando en el país y lo fuertes que nos hemos vuelto musicalmente”, dijo Siegenthaler.

Con un promedio de 60.000 asistentes, al menos en cada una de las últimas tres ediciones, el Estéreo Picnic es una plaza codiciada en la que artistas nacionales e internacionales quieren pisar.



La curaduría del festival parte de un trabajo en conjunto con los promotores de Lollapalooza Argentina, Chile y Brasil, pues los cuatro eventos se desarrollan casi en simultáneo.



Entre el 60 y el 70 por ciento de los artistas que llegan al festival son resultado de reuniones entre los organizadores latinoamericanos. Entre ellos evalúan qué artistas es posible traer, quiénes tienen algún éxito en el momento, qué banda realizó algún nuevo lanzamiento. Y de ahí nace la primera noción de lo que será el festival cada año.



En esta novena edición de ‘un mundo distinto’, el Estéreo Picnic traerá artistas como Gorillaz, que nunca se han presentado en Colombia, y otros que repiten en el festival, como Bomba Estéreo, Ondatrópica, Zoé, Diamante Eléctrico, Telebit y The Killers.



Para orgullo del festival y de sus asistentes, entre los más de 50 artistas que tomarán el escenario en esta edición, más de la mitad son colombianos.

Novedades en el festival

Habrá nuevos cambios este año en el evento, para que quienes asistan tengan una mejor experiencia. En esta oportunidad la entrada al Estéreo Picnic no será por la calle 224, como solía ser anteriormente. Ahora, la entrada al Parque de la 222 será por Multiparque (al norte de la calle 224) para facilitar el ingreso del público.



Por otro lado, Tigo, uno de los aliados del evento, amplificará su red 3G para llamadas y 4G para tener acceso a datos móviles, ya que usualmente la conectividad telefónica durante el evento suele colapsar. Este beneficio regirá únicamente para usuarios Tigo. Sin embargo, se habilitarán aproximadamente 5 puntos gratuitos de wi-fi en áreas separadas del festival para que el público general del Estéreo Picnic pueda acceder a ellos.



En cuanto a las soluciones de transporte se habilitarán buses, vans y el servicio del tren de la Sabana, para evitar al máximo las complicaciones en movilidad por la autopista Norte.

Los imperdibles en el Picnic

Gorillaz



Sábado 24 de marzo, segundo día, en el escenario Tigo Music. 12:00 a. m. a 1:30 a. m.



Canciones imperdibles: ‘Clint Eastwood’, ‘Feel Good Inc’ y ‘On Melancholy Hill’.



2-D (voz), Murdoc Niccals (bajo), Noodle (guitarra) y Russel Hobbs (batería) conforman la primera banda virtual que se presentará en los escenarios del Festival Estéreo Picnic y sus fanáticos no podrían estar más emocionados de verlos (así sea en pantalla).



Estos cuatro personajes son la creación de Damon Albarn (Blur) y el ilustrador británico Jamie Hewlett. Albarn es quien se ha encargado de darle voz y un sonido particular a Gorillaz, pero Hewlett es el que ha estado detrás de su característica apariencia durante las últimas dos décadas.



Gorillaz ha sido el espacio de experimentación sonora de Damon Albarn, quien con Blur fue una de las figuras prominentes del britpop en los 90. Albarn se ha permitido cruzar las aguas del hip-hop, el rock alternativo, la electrónica y toda clase de sonidos que realmente son muy difíciles de clasificar. Su primer trabajo discográfico Gorillaz se publicó en el 2001 y trajo consigo reconocimiento internacional por canciones como Clint Eastwood. Al estar detrás de la fachada de sus personajes, Albarn también se dio la libertad de tener invitados de primera para sus colaboraciones.



En sus cinco álbumes, Gorillaz ha invitado a artistas como Lou Reed, Snoop Dogg, De La Soul (quienes también se presentarán en el festival), Mick Jones y Mavis Staples. Todos tan diferentes como los experimentos sonoros en los que se ha aventurado el grupo.



The Killers



Viernes 23 de marzo, primer día, en el escenario Tigo Music. 12:15 a. m. a 1:45 a. m.



Canciones imperdibles: ‘Somebody Told Me’, ‘Mr. Brightside’ y ‘Read My Mind’.



Desde Las Vegas, Nevada, The Killers regresa al Estéreo Picnic después de una presentación impecable en el 2013 (con aparición incluida de Bernard Sumner de New Order).



El grupo liderado por Brandon Flowers está de gira con su álbum Wonderful Wonderful (2017) y presentará algunas de sus nuevas canciones como The Man, Run For Cover y Rut en esta edición del festival.



El grupo empezó sus andanzas musicales en el 2002 cuando Flowers (voz), Dave Keuning (guitarra), Mark Stoermer (bajo) y Ronnie Vannucci Jr. (batería) estaban dispersos buscando un futuro en la música en diferentes bandas. Se encontraron y tras un llamado de Keuning, tuvieron un bajista y un par de bateristas que no duraron mucho, pero finalmente con la llegada de Vannucci Jr. la banda estaba lista para poner a rodar sus ganas de hacer música.



Tras varias sesiones de garaje, The Killers ya tenía un repertorio que incluía Mr. Brightside, Jenny Was a Friend of Mine y Somebody Told Me. Estas canciones, que marcarían el norte de su carrera, le consiguieron a la banda una firma con el sello discográfico Island Records en el 2003. Como resultado llegó el lanzamiento de su álbum debut Hot Fuss (2004), con el que comenzaron a sonar en la radio por en Estados Unidos y luego en otros países. Aunque Flowers y Stoermer han grabado en solitario, el grupo se ha mantenido y ha lanzado Day & Age (2008), Battle Born (2012) y Wonderful Wonderful.



LCD Soundsystem



Domingo 25 de marzo, tercer día, en el escenario Tigo Music. 10:15 p. m. a 11:45 p. m.



Canciones imperdibles: ‘Daft Punk Is Playing at My House’, ‘Tonite’ y ‘Losing My Edge’.



En febrero del 2011, LCD Soundsystem visitó Colombia por primera vez. Era la fiesta de lanzamiento de la segunda edición del Festival Estéreo Picnic y la banda anunció que se despedía de los escenarios ese año. En escena LCD Soundsystem es conformado por un ejército de músicos encabezados por el multiinstrumentista y vocalista James Murphy. A él se unen Pat Mahoney (batería), Tyler Pope (guitarra, percusión y bajo), Nancy Whang (teclado), Al Doyle (guitarra, percusión y sintetizador), Korey Richey (percusión, sintetizador y piano), Gavin Russom (sintetizador) y Matt Thornley (guitarra, percusión y piano).



El grupo empezó a hacer música en el 2004, bajo la cobija del sello DFA fundado por Murphy y su colega Tim Goldsworthy en Nueva York. El año siguiente llegaría su álbum debut, el homónimo LCD Soundsystem, que introdujo a la banda en el panorama del dance alternativo y el dance punk con éxitos como Daft Punk Is Playing at My House, Yeah y Losing My Edge. En el 2007 llegaría The Sound Of Silver, su segunda producción discográfica, con canciones como All My Friends, New York y I Love, que le mereció una nominación a los Grammy en 2008 a mejor álbum dance/electrónica. En el 2011, Murphy prometió en un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York que sería “su último show en la vida”... Pero se reunió en 2016 con una presentación en el Festival de Música y Artes de Coachella.



Lana del Rey



Viernes 23 de marzo, primer día, en el escenario Tigo Music. 10:00 p. m. a 11:15 p. m.



Canciones imperdibles: ‘Love’, ‘Lust For Life’, ‘Born To Die’.



Nació como Elizabeth Wooldrige Grant en Nueva York, cuando corría 1985. Empezó a cantar desde que era adolescente e intentó triunfar en la música bajo el nombre Lizzy Grant. En un comienzo se presentó en bares de Brooklyn mientras estudiaba en la universidad, y no pensaba que fuera una posibilidad para su futuro profesional. Sin embargo, su primera apuesta por un trabajo discográfico llegó en 2008 y fue un EP (extended play) titulado Kill Kill, que gozó de poca acogida. Para entonces Lana del Rey era rubia y en ciertos momentos expedía un aire a Marilyn Monroe. La artista dio un vuelco en su imagen (no tanto en su música) y publicó el video de la canción Video Games en YouTube como Lana del Rey, que la expuso de manera masiva. En el 2012 llegó Born To Die, su primer álbum con reconocimiento internacional.



Lanzó Ultraviolence en el 2014, con temas como West Coast y Money Power Money. En el 2015 lanzó su álbum Honeymoon y en el 2017 regresó con Lust For Life, un trabajo discográfico que contó con colaboraciones de The Weeknd, Stevie Nicks y Sean Lenon Ono.



Hardwell



Sábado 24 de marzo, segundo día, en el escenario Budweiser. 1:30 a. m. a 3:00 a. m.



Canciones imperdibles: ‘Power’, ‘Party Till The Daylight’, ‘Spaceman’.



Una de las fiestas más esperadas del Estéreo Picnic llegará por cuenta de Hardwell, quien a sus 30 años ya ha sido coronado como Mejor DJ del mundo dos veces seguidas en la votación popular Top 100 DJ’s Poll de la revista DJ Mag.



Nacido en Holanda, de donde también provienen leyendas del house y el trance como Tiesto y Armin van Buuren. Su nombre real es Robbert van de Corput y aunque desde niño le gustó la música y aprendió a tocar varios instrumentos, antes de entrar a la adolescencia supo que lo suyo era la electrónica.



A los 12 años tuvo su primera presentación en la fiesta de unos amigos y su padre le sugirió cambiar su nombre a Hardwell, una traducción al inglés de su apellido. Cuando cumplió 18 años publicó su primer álbum de mezclas titulado Electric Beatz. En el 2008 alcanzó el n.° 1 en su país y consiguió reconocimiento internacional con su propia mezcla de la canción Show Me Love de Robin S. Pero 2010 fue el año en el que debutó en Ibiza por invitación de Tiesto, uno de sus ídolos, y fundó su casa discográfica: Revealed Recordings.

Talentos nacionales destacados en el evento

Surcos



Comenzaron hace tres años como un encuentro entre amigos, aunque no tenían en mente consolidar un proyecto competitivo en la industria. Empezaron tocando en parques y donde los pudieran escuchar. Después de estar casi dos años en el estudio de grabación, lograron Tiempo, un álbum que reúne un choque de emociones entre la alegría de la melodía y la nostalgia y melancolía de las letras. El resultado es un álbum en el que esas sensaciones conviven.



Horario: viernes 23 de marzo, en el escenario Tigo Music. 5 p. m. a 6 p. m.



Salomón Beda



Nació en Miami, es judío, de padres colombianos y abuelos árabes. Esa diversidad cultural con la que creció lo motivó a mezclar distintos géneros como el folk, el reggae y el blues. Ahora presenta su primer álbum llamado Pa’lante, producido por los colombianos Juan Pablo Vega, Felipe Bravo y Pedro Rovetto, en conjunto con el chileno ganador de un premio Grammy Latino, Andrés Landon.



Horario: domingo 25 de marzo, en el escenario Chevrolet Beat. 5 p. m. a 5:45 p. m.



Cynthia Montaño



El proyecto de esta caleña, que está próximo a cumplir diez años, mezcla ritmos como el rap, el reggae, el ‘dancehall’ y el ‘afrobeat’. Pero nunca ha dejado de dialogar con sonidos del Caribe, la salsa y la música tradicional del Pacífico sur y norte. A pesar de la fusión de melodías, sus influencias provenientes de la música tradicional la destacan como una fuerte exponente del Pacífico.



Horario: sábado 24 de marzo, en el escenario Tigo Music. 4 p. m. a 5 p. m.



Tribu Baharú



“Nosotros somos como un picó en vivo”, dice el baterista de la banda, Pocho Cien. Esa es la mejor explicación para definir a Tribu Baharú, un grupo afrocaribeño que, influenciado por toda la cultura picotera y la música africana, lleva 9 años representando a la champeta. Con el picó, convertido casi en un rito musical de la costa Caribe, han convergido géneros como reggae, rock and roll y ritmos boricuas. Horario: viernes 23 de marzo, en el escenario Budweiser. 5:30 p. m. a 5:30 p. m.



Cohetes



Juan Pablo Pulido le da vida a Cohetes, un proyecto musical de ‘indie’ rock colombiano que aunque suena actual está enraízado en el pop de los años 80. Pulido era el vocalista de la agrupación de rock 8KMS (ocho kilómetros), pero él ha buscado su propio sonido. Ha lanzado varios sencillos hasta el momento, entre ellos se destacan Amanecer, Películas y Pasajero.



Horario: viernes 23 de marzo, en el escenario Chevrolet Beat. 6:45 p. m. a 7:45 p. m.

Soluciones de transporte para este año

Uno de los lunares que perjudica la experiencia del Estéreo Picnic es la difícil movilidad para entrar o salir del Parque de la 222. Este año se han dispuesto estas soluciones:



Buses oficiales que tendrán cinco puntos de partida (Parque Nacional, Unicentro norte, calle 80 con Boyacá, Gran Estación y Centro suba). Precio: $ 10.000 el trayecto o $ 15.000 ida y vuelta, más $ 2.000 de reserva.



‘Vans’ oficiales con cupo para 11 personas. Servicio puerta a puerta con punto de recogida y dos puntos para bajar. Precio: $ 330.000 ida y vuelta, más servicio.



Tren Redds trayectos de ida y vuelta. Precio: $ 50.000 por trayecto, más servicio. Más información y reservas en www.festivalestereopicnic.com/transportes.



VALERIA MURCIA Y DAVID PENAGOS

Para EL TIEMPO

En Twitter: @ValMurcia - @DsPenagos